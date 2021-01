Tesla a dévoilé une nouvelle Model S et un nouveau Model X. Outre l'intérieur repensé, les deux voitures s'inscrivent dans une gamme modifiée. Prix, caractéristiques, versions... On fait le point.

Après avoir baissé le prix de la Model 3 dans certains pays (y compris en France), Tesla a décidé de modifier copieusement la Model S et le Model X — ses deux voitures les plus chères. On a déjà pu apprécier les nombreux changements appliqués à l’habitacle, centré sur un écran désormais disposé au format paysage (contre portrait auparavant). Le constructeur profite de l’occasion pour mettre à jour les caractéristiques techniques des deux véhicules 100 % électriques, qui seront disponibles à partir septembre 2021 en France.

La nouvelle Model S sera proposée en trois versions : Grande Autonomie, Plaid et Plaid+. De son côté, le Model X devra se contenter des déclinaisons Grande Autonomie et Plaid. La Model S Plaid+ est très, très impressionnante : elle promet une autonomie qui dépasserait les 840 kilomètres en une seule charge. Pour améliorer l’efficience, Tesla a utilisé l’expérience emmagasinée sur le Model Y et la Model 3 et a par exemple repris l’intégration d’une pompe à chaleur (introduite sur le Model Y). On rappelle que les voitures Plaid bénéficient d’un groupe propulseur associant trois moteurs.

Une Model S avec plus de 800 kilomètres d’autonomie

Proposée à partir de 139 990 euros, la Model S Plaid+ est susceptible de donner quelques sueurs froides aux constructeurs allemands. Jugez plutôt : outre l’autonomie immense, l’accélération du 0 à 100 km/h est donnée pour moins de 2,1 secondes tandis que la vitesse de pointe atteindra les 320 km/h. Ces caractéristiques étaient déjà connues mais concernaient auparavant la Model S Plaid simple. Cette dernière va finalement remplacer la Model S Performance avec des prestations nettement à la hausse.

Ancienne gamme Model S :

Grande Autonomie Performance Plaid Autonomie 652 km 639 km 840 km Accélération (0 à 100 km/h) 3,8 s 2,5 s 2,1 s Vitesse maximale 250 km/h 261 km/h 320 km/h Prix 84 990 € 101 990 € 139 990 €

Nouvelle gamme Model S :

Grande Autonomie Plaid Plaid+ Autonomie 663 km 628 km 840 km Accélération (0 à 100 km/h) 3,2 s 2,1 s 2,1 s Vitesse maximale 250 km/h 320 km/h 320 km/h Prix 89 990 € 119 990 € 139 990 €

À noter que la Model S démarre à un tarif un peu plus élevé : 5 000 euros de plus pour une meilleure accélération, quelques kilomètres supplémentaires et un intérieur entièrement repensé.

Toujours deux modèles pour le Model X

Le Model X n’a pas droit au même traitement de faveur que la Model S. Le SUV s’appuie toujours sur deux déclinaisons : Grande Autonomie ou Plaid.

Ancienne gamme Model X :

Grande Autonomie Plus Performance Autonomie 561 km 548 km Accélération (0 à 100 km/h) 4,6 s 2,8 s Vitesse maximale 250 km/h 261 km/h Prix 94 990 € 111 990 €

Nouvelle gamme Model X

Grande Autonomie Plaid Autonomie 580 km 547 km Accélération (0 à 100 km/h) 3,9 s 2,6 s Vitesse maximale 250 km/h 262 km/h Prix 99 990 € 119 990 €

Comme pour la Model S, le Model X Plaid vient remplacer l’ancienne version Performance. Le Model X Grande Autonomie est toujours là mais subit une inflation de 5 000 euros.

