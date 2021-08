Blizzard Entertainment a annoncé un changement de nom pour McCree, personnage de Overwatch qui fait référence à un développeur supposément lié au scandale qui touche actuellement l'entreprise.

« À l’avenir, les personnages de nos jeux vidéo ne seront plus nommés en référence à de vrais employés et nous allons être plus réfléchis et perspicaces au sujet de nos références à la réalité dans les futurs contenus de Overwatch », a annoncé Blizzard Entertainment dans un tweet publié le 26 août. L’entreprise, attaquée en justice aux États-Unis pour « harcèlement sexuel permanent » et « discriminations », a pris cette décision en raison d’un problème lié à un personnage de Overwatch, dont le nom fait référence à un développeur ayant quitté l’entreprise à cause du scandale.

Dans ce communiqué, on apprend, en toute logique, que McCree, héros de Overwatch, va prochainement changer de patronyme. « Nous croyons qu’il est nécessaire de changer le nom du héros actuellement nommé McCree pour un nom qui représente mieux les valeurs prônées par Overwatch », justifie la multinationale — les valeurs étant « l’inclusivité, l’équité et l’espoir ». Selon le Washington Post, d’autres références à des personnes problématiques ont été retirées de World of Warcraft.

Les joueurs avaient pointe du doigt le problème

Blizzard Entertainment a mis du temps à officialiser cette modification du nom McCree, mais la décision était indispensable pour répondre à la fronde menée par la communauté. Jesse McCree, qui travaillait sur Diablo IV avant son départ, apparaît dans un article accablant de Kotaku (où se trouvent des preuves de son implication dans des affaires sordides). Après cette découverte, une pétition a été mise en place et certains commentateurs de la Ligue Overwatch ont arrêté d’utiliser le nom McCree. Preuve d’un vrai malaise.

Toutefois, le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Blizzard Entertainement avait visiblement prévu un gros contenu narratif pour Overwatch, dans lequel McCree tenait un rôle central. « Comme nous voulons intégrer le changement dans ce nouvel arc, nous allons le repousser pour plus tard cette année », confie l’entreprise. À la place, les joueuses et les joueurs pourront découvrir une nouvelle carte. Il s’agit de Malevento, située en Italie et qui aurait dû être proposée bien plus tôt selon cet article de Dexerto publié en juillet (avant d’être retiré). À noter que le dernier gros ajout de Overwatch commence à dater : le personnage Echo avait rejoint le casting en avril 2020.

Si le changement prendra du temps, c’est tout simplement parce que les développeurs vont devoir partir à la chasse à toutes les références au nom McCree dans le jeu (les nombreux dialogues, par exemple). Il aurait sans doute été plus simple de faire mourir le personnage et de le remplacer par un clone en trouvant une pirouette scénaristique suffisamment crédible pour que les fans l’acceptent.

