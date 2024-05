Lecture Zen Résumer l'article

Promettre des aides pour l’achat d’une voiture électrique est facile, mais quand il s’agit de passer à la caisse, l’État est aux abonnés absents. Le problème, c’est que les concessionnaires ont avancé l’argent, et cela creuse un trou de plus en plus béant dans leur trésorerie.

Lorsqu’un client achète une voiture électrique en bénéficiant d’aides gouvernementales (bonus, leasing social…), ce sont les concessionnaires qui avancent le montant de l’aide, pour que l’acheteur n’ait pas à faire de démarches fastidieuses. L’État verse ensuite dans un certain délai l’argent aux concessionnaires pour régulariser le dossier. En tout cas, ceci est la théorie.

Dans la pratique, les concessionnaires se retrouvent bien à avancer les fonds, mais l’État ne rembourse pas les montants dus, ou avec des délais extrêmement longs. Ce qui met les professionnels de l’automobile dans une situation plus qu’inconfortable pour leur trésorerie. C’est ce que soulève un article du média Auto Infos du 15 mai.

Au moins 100 millions d’aides non réglées

Le leasing social a aggravé une situation, déjà compliquée depuis plusieurs années, entre les concessionnaires et l’organisme (ASP) qui doit procéder au paiement des aides. Le leasing social est une nouvelle mesure d’aide, introduite en 2024 pour permettre aux ménages modestes d’avoir accès à des voitures électriques en leasing pour un montant compris entre 50 et 150 €/mois. Ce dispositif correspond surtout à une subvention à hauteur de 13 000 € sur un nombre de modèles (et de dossiers) limités.

Deux modèles éligibles au leasing social pour Renault // Source : Capture site internet Renault.fr

Les concessionnaires se retrouvent donc à couvrir jusqu’à 13 000 € sur des véhicules qui valent entre 25 000 et 35 000 €. Eux achètent généralement aux constructeurs le véhicule au prix fort, sans avoir une grosse marge sur chaque modèle, et ont besoin d’un remboursement des aides avancées dans des délais raisonnables. Déjà qu’ils le font aussi pour le bonus écologique (4 000 € ou 7 000 €) et les primes à la conversion (jusqu’à 1 500 €), cela commence à représenter chez certains constructeurs des sommes particulièrement importantes. Au moins 100 millions n’ont pas été redistribués auprès des concessionnaires, rien que pour le leasing social.

La plateforme pour soumettre les dossiers des acheteurs avait été lancée déjà bien après les annonces des aides 2024, et les dossiers ont rapidement créé des bouchons pour être traités. Mais d’autres problèmes bloquent également le traitement des dossiers. Pour autant, les concessionnaires ont continué à livrer les voitures aux clients.

Des concessionnaires qui menacent de ne plus livrer les clients

Pour certains groupes de distribution, ce sont jusqu’à 8 millions d’euros qui ont déjà été avancés pour les aides 2024, et qui creusent un trou béant dans la comptabilité du groupe. L’article d’Auto Infos précise même que des concessionnaires se retrouvent contraints à emprunter pour pouvoir couvrir les sommes dans la nature.

La grogne commence à monter et beaucoup des concessionnaires sont prêts à cesser les livraisons des voitures électriques aux clients tant que les remboursements des aides publiques n’ont pas repris.

Beaucoup s’inquiètent par ailleurs du second volet du leasing social de 2025, en craignant de revivre la même situation chaotique deux années de suite. Le gouvernement a pourtant mis plus de deux ans et demi à sortir la mesure, cela laissait un temps suffisant pour anticiper un peu mieux la situation avec les différents acteurs. Il ne suffit pas de promettre des incitations fiscales pour doper les ventes, il faut que le gouvernement assume ensuite et soit en mesure de procéder à leur paiement.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : faire comprendre le numérique et tous ses enjeux au plus grand nombre. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.