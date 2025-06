Lecture Zen Résumer l'article

Le gouvernement prévoit encore du changement pour le bonus écologique, cette fois plus généreux avec les acheteurs. Néanmoins, la méthode soulève plus de doutes que d’enthousiasme. Entre aides en hausse et usine à gaz administrative, mieux vaut avancer avec prudence.

L’État continue de souffler le chaud et le froid sur la voiture électrique. À force de modifier les règles tous les six mois, le gouvernement français transforme la politique du bonus écologique en une gigantesque usine à gaz. Depuis 2020, c’est une valse permanente des montants, des critères, des délais d’application, qui finit par semer le trouble autour de l’achat d’une voiture électrique. Et voilà que le 1er juillet 2025 pourrait marquer un nouveau tournant : le bonus ne serait plus financé par l’État, mais par les certificats d’économie d’énergie (CEE), selon un projet d’arrêté consulté par le média Contexte.

En modifiant une nouvelle fois les règles du jeu, l’exécutif continue à entretenir un climat d’incertitude. Pour les acheteurs comme pour les constructeurs, ces ajustements incessants relèvent plus du bricolage pour sauvegarder le budget de l’État que d’une véritable stratégie de transition. Mais alors, faut-il patienter quelques semaines ou mois pour l’achat d’une voiture électrique ?

Un bonus plus généreux, mais sous conditions

Techniquement, il ne faudrait plus appeler ce dispositif « bonus », mais « coup de pouce ». Cela va obliger le gouvernement à mettre à jour tous les textes réglementaires à ce sujet et sans doute créer plus de confusion qu’autre chose pour les acheteurs. En parlant de confusion, bon courage aux concessionnaires pour expliquer aux clients qu’ils ont le droit à un coup de pouce CEE (ex-bonus) et une prime CEE, mais pas forcément de manière égale chez tous les constructeurs. Pourquoi faire simple ?

La Renault 5 e-tech. // Source : Renault

Sur le papier, les montants du bonus révisé sont revus à la hausse, mais il faudra attendre le texte final pour le confirmer :

Décile Bonus CEE Gain pour l’acheteur D1 à D5 4 000 € 4 200 € 200 € D6 à D8 3 000 € 4 200 € (à confirmer) 1 200 € D9 à D10 2 000 € 3 100 € 1 100 €

Cependant, cette promesse d’aide plus généreuse est à double tranchant : ces aides ne seront plus automatiques, ni garanties. Elles dépendront de quotas, d’enregistrements préalables… En somme, un millefeuille administratif encore en construction, ce qui n’est jamais bon signe.

Ce ne sont plus les impôts qui financeront l’aide, mais les énergéticiens : EDF, TotalEnergies, Engie… Or, comme le souligne la Cour des Comptes, les coûts liés aux CEE (utilisés notamment pour MaPrimeRenov’) sont systématiquement répercutés sur les factures d’électricité, de gaz et de carburant. À la clé : jusqu’à 900 à 1 000 € supplémentaires par an et par ménage.

Ce transfert de responsabilité pose aussi un problème de lisibilité. Les CEE sont un marché assez opaque, avec des règles de calcul complexes, des quotas, des seuils de déclenchement. Rien ne dit que tous les acteurs joueront le jeu à fond. On remplace une aide publique (presque) prévisible par un mécanisme technique soumis aux aléas du marché.

Néanmoins, cette disparition du bonus n’arrive pas par hasard en milieu d’année. L’enveloppe 2025 allouée au bonus serait déjà quasiment vide (700 millions d’euros, presque entièrement consommés). Résultat : dès le 5 juin, un nouveau système de pré-enregistrement obligatoire a été activé pour limiter les dégâts d’un afflux massif de commandes d’ici à la bascule du 1er juillet.

La Citroën e-C3 Aircross. // Source : Citroën

Alors, acheter maintenant ou attendre ?

Acheter avant le 1er juillet vous garantit une aide plus encadrée, mais probablement plus faible selon vos revenus. Attendre le 1er juillet pourrait permettre de bénéficier d’une aide plus conséquente selon votre profil. Il faut cependant espérer que les disponibilités de budget, l’attitude des énergéticiens, ou les délais de mise en œuvre de ces « coups de pouce CEE » suivent.

De nombreux constructeurs font actuellement des remises sur les véhicules en stock. Ils organisent d’ailleurs des portes ouvertes au mois de juin, ce qui pourrait permettre de faire de bonnes affaires avec des véhicules disponibles immédiatement. Elles pourraient être moins généreuses si l’aide prise en charge par les certificats d’économie d’énergie est plus élevée que le bonus actuel. Il n’y aura peut-être rien à gagner à attendre le mois de juillet.

Une chose est sûre : l’instabilité permanente du bonus écologique est en train d’épuiser les acheteurs comme les vendeurs. Une politique publique censée soutenir l’électrique, mais qui finit par décourager les bonnes volontés. Le leasing social attendu pour la rentrée pourrait encore faire plus de dégâts, car lui aussi est censé être financé par les CEE. Il ne s’agit pourtant pas d’un budget extensible à l’infini. Il faut se demander si les aides à l’achat ne pourraient pas être suspendues aussi rapidement que celles pour la rénovation immobilière.

