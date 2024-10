Lecture Zen Résumer l'article

À l’instar du Model Y et quelques jours avant l’ouverture des portes du Mondial de l’automobile, la Model 3 est désormais disponible en version propulsion et Grande Autonomie. De quoi dépasser les 700 km en une seule charge.

Tesla n’a pas envie d’attendre le Mondial de l’automobile, organisé à Paris du 14 au 20 octobre, pour rafraîchir son catalogue. Dans un communiqué envoyé à la presse le 8 octobre, le constructeur américain lève le voile sur une nouvelle version de la Model 3 pour la France : la déclinaison Grande Autonomie Propulsion, lancée aux États-Unis l’été dernier. La berline suit le chemin du Model Y, disponible depuis plusieurs mois dans cette variante.

Cette Model 3, qu’on peut configurer à partir de 44 990 €, associe donc un seul moteur, installé sur l’essieu arrière, à une grande batterie. Ce duo lui permet de revendiquer une efficience record — 12,5 kWh pour 100 km selon Tesla — et, par extension, une autonomie jamais vue pour la berline : 702 kilomètres. Un palier est franchie avec ce modèle qui fait mieux que la Grande Autonomie dotée de deux moteurs (678 km, avec des jantes équivalentes de 18 pouces). La version Propulsion avec une plus petite batterie atteint les 554 km.

Tesla Model 3 (2023) // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une Model 3 avec plus de 700 kilomètres d’autonomie

Avec ses 700 kilomètres d’autonomie, cette Model 3 s’annonce comme une bonne routière pour celles et ceux qui adorent enchaîner les longs trajets — et seraient encore sceptiques sur la mobilité électrique. Il faudra néanmoins tabler sur un chiffre un peu inférieur avec un usage mixte : la norme WLTP, utilisée par les acteurs automobiles, est optimiste. En pratique, cette Model 3 devrait plutôt avaler entre 500 et 600 kilomètres en une seule charge, selon les conditions extérieures et le parcours (sur les voies rapides, une voiture électrique consomme plus).

Cela reste quand même un niveau d’autonomie plus que confortable : avec 500 kilomètres, on a largement de quoi voir venir, sachant que le réseau de Superchargeurs Tesla permet de refaire le plein rapidement et efficacement. La crainte de la panne sèche n’est plus du tout un sujet en 2024. Selon les dires de Tesla, cette Model 3 est son véhicule le plus efficient de la gamme, capable « de parcourir un kilomètre en consommant seulement l’équivalent de l’énergie requise pour réchauffer un repas au micro-ondes ».

À noter que la berline 100 % électrique revendique aussi de belles performances : un 0 à 100 km/h avalé en 5,2 secondes (ce n’est que 0,8 seconde plus lent que la Dual Motor) et une vitesse de pointe à 201 km/h. Et, bien sûr, vous pourrez la personnaliser avec des jantes de 19 pouces (pour moins d’autonomie), une couleur (blanc, noir, bleu, rouge, gris, silver) et un intérieur blanc.

On rappelle que la Model 3 n’est plus éligible au bonus écologique, puisque produite en Chine (contrairement au Model Y, assemblé à Berlin). Cela signifie que le prix affiché — 44 990 € — est bien celui que vous payerez. Elle coûte tout de même 5 000 € de plus que la Model 3 de base (39 990 €) et 5 000 € de moins que celle dotée de deux moteurs (49 990 €).

