Orange a fait un joli coup. L'opérateur a signé avec HBO pour devenir à terme l’unique diffuseur des programmes de la chaîne américaine en France. Il va aussi proposer à ses clients l'intégralité de son catalogue, dont les anciennes séries qui ont fait la renommée de HBO.

Game of Thrones, Westworld ou encore Big Little Lies et Girls… les séries télévisées que la chaîne américaine HBO produit jouissent d’un succès critique incontestable dans le monde. Une popularité qui fait des envieux : ces œuvres sont en effet très précieuses pour les plateformes, car elles drainent de nombreux téléspectateurs qui sont prêts à payer un abonnement pour y avoir accès.

Ce constat, Orange l’a fait très tôt en se rapprochant dès 2008 de HBO au moment de la création d’OCS (Orange Cinéma Séries), son bouquet télévisuel. Régulièrement approfondi depuis, le partenariat avec HBO a franchi une nouvelle étape avec l’annonce, mardi 21 mars, d’un accord avec Orange pour faire de l’opérateur l’unique diffuseur en France des contenus de la chaîne américaine.

L’officialisation de cette exclusivité s’est déroulée dans le cadre du renouvellement du contrat entre Orange et HBO, celui-ci arrivant à terme en 2018. Or, pas question pour Orange de laisser filer la poule aux œufs d’or, surtout que Game of Thrones approche de son dénouement final et que Westworld, la série de chargée de préparer l’après-GOT, a pris un très bon envol.

Pour Canal+, c’est certainement une mauvaise nouvelle. Au printemps 2013, la chaîne privée payante française et son homologue américaine avaient conclu un accord de licence portant sur l’intégralité des nouvelles séries de HBO pour les 5 saisons à venir. Or, avec le nouvel accord conclu entre Orange et HBO, Canal+ ne pourra pas poursuivre l’expérience et proposer Game of Thrones ou Girls à ses abonnés.

De la SVOD avec le catalogue HBO

Pour les amateurs de séries TV à-la-HBO qui désespéraient de ne pas avoir accès à une vraie offre de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) en France avec les oeuvres de la chaîne américaine, le deal conclu avec Orange est une excellente nouvelle, car il va élargir la formule d’OCS Go à l’ensemble du catalogue de HBO. Ce qui inclut aussi les anciennes séries qui ont participé à la renommée de la chaîne américaine.

L’on parle par exemple de Boardwalk Empire, Band of Brothers, Oz, The Newsroom, Six Feet Under, The Pacific, Rome, Les Soprano, Sex and the City, True Blood ou encore The Wire. Bref, tout ce qui a fait le succès de HBO ces dernières années et qui faisait parfois cruellement défaut du côté de l’offre légale en VOD par abonnement… conduisant parfois certains internautes à regarder vers des canaux de distribution « alternatifs ».

L’accord annoncé cette semaine inclut ainsi un « accès à l’intégralité du catalogue HBO (plusieurs milliers d’heures de programmes). Les abonnés OCS pourront prochainement bénéficier de la richesse de ce catalogue via un espace dédié SVOD HBO en accès illimité », commente le communiqué, avec la « généralisation à terme du ‘simulcast’ (diffusion simultanée avec HBO) » .

L’opérateur récupère aussi des talk shows très populaires outre-Atlantique, comme celui animé par Bill Maher (Real Time with Bill Maher) et le fameux Last Week Tonight de John Oliver, qui a déjà une certaine notoriété dans l’Hexagone grâce aux extraits qui sont visibles sur YouTube. On le voit, si l’opérateur propose d’autres contenus sur OCS, les programmes américains revêtissent une importance stratégique.