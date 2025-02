Lecture Zen Résumer l'article

Après la Launch Edition, Tesla lance sa gamme quasi complète du nouveau Model Y en France. Trois versions sont disponibles à la commande : Propulsion, Grande Autonomie (propulsion) et Grande Autonomie (transmission intégrale).

Tesla n’a pas attendu très longtemps avant de lancer sa gamme quasi complète du nouveau Model Y. Le constructeur américain a débuté l’année 2025 par un refresh complet de son SUV 100 % électrique, accessoirement best-seller de son catalogue. Pour démarrer, il n’y avait qu’une seule version disponible : la Launch Edition à 60 990 €, moins bien lotie que celle des États-Unis. À partir de ce vendredi 21 février 2025, il y en a trois.

On retrouve donc la structure d’avant au niveau de la gamme, avec les trois déclinaisons suivantes : Propulsion, Grande Autonomie (propulsion) et Grande Autonomie (transmission intégrale). Il ne manque que le Model Y Performance, qui devrait rejoindre le configurateur dans les mois prochains, selon les habitudes de la marque. Les prix démarrent à 44 990 €, hors bonus écologique (le Model Y est produit en Allemagne pour le marché français).

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Voici la gamme quasi complète du nouveau Model Y en France

La gamme Model Y réunit ces trois versions :

Propulsion GA (1 moteur) GA (deux moteurs) Autonomie WLTP 500 km 622 km en 20″ 586 km en 19″

568 km en 20″ Consommation 13,9 kWh/100 km 14,2 kWh/100km en 20″ 14,8 kWh/100km en 19″

15,3 kWh/100km en 20″ 0 à 100 km/h 5,9 s 5,6 s 4,8 s Prix 44 990 € 46 990 € 52 990 € Sortie Mai-juin Juin Mars

On remarquera que Tesla lance tout de suite deux Model Y équipés d’un seul moteur (à l’arrière), avec une différence tarifaire assez faible entre les deux. Pour 2 000 € de plus, on gagne quand même plus de 100 kilomètres en autonomie : a priori, le choix est vite fait. Autre point à préciser : la version Grande Autonomie en transmission intégrale offre une expérience sonore de meilleure facture, avec 15 haut-parleurs et un caisson de basse (au lieu de 9 haut-parleurs pour les autres).

Le configurateur permet aussi de constater qu’il y a cinq couleurs disponibles : blanc, noir, gris, argent et rouge. Comme toujours chez Tesla, il y a peu d’options. Hormis la couleur, on pourra choisir entre un intérieur blanc ou noir, ajouter un crochet d’attelage et opter pour des packs Autopilot. Si on coche tous les équipements, le Model Y coûte 67 730 €.

Bien évidemment, ces trois versions intègrent toutes les améliorations et nouveautés du refresh, y compris le nouveau look, l’intérieur repensé, le commodo de clignotants conservé, le châssis retravaillé ou encore la caméra à l’avant.

