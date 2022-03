Les livraisons des premières voitures Tesla en provenance de l’usine située à Berlin débutent ce mardi 22 mars. Dans un premier temps, seuls les Model Y Performance sont concernés.

C’est la fin d’une longue attente pour Tesla : c’est à compter de ce mardi 22 mars que les premières voitures assemblées dans l’usine de Berlin vont être livrées aux clients. Dans un tweet publié le 21 mars, Elon Musk s’est bien évidemment réjoui de cette inauguration qui devrait un peu plus cimenter la place du constructeur sur le marché automobile.

Dans un premier temps, seuls des Model Y Performance sortiront de cette Gigafactory 4. Aujourd’hui, si vous commandez ce modèle, il viendra donc d’Allemagne (à compter de la fin du mois en France, selon un communiqué de Tesla), non plus de Chine. On remarque d’ailleurs que le configurateur en ligne affiche des délais ultra courts pour cette version du SUV : avril 2022, quand le Model Y Grande Autonomie n’arrive pas avant mai 2022 (ce qui constitue, aussi, un délai très court).

Le Tesla Model Y dans l’usine Gigafactory 4 // Source : Tesla

Tesla s’installe en Europe

Tesla a de grandes ambitions derrière cette immense usine installée sur les terres des constructeurs iconiques (BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche ou encore Audi). L’entreprise vise, à terme, une production annuelle de 500 000 Model Y pour en faire « la plus grande usine d’automobile électrique en Europe en termes de volume. » Moderne, Gigafactory 4 profitera bien sûr des enseignements tirés de Gigafactory 3, située en Chine, en matière de processus d’assemblage. Ce point préfigure une qualité de finitions toujours à la hausse.

Pour Tesla, cette usine est surtout un moyen de disposer d’une antenne importante en Europe, qui représente un marché colossal aux côtés de la Chine et des États-Unis. Avoir une usine signifie des opportunités commerciales évidentes (des délais de livraison plus courts, puisque moins de kilomètres à parcourir jusqu’aux clients) et des coûts mieux maîtrisés (donc plus de rentabilité). Stratégiquement c’est malin, et Elon Musk ne dit pas mieux : « Cela fait une grande différence, de capitaliser l’efficience en localisant la production au sein d’un continent. »

On rappelle que l’inauguration de Gigafactory 4, usine annoncée en 2019, a été retardée pour plusieurs raisons :

Des bombes de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées sur le site de construction ;

Des activistes sont parvenus à arrêter temporairement la déforestation indispensable pour ériger le bâtiment ;

Tesla se s’attendait pas à des procédures aussi longues pour obtenir les permis nécessaires à la mise en route.

À l’inverse, Gigafactory 3 a mis moins d’un an à être opérationnelle, fruit d’un développement plus simple et d’une législation moins contraignante.

D’où vient ma Tesla en fonction du modèle ? Voici un recap :