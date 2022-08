Blizzard met fin aux microtransactions dans son jeu Overwatch, dès la fin août 2022. À la place, le studio va favoriser le contenu de son battle pass, ainsi que celui de sa boutique dans le jeu.

Dans le monde du jeu vidéo, les microtransactions sont toujours sujettes à de nombreuses controverses. Au cours des dernières années, des pays ont d’ailleurs renforcé leur législation contre les loot boxes (des pochettes surprises virtuelles, dont le contenu est incertain), empêchant la sortie sur certains marchés de jeux les utilisant — c’est le cas par exemple de FIFA, de Star Wars : Battlefront II, ou encore tout récemment de Diablo Immortal.

Source de revenus pour les studios, en plus ou à la place de la vente du jeu, les loot boxes vont pourtant être délaissées par Blizzard — en tout cas pour Overwatch. Le studio a décidé de s’en passer à partir du 30 août, avant la sortie d’Overwatch 2. L’annonce a été faite le 9 août 2022 à l’occasion de l’événement Overwatch Anniversary Remix Volume 3.

Les loot boxes disparaitront définitivement d’Overwatch le 30 août 2022 // Source : Blizzard

La fin des loot boxes pour Overwatch

« Il n’y aura pas de boîtes à butin dans Overwatch 2 » précise Blizzard à travers son communiqué. « Au lieu de cela, […] les joueurs pourront acquérir les objets qu’ils souhaitent directement via le battle pass et une toute nouvelle boutique en jeu […]. Notre équipe créera et diffusera du contenu saisonnier toutes les neuf semaines pour s’assurer qu’il y aura toujours quelque chose de nouveau. »

La fin des microtransactions sur Overwatch est donc annoncée. Cela veut dire concrètement que, plus aucun joueur ou joueuse ne pourra dépenser de l’argent et acheter des loot boxes après cette échéance. Si vous en avez encore dans votre inventaire à ce moment-là, elles s’ouvriront automatiquement, au plus tard lors du lancement d’Overwatch 2.

Ce successeur d’Overwatch doit sortir en free-to-play (gratuitement) le 4 octobre 2022 et gardera les mêmes mécaniques que le premier opus : un jeu de tir futuriste et compétitif, dans lequel deux équipes de cinq s’affrontent sur des cartes et à travers différents modes de jeu. Les joueurs et les joueuses pourront incarner des personnages avec plusieurs rôles et des compétences variées : les tanks pour résister aux dégâts, les tireurs pour au contraire en infliger, et enfin les soigneurs en soutien.

Le jeu privilégiera désormais son futur système battle pass saisonnier, une fonctionnalité payante qui permet d’acquérir plusieurs skins ou objets cosmétiques tels que des tenues, des emotes ou des skins d’armes. Mais, ce n’est pas tout : Overwatch 2 profitera également de l’ajout d’une nouvelle boutique exclusive, qui sera très certainement similaire à celle de Fortnite.