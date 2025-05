Lecture Zen Résumer l'article

En limitant à distance les performances de sa berline électrique la plus extrême, la SU7 Ultra, l’entreprise chinoise Xiaomi a déclenché une vague de protestations chez sa clientèle. Face à la pression, elle a cédé.

Xiaomi a dû faire marche arrière sur une décision qui lui a valu les foudres des clients de son modèle ultra-sportif : la SU7 Ultra. À travers une mise à jour logicielle, Xiaomi avait en effet limité la puissance à 900 ch pour des raisons de sécurité, déclenchant aussitôt la colère des nouveaux propriétaires de l’automobile électrique.

Face à cette pression, Xiaomi a rétropédalé et levé ces restrictions, permettant ainsi aux conducteurs de profiter pleinement des capacités annoncées de leur voiture. Cette décision a été rapportée par CarNewsChina le 3 mai 2025.

Plus de 1500 ch à prix très (trop) raisonnable

Moins d’un an après le lancement réussi de sa berline SU7, Xiaomi a fait encore plus fort en commercialisant une version encore plus sportive de son modèle. La Xiaomi SU7 Ultra s’est rapidement imposée comme la nouvelle référence dans le segment des berlines électriques haute performance, surtout grâce à un tarif imbattable de 70 000 €. Elle laisse sur place la Porsche Taycan Turbo GT et la Tesla Model S Plaid.

Les moteurs électriques Xiaomi. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les performances du modèle ont de quoi ravir tous les fans de voitures sportives : avec trois moteurs totalisant une puissance de 1 548 chevaux, elle abat le 0 à 100 km/h en 1,98 seconde et peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Une telle débauche de puissance ne serait pas à mettre entre toutes les mains, mais Xiaomi ne l’a compris que trop tard.

Une mise à jour logicielle controversée et un retour en arrière

Alors que la marque a commencé à livrer aux clients les premiers exemplaires de sa SU7 Ultra, elle a également déployé la version 1.7.0 de son logiciel pour le véhicule, introduisant des limitations de performance. Sa puissance maximale était réduite à environ 900 chevaux en conditions normales de conduite. Pour débloquer la puissance totale de 1528 ch, il fallait que le client démontre ses compétences au volant en réalisant un tour de qualification sur certains circuits.

Xiaomi voulait brider la puissance de sa SU7 ultra à 900 ch. // Source : Xiaomi

La mise à jour introduisait aussi une bride sur le « launch control » : il fallait désormais patienter 60 secondes avant d’activer le mode, empêchant ainsi les départs rapides spontanés aux feux rouges.

Xiaomi a justifié ces restrictions par des préoccupations de sécurité, soulignant que les performances extrêmes de la SU7 Ultra nécessitent des conditions de conduite appropriées et une expérience adéquate. La marque voulait encourager les conducteurs à n’utiliser les capacités exceptionnelles de la voiture que sur des circuits.

Cependant, cette décision a suscité une forte opposition de la part des propriétaires sur les forums et réseaux sociaux. Les clients estimaient que leur véhicule ne devait pas être bridé sans leur consentement, car ils avaient payé pour ces performances. Face à cette pression, Xiaomi a décidé de retirer ces limitations, affirmant son engagement à une communication plus transparente à l’avenir.

Des accessoires hautes performances de la Xiaomi SU7 Ultra pour la piste // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Cet épisode met en lumière les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles à l’ère des véhicules définis par logiciel, où les mises à jour peuvent significativement modifier l’expérience utilisateur. Il souligne également l’importance pour les entreprises de prendre en compte les attentes et les retours de leur clientèle, surtout lorsqu’il s’agit de fonctionnalités aussi sensibles que les performances d’un véhicule.

Xiaomi a commis une erreur de débutant. Lei Jun, le patron de Xiaomi, aurait dû annoncer dès le départ le bridage, ainsi que les conditions de déverrouillage après preuve de compétences. Dans un pays où les acheteurs sont souvent très jeunes, les dérives étaient prévisibles. Il suffisait pourtant de s’inspirer de Bugatti et de sa célèbre seconde clé dédiée aux 400 km/h.

