Tesla creuse à l’écart avec ses rivaux sans mettre un centime dans la pub

Avec 0 dollar dédié à la publicité, Tesla concentre ses investissements uniquement sur la recherche & développement (R&D). Un pari payant, puisque la marque n’a jamais eu à changer sa stratégie jusqu’à maintenant. La comparaison avec des concurrents américains est frappante.

À la différence des constructeurs traditionnels, Tesla n’a jamais eu besoin d’investir dans la publicité pour vendre ses modèles. Un tour de force qui repose quasi exclusivement sur le marketing d’influence, grâce notamment à son patron Elon Musk. C’est une des différences majeures avec la plupart des concurrents du secteur automobile.

Quand sur chaque voiture vendue, les constructeurs historiques américains investissent plusieurs centaines d’euros en publicité (485 $ en moyenne, soit 440 euros, souligne un communiqué de StockApps le 23 mars 2022), Tesla n’a aucune dépense publicitaire traditionnelle.

Tesla : 0 €

Ford : 410 €

Toyota : 398 €

GM : 345 €

Chrysler : 581 €

Cette différence de stratégie se perçoit encore plus sur les dépenses liées à l’innovation, où Tesla marque encore sa différence.

Pas de pub, mais Tesla dépense beaucoup pour la recherche et développement (R&D)

En économisant sur les dépenses publicitaires, Tesla peut donc consacrer plus de budget à la recherche et au développement. On l’a bien vu au fil des années, l’innovation est capitale dans le domaine du véhicule électrique. Si Tesla peut conserver son avance technologique, c’est parce que la marque se donne les moyens d’innover.

Selon les données Statista, le budget dédié à la recherche et au développement serait passé de 1,5 milliard de dollars en 2020 à plus de 2,5 milliards de dollars en 2021. Mais c’est surtout sur la part dédiée à l’innovation sur chaque voiture vendue, que l’on réalise la différence avec les constructeurs historiques.

Investissement R&D de Tesla vs autres constructeurs. // Source : Statista

Selon des données relayées par Visual Capitalist, les dépenses en R&D de Tesla s’élevaient à environ 2 600 € par voiture vendue en 2020. Le résultat est sans appel, ce budget correspond presque à celui de Ford, Toyota et GM cumulé.

Un budget innovation important qui n’empêche pas retards et autres couacs

Cependant, si le budget R&D est important, cela ne fait pas tout. Tesla doit adapter son système de production qui forme toujours un goulot d’étranglement dans ses projets de croissance.

Et même si les investissements sont importants dans la R&D, cela ne solutionne pas tout. On le remarque aussi au niveau du développement de certains projets, avec des retards plus que conséquents sur les modèles annoncés, mais toujours attendus (au mieux pour l’année prochaine) : Tesla Cybertruck, Tesla Roadster ou même les camions Tesla.