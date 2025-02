Lecture Zen Résumer l'article

Le gouvernement a publié la liste des nouveaux modèles de véhicules électriques éligibles au précieux bonus écologique. La Renault 4 pourra en bénéficier, tout comme l’Abarth 600e ou encore le Ford Puma Gen-e.

La possibilité de bénéficier ou non du bonus écologique peut jouer gros sur les ventes des voitures électriques. Depuis la fin de l’année 2023, le précieux sésame accordé par l’État est conditionné au calcul d’un éco score. Les constructeurs doivent désormais constituer un dossier pour chaque modèle à faire valider par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

La liste des modèles éligibles vient d’être mise à jour ce mercredi 26 février 2025. Elle devrait faire des heureux et des déçus.

La Renault 4 électrique est éligible au bonus

En tête de gondole de cette liste, on retrouve la nouvelle Renault 4 E-Tech électrique. Le revival du modèle mythique du constructeur au losange est éligible au bonus écologique. Ce n’est pas non plus une grande surprise, puisque le nouveau SUV urbain est fabriqué en France. Il ne reste plus qu’à connaître les prix officiels.

Renault 4 E-Tech. // Source : Renault

Parmi les heureux élus, il y a aussi le Skoda Elroq présenté fin 2024. Avec un prix de départ fixé à 33 300 €, le SUV tchèque passe à 29 300 € une fois le bonus maximal de 4 000 € déduit.

Toujours dans le monde des SUV, la variante 100 % électrique du Ford Puma baptisée Gen-e devient éligible au bonus. Celui-ci s’affiche également sous les 30 000 €, en déduisant le bonus maximal à son prix d’appel de 33 990 €.

Ford Puma Gen-e. // Source : Ford Europe

Enfin, on peut souligner l’arrivée de l’Abarth 600e dans la liste. Vendue 44 900 €, l’italienne peut donc faire baisser la facture à 40 900 € dans le meilleur des cas.

La liste exhaustive des modèles et variantes éligibles est disponible sur le site de l’Ademe.

Le Volvo EX30 parmi les modèles toujours exclus

Depuis la présentation officielle du modèle, le Volvo EX30 était promis au bonus écologique, pourtant ce n’est toujours pas le cas. Cependant, cela devrait changer d’ici au mois d’avril, une fois que la production du SUV suédois sera réalisée en Belgique et non plus en Chine, ce qui est rédhibitoire pour l’obtention du coup de pouce de l’État.

Volvo EX30. // Source : Volvo

Le Hyundai Inster fait également partie des absents. Comme pour l’EX30, il faudrait patienter jusqu’au mois de mars ou avril. Et pour ceux qui attendaient une possibilité de voir figurer la Leapmotor T03, il est bon de rappeler que la citadine chinoise peut faire un trait sur le bonus, depuis la modification d’une brèche dans les critères d’éligibilité.

