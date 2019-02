Elon Musk aime les mystères. Sur Twitter, le milliardaire a donné un rendez-vous au jeudi 28 février 2019 à 23h, heure de Paris. L'annonce de la Model Y en avance ?

Mise à jour à 9h33 : Elon Musk a ajouté un tweet à son énigme, mentionnant directement Tesla. L’article a été mis à jour.

Elon Musk est de plus en plus cryptique sur les réseaux sociaux — ou plutôt, sur le réseau social qu’il affectionne le plus, à savoir Twitter. Le milliardaire créateur de Tesla, SpaceX et la Boring Company joue avec les codes de Twitter depuis plusieurs années maintenant, ce qui a entraîné ses pires bourdes publiques. Entre les tweets considérés comme des délits d’initié par le gendarme boursier américain et les sorties malvenues contre la presse ou ses détracteurs, Elon Musk a fait de Twitter son outil de communication. Et c’est visiblement sur le réseau social à l’oiseau bleu qu’il choisit aussi de faire planer des mystères sur ses futures annonces.

Trois tweets composent cette énigme : « jeudi 14h », « Californie », « Des nouvelles de Tesla ». Jeudi, pour les Américains comme pour les Européens, correspond au 28 février et 14h en Californie, ce sera 23h à Paris. Est-ce le moment pour une annonce ? Tesla n’avait pas prévu d’événement, mais les choses peuvent aller très vite et le milliardaire a habitué la presse et ses partenaires financiers à des événements surprise.

De notre côté, on pense tout de suite au Model Y de Tesla. Le véhicule dont le prototype a été validé par Elon Musk l’an passé doit être annoncé début 2019. La date du 15 mars avait été évoquée, mais cela ne serait pas surprenant qu’Elon Musk choisisse d’avancer sa conférence… d’autant que le salon de Genève, grand messe de l’automobile qui promet de belles annonces côté électrique, aura lieu du jeudi 7 mars au dimanche 17 mars. Une annonce le 28 février permettrait de couper l’herbe sous les pieds de la concurrence et créerait un petit événement avant le grand événement — une pratique à laquelle les leaders d’autres industries sont habituées, Apple et Samsung en tête qui snobent les salons.

Elon Musk étant une personne imprévisible, il pourrait également s’agir d’un nouveau piège et le milliardaire pourrait sortir de son chapeau un nouveau concept ou un objet mi-rigolo mi-gênant. On espère juste que cela ne sera pas un sous-marin.