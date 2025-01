Lecture Zen Résumer l'article

La Cour des comptes suggère d’abaisser la limite de poids pour le bonus écologique. Le poids autorisé pourrait passer de 2 400 kg à 1 925 kg, ce qui exclurait du bonus beaucoup de véhicules électriques, dont potentiellement le Model Y.

Après la baisse des aides allouées aux véhicules électriques, le gouvernement pourrait une nouvelle fois durcir les critères d’éligibilité au bonus écologique. C’est un rapport de la Cour des comptes publié le 9 janvier 2025 qui suggère fortement cette idée pour réaliser des économies dans le budget de l’État. Plus de 200 millions d’euros d’économies sont en jeu, autant dire que le gouvernement pourrait sauter sur l’occasion.

Nos confrères d’Auto-Infos ont mis le doigt sur ces quelques lignes qui ne rassurent pas sur l’avenir du bonus écologique. Pour autant, rien n’est encore acté. Le gouvernement a déjà mis un gros coup de rabot aux aides gouvernementales pour les véhicules électriques. Néanmoins, mieux vaut être conscient de ce qui peut encore être annoncé.

Une limite encore différente d’autres réglementations

L’Agence de la transition écologique (Ademe) propose ce chiffre de 1 925 kg depuis des années. Il ne s’agit pas d’un chiffre rond, comme l’actuelle limite de 2 400 kg pour le bonus, ou bien des 2 000 kg pour le stationnement payant à Paris, ou encore les éventuels 1 900 kg d’un malus au poids pour les électriques suggéré par des sénateurs. L’ensemble manque de cohérence et de vision globale.

D’ailleurs, si un tel malus au poids était acté pour les véhicules électriques, il serait incohérent de subventionner l’achat pour le taxer en même temps. La grande inconnue de cette suggestion reste : à quel moment le gouvernement pourrait-il l’appliquer ? Rien ne l’empêche de le faire dès les prochains mois.

Selon la Cour des comptes : « Si l’accompagnement de la transition écologique des véhicules reste pertinent, le régime actuel n’est pas pleinement cohérent en favorisant encore des voitures trop lourdes. » Le rapport ajoute un peu plus loin : « Une suppression du bonus sur les modèles de plus de 1925 kg serait donc à la fois cohérente et efficiente. »

Le Tesla Model Y dans le viseur ?

Abaisser le poids autorisé à 1 925 kg pour être éligible au bonus pourrait limiter l’accès du Tesla Model Y à ces aides. Les Model Y actuels sont homologués pour les poids suivants (hors options) :

Model Y Propulsion : 1 909 kg

Model Y Grande Autonomie Propulsion : 1 959 kg

Model Y Grande Autonomie : 1 979 kg

Model Y Performance : 1 995 kg

Les versions Performance et Grande Autonomie ne bénéficient pas du bonus, car elles dépassent actuellement le tarif de 47 000 € (hors remise). La version Grande Autonomie Propulsion perdrait par contre ce privilège.

Tesla Model Y 2025 : à quelques kilos, ça passe ou ça casse. // Source : Tesla

Si le Model Y Propulsion actuel pourrait encore conserver le bonus avec de nouvelles règles, ce n’est pas forcément le cas du modèle restylé officialisé le 10 janvier en Chine. Il pourrait se retrouver également sur le fil du rasoir. Sur le site chinois de Tesla, cette version restylée est affichée à 1 921 kg. Il pourrait tout à fait y avoir des écarts d’équipement entre la version chinoise et la version européenne du modèle. Ainsi, il pourrait dépasser ce poids fatidique. Certaines options comme un attache remorque ou des jantes plus grandes feront aussi certainement dépasser le seuil des 1 925 kg.

Cela serait en effet un bon moyen pour le gouvernement de faire des économies. Ce sont plusieurs millions d’euros qui seraient économisés par an, rien qu’avec l’exclusion du Tesla Model Y.

1 925 kg : un poids que dépassent beaucoup de modèles familiaux

Si les constructeurs européens pensaient avoir passé le plus dur avec le score environnemental nécessaire pour être éligible au bonus, ils risquent de déchanter. Ainsi, des modèles, qui ont obtenu l’aval de l’Ademe avec le score environnemental (même si leur prix peut dépasser les 47 000 € hors remise), ne passeraient plus à cause de leur poids :

Volkswagen ID.3 (sauf petite batterie)

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.5

Volkswagen ID.7

Volkswagen ID. Buzz Pure

Skoda Enyaq iV et Enyaq coupé (sauf petite batterie)

Cupra Born (sauf petite batterie)

Audi Q4 e-tron

BMW i4

BMW iX1

BMW iX2

Ford Explorer (sauf petite batterie)

Ford Capri

Mercedes EQA

Mercedes EQB

Opel Grandland

Peugeot e-3008

Peugeot e-5008

Volvo EC40

Volvo XC40

Volvo EX30* (version Twin performance) : ce modèle n’est pas encore éligible, mais pourrait prochainement le devenir.

Le Peugeot e-3008 perdrait le bonus dans ce cas. // Source : Peugeot

Ce choix serait un bon moyen pour le gouvernement de faire des économies substantielles sur l’enveloppe dédiée au bonus écologique. Cela rendrait le système d’aides encore plus complexe, alors qu’il est déjà difficile à comprendre pour les clients depuis l’application du score environnemental.

Dans tous les cas, cela serait à n’en pas douter un nouveau coup dur pour les ventes de véhicules électriques.

