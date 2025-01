Lecture Zen Résumer l'article

Le lancement du Model Y restylé en Chine permet de découvrir les changements apportés à ce SUV 100 % électrique. L’occasion de voir que Tesla retourne a priori sa veste concernant la disparition du commodo de clignotants sur la Model 3.

Après des semaines et des semaines de spéculation, le nouveau Model Y est là. Tesla a lancé son nouveau SUV 100 % électrique en Chine et on n’a pas besoin d’attendre sa commercialisation en Europe pour découvrir ses nouveautés qui donnent envie. À l’extérieur, la voiture arbore un design retravaillé, plus futuriste avec sa signature lumineuse. À l’intérieur, ce Model Y restylé s’inspire de la Model 3, à un détail près.

On ne le remarque pas forcément quand on regarde les images sans une loupe, mais le Model Y semble retrouver un commodo de clignotants. On peut le voir sur le configurateur d’Hong Kong — avec le volant à gauche — ou remarquer, dans cette vidéo promotionnelle, que le volant n’a aucune touche capacitive pour signaler qu’on tourne à gauche ou à droite. Un retour en arrière qui pourrait être applaudi, en espérant que ce n’est pas une erreur de la part de Tesla et que tous les marchés seront concernés.

Oh, un petit commodo pour les clignotants dans le Tesla Model Y de 2025 // Source : Tesla

Le retour des commodos sur le Tesla Model Y est une bénédiction

La disparition des commodos ne fait pas l’unanimité : elle force à oublier ses réflexes développés pendant des années (un coup de commodo vers le haut ou le bas), au profit d’une ergonomie douteuse. Essayez d’activer les clignotants sur le volant d’une Model 3 dans un rond-point, et vous verrez à quel point on ne gagne rien en confort. Pire, cette modification peut entraîner de la confusion à l’usage, surtout si vous prêtez votre véhicule à quelqu’un. Pour Tesla, l’idée est d’économiser quelques bouts de chandelle et, ainsi, améliorer sa marge.

Le volant du Tesla Model Y de 2025 n’a aucune touche capacitive pour les clignotants // Source : Tesla

Ce retour en arrière rappelle en réalité un autre retournement de veste de Tesla, lié également à cette volonté de croire que l’ergonomie peut être améliorée avec des choix disruptifs. Quand le constructeur américain a lancé la nouvelle Model S et le nouveau Model X, il avait opté pour un volant au format rectangulaire : le Yoke, installé de série. Il a fini par être proposé en option payante — signe que ce changement n’a pas été bien reçu par les premiers clients.

À noter quand même que Tesla ne semble pas enclin à faire revenir le commodo qui sert à enclencher la marche avant ou la marche arrière : tout passera par l’écran, avec un slider qui, là encore, demande quelques nouvelles habitudes à prendre (toutefois moins pénibles que les clignotants). On serait donc sur un mix entre deux ergonomies : une historique et celle que tente d’imposer Tesla.

Une caméra sur le pare-chocs avant du Model Y 2025 // Source : Tesla

Autre nouveauté qui pourrait améliorer l’expérience de conduite par rapport à la Model 3 : l’apparition d’une caméra sur le pare-chocs avant, permettant alors au Model Y de mieux « voir » ce qui se trouve devant lui (les éléments bas en tête) — notamment pendant les manœuvres grâce à Tesla Vision. À ce sujet, on rappelle quand même que certaines photos promotionnelles de la Model 3 suggéraient l’introduction de ce dispositif, finalement absent des modèles en vente.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+