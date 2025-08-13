Nouvelle polémique chez Xiaomi ? Après la puissance bridée de la SU7 Ultra, une option aérodynamique inutile et des crashs, le néo-constructeur automobile chinois est de nouveau sous le feu des projecteurs.
Au début du mois d’août 2025, plusieurs témoignages de clients ont fait surface, expliquant que la marque exigeait le versement du montant de la voiture dans sa totalité, avant même sa livraison, sans quoi la commande serait annulée et l’acompte non remboursé. Xiaomi n’est pas resté muet très longtemps et apporte déjà un élément de réponse, comme le rapporte le média CarNewsChina ce mercredi 13 août.
Xiaomi a peur des clients volatils
Si l’on pourrait croire que l’affaire concerne tous les clients, le constructeur chinois affirme que ces demandes de paiements intégraux ne concernent qu’un « petit nombre de propriétaires potentiels dans des circonstances particulières ». Ces clients sont contactés directement par la marque. Beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pour pas grand-chose. Ces fameux propriétaires sont dans le viseur de Xiaomi, car ils ont demandé une livraison différée, ou bien parce qu’ils présentent un risque plus élevé de ne pas honorer leur commande, assurent des représentants commerciaux de la marque.
Plutôt que de faire face à des annulations, Xiaomi préfère donc jouer la carte de la sécurité. Il faut dire que le constructeur doit composer avec un afflux de commandes énorme — presque 300 000 ventes pour le YU7 en une heure — qui se traduit par des délais de livraisons trop longs au goût des clients chinois (on serait dégoûtés aussi). En l’occurrence, il faut attendre entre 22 et jusqu’à 41 semaines pour recevoir sa voiture électrique, selon s’il s’agit de la berline SU7 ou du nouveau SUV YU7. Pas étonnant, donc, que certains annulent et partent chez la concurrence.
Cette possibilité de versement intégrale du paiement ferait partie des conditions générales de ventes de Xiaomi, dont une clause donne le droit d’exiger le paiement à tout moment selon le « contexte de production des véhicules ou de la situation des ventes ».
