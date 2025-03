Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle aide pour acquérir un véhicule électrique a fait son apparition en France : il s’agit des certificats d’économies d’énergie (CEE). Comment en bénéficier ? Quel en est le montant ? Quels constructeurs automobiles y participent ?

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent passer à l’électrique : un nouveau dispositif de certificats d’économies d’énergie (CEE) permet d’obtenir une réduction à l’achat d’un véhicule électrique neuf. Cette aide ne compensera pas la baisse du bonus écologique 2025, mais elle est accessible à un plus large public, bien que restreinte à certaines marques.

Cette aide était un peu passée sous les radars depuis la publication de l’arrêté le 30 décembre 2024 et modifié le 8 janvier 2025, mais les choses commencent à se mettre en place chez les constructeurs qui proposeront ces primes CEE. Renault et Stellantis ont déjà annoncé leur participation à ce programme par des communiqués de presse, en partenariat avec des fournisseurs d’énergie comme Engie. Mais, concrètement, comment ça fonctionne ?

Les CEE, qu’est-ce que c’est ?

Les certificats d’économies d’énergie sont un mécanisme déployé par l’État pour encourager la réduction de la consommation d’énergie. Les fournisseurs d’énergie (Engie, EDF, TotalEnergies, etc.) doivent financer des actions en faveur de la transition énergétique, sous peine de sanctions. Cela inclut l’isolation des logements, l’installation de pompes à chaleur… et désormais, l’achat de véhicules électriques neufs.

Ce dispositif avait été dévoilé en remplacement de la suppression du bonus pour les véhicules utilitaires début décembre 2024. C’est une bonne surprise qu’il soit également étendu aux quadricycles électriques, dont le bonus a également été supprimé en 2025, ainsi qu’aux voitures particulières.

Le Renault Master e-tech bénéficie des CEE. // Source : Greg JONGERLYNCK pour Renault

Qui peut en bénéficier et combien ça rapporte ?

À la différence du bonus écologique, les certificats d’économies d’énergie n’excluent pas les professionnels, ils sont ouverts sous conditions aux particuliers, personnes morales, sociétés et même collectivités locales. Le montant de l’aide est bien plus important pour l’achat de véhicules utilitaires électriques que pour une voiture particulière, car les professionnels sont la cible principale de ce dispositif.

Ces primes CEE s’appliquent à l’achat ou à la location de véhicules électriques pour plus de 24 mois. Pour les particuliers, l’aide peut être cumulée avec le bonus écologique et autres aides gouvernementales locales.

La Citroën ë-C3 va aussi bénéficier de cette aide supplémentaire. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le calcul du montant de la réduction n’est pas simple, ce qui peut expliquer une différence sensible des montants appliqués par les constructeurs. Le groupe Renault a publié un tableau assez précis de l’application de l’aide dans leur réseau :

Véhiculer particulier Particulier : 310 €

Société > 100 véhicules : 380 €

Collectivité > 20 véhicules : 280 €

Autre personne morale : 470 € Véhicule utilitaire Particulier : 2 540 €

Société > 100 véhicules : 3 350 €

Collectivité > 20 véhicules : 2 520 €

Autre personne morale : 4 200 € Quadricycle sans permis Particulier : 240 €

Flotte publique : 620 €

Autre personne morale : 520 € Quadricycle avec permis Particulier : 460 €

Flotte publique : 1 090 €

Autre personne morale : 920 €

Une Dacia Spring bénéficie ainsi d’une aide de 310 € pour un particulier, alors qu’elle est privée de bonus à cause de sa fabrication chinoise. Le Mobilize Duo 80 verra son prix réduit de 460 €. Même la sportive Alpine A290, comme les modèles électriques de Renault, pourra bénéficier d’une baisse de 310 €, et plus dans le cas d’une activité professionnelle.

Le Mobilize Duo retrouve une aide à l’achat. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

De son côté, Stellantis n’est pas entré dans le détail, communiquant simplement que le montant de la Prime est établi entre 300 € et plus de 4 500 €, ce qui devrait donner un résultat assez proche de ce que Renault a indiqué.

Si l’intérêt apparaît limité pour l’achat d’une voiture électrique par un particulier, cette aide reste un coup de pouce bienvenu pour les quadricycles avec ou sans permis, qui avaient perdu toute aide à l’achat. Les véhicules utilitaires électriques pourraient également retrouver un peu d’attractivité grâce à cela.

Comment en profiter ?

Pas besoin de longues démarches : les CEE sont directement déduits sur le prix du véhicule chez les concessionnaires participants. Il suffit de vérifier son éligibilité au moment de l’achat. Depuis le 3 mars, les concessionnaires concernés ont accès à une plateforme permettant de formaliser la demande.

Ce dispositif renforce l’attrait des voitures électriques et pourrait surtout accélérer la transition des flottes d’entreprises et d’administrations. Reste à voir quels autres constructeurs rejoindront le mouvement après avoir négocié une offre avec des énergéticiens. Il serait dommage que cette offre reste exclusive aux marques du groupe Renault (Dacia, Alpine, Mobilize, Renault) et Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, etc.). Les deux groupes concurrents sont en tout cas les premiers à mettre en place le dispositif spécifique à la France.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama