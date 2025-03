Lecture Zen Résumer l'article

Uniquement vendues en Chine, les voitures électriques de Xiaomi pourraient bientôt l’être en Europe prochainement. Si la marque prévoit une commercialisation globale en 2027, elle fera du repérage sur le marché européen en mars.

Vous avez sûrement entendu parler des voitures électriques de Xiaomi ces dernières semaines. Et pour cause, des dizaines de milliers d’exemplaires de la berline radicale SU7 Ultra se sont vendus en quelques heures seulement, comme nous vous le rapportions le 28 février. L’engouement ne s’arrête pas là, puisque le nouveau constructeur automobile a pour la première fois exposée sa SU7 Ultra en dehors du marché local. C’était au MWC 2025 de Barcelone, le salon dédié à la téléphonie et aux nouvelles technologies. Logique pour une marque fabriquant principalement des smartphones.

Cette apparition en Europe n’est pas anodine, car comme le rapporte le média CarNewsChina, Xiaomi prévoit bien de se déployer dans le monde entier prochainement.

Une commercialisation globale prévue en 2027

Lors d’une interview avec le média chinois Jiemian au MWC, le patron du groupe Xiaomi, William Lu, a évoqué les ambitions commerciales pour les voitures électriques de la marque. Ces dernières devraient être vendues dans le monde entier d’ici 2027, et pourquoi pas en Europe même un peu plus tôt.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

En effet, William Lu a laissé entendre qu’il commencerait à prospecter les marchés automobiles européens en mars 2025. De potentiels clients se sont-ils manifestés pendant le salon ? Ou le président a-t-il d’autres événements en tête pour promouvoir sa berline SU7 sur notre marché ? Après tout le mois de mars ne fait que commencer.

Combien coûterait une voiture électrique Xiaomi en France ?

La gamme de voitures électriques chez Xiaomi s’articule autour de deux modèles seulement : la berline SU7 et sa déclinaison ultra-sportive SU7 Ultra. En Chine, la SU7 démarre à partir de 215 900 yuans, soit environ 27 770 €, tandis que la variante Ultra est vendue dès 529 900 yuans, ce qui correspond à un peu plus de 68 000 €.

Production de la Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Des prix qui nous laissent rêveurs, mais que nous devrons vite oublier si Xiaomi venait à s’exporter chez nous. Il faudrait rajouter des frais de transport, sans oublier les droits de douanes conséquents imposés aux véhicules en provenance de Chine.

