Tesla doit livrer ses Model Y d’entrée de gamme à partir de mai. Mais mauvaise surprise : le modèle n’est toujours pas dans la liste officielle des véhicules éligibles au bonus écologique.

Tesla a déjà démarré les livraisons de son nouveau Model Y en France avec la version Grande Autonomie à transmission intégrale. Les versions plus abordables doivent prendre le relais à partir du mois de mai. Normalement, ces Model Y Propulsion et Grande Autonomie Propulsion doivent pouvoir bénéficier du bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 €, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Le dernier décret listant les modèles ayant atteint l’éco-score nécessaire pour être éligible au bonus a été publié au Journal officiel le 6 mai, et le nouveau Model Y n’est toujours pas mentionné.

Pourquoi cette absence de bonus ?

Pour être éligible au bonus écologique 2025, les véhicules électriques doivent respecter plusieurs critères : avoir un coût d’acquisition inférieur à 47 000 €, peser moins de 2,4 tonnes et obtenir le score environnemental minimal pour être validé par l’Ademe. Ce dernier critère est habituellement accessible à l’ensemble des modèles produits en Europe, malgré des calculs complexes. Environ une fois par mois, un décret est publié au Journal officiel avec la liste des nouveaux modèles qui peuvent prétendre au bonus.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Comme l’ancien Tesla Model Y avait obtenu le score environnemental nécessaire pour profiter du bonus écologique, il semblait évident que le restylage du Model Y obtiendrait également le précieux sésame. Pour l’heure, ce n’est pas le cas, et il est difficile de savoir si :

l’Ademe a pris du retard dans le traitement des demandes,

Tesla a soumis tardivement les dossiers pour son Model Y,

Le nouveau Model Y n’atteint pas le score environnemental requis,

ou bien encore si un arrêté spécial guette de nouveau les candidats au bonus.

Il y a généralement peu de transparence sur ce sujet de la part des constructeurs ou de l’Ademe.

Les équipes Tesla attendent désormais la prochaine liste qui sera probablement publiée au mois de juin. En attendant, si des exemplaires de Model Y Propulsion ou Grande Autonomie Propulsion sont livrés avant une inscription dans le décret, les clients ne pourront pas bénéficier du bonus écologique, même si le modèle l’obtient ultérieurement.

Un retard qui annonce une limitation plus drastique sur le poids ?

La Cour des comptes avait suggéré en janvier 2025 de faire passer le poids des véhicules éligibles au bonus de 2 400 à 1925 kg. Une telle décision pourrait exclure certaines versions du Model Y.

Néanmoins, une telle mesure ne devrait pas freiner la publication des résultats des éco scores, surtout que la dernière mise à jour de cette liste officialisée le 5 mai ne comporte que des véhicules particulièrement lourds : Audi Q4 e-tron (et Sportback e-tron), Mercedes EQA et EQB.

Vers un arrêté spécial comme pour Leapmotor ? // Source : Leapmotor

Le nouveau Model Y n’est pas le seul modèle que l’on attend de voir apparaître dans la liste des modèles éligibles. Il y a aussi le Volvo EX30 et la Hyundai Inster dont le résultat aurait déjà dû paraître. La dernière fois qu’on a attendu longtemps une décision pour un modèle, c’était pour la Leapmotor T03, qui s’est finalement vu exclure par un arrêté taillé sur-mesure. Est-ce qu’il va en être de même pour d’autres modèles ?

Une décision qui impacte aussi les flottes entreprises

Les particuliers ne sont pas les seuls à être éventuellement lésés par cette absence de score environnemental. Depuis la fin février 2025, l’éco-score impacte aussi le calcul des avantages en nature pour les salariés bénéficiant de véhicules de fonction.

Le nouveau Model Y est pour le moment bien moins intéressant qu’un Renault Scénic ou un Peugeot e-3008 pour la fiscalité des entreprises et des salariés. Ceci pourrait influencer les ventes en France, bien au-delà des considérations politiques autour d’Elon Musk.

