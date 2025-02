Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion d’un essai exclusif aux États-Unis, deux représentants de Tesla ont confirmé la venue de deux nouvelles versions du nouveau Model Y : une déclinaison Performance ainsi qu’une variante avec 7 places. Leur commercialisation est prévue cette année.

Dès sa présentation le 24 janvier, le nouveau Tesla Model Y est disponible à la commande. Le SUV électrique restylé est proposé dans un premier temps dans une version de lancement baptisée « Launch Series » au prix de 60 990 €. Un ticket d’entrée assez élevé, réservé à ceux souhaitant absolument faire partie des premiers à recevoir cette nouvelle mouture. Pour rappel, les premières livraisons sont prévues pour le mois de mars.

Cependant, l’actuel enfant unique aura bientôt de petits frères et sœurs. Dans une vidéo publiée le lundi 10 février sur la chaîne Jay Leno’s Garage, deux représentants de Tesla, dont celui chargé de l’ingénierie du SUV, Lars Moravy, ont fait le tour du nouveau Model Y. C’est à cette occasion que l’arrivée de deux nouvelles versions pour cette année a été confirmée.

Le Model Y Performance en approche

Que ce soit la Tesla Model 3 ou le Model Y, le haut de gamme est représenté par la version Performance. Et la première des deux nouvelles variantes à venir pour le SUV restylé est bien cette variante plus véloce. Les représentants du constructeur américain n’ont pas donné plus d’informations sur cette dernière.

Aux États-Unis, le nouveau Tesla Model Y est disponible en rouge dès le lancement. // Source : Tesla

Un gain en performances est sans doute à prévoir. Quand on sait que la version de lancement du nouveau Model Y efface le 0 à 100 km/h en 4,3 s contre 5 s pour l’ancien modèle (version équivalente à la Grande Autonomie transmission intégrale), on se doute bien que le Model Y Performance restylé fera mieux que les 3,7 secondes de la déclinaison actuelle.

Une configuration 7 places pour le SUV restylé

La seconde version prévue pour 2025 n’en est pas une à proprement parler puisqu’elle ne concerne pas la motorisation. Il s’agit de l’option 7 places, qui était déjà disponible aux États-Unis et qui est arrivée tardivement chez nous en France à la fin de l’année 2024.

L’ancien Tesla Model Y en configuration 7 places // Source : Tesla

Elle serait ainsi reconduite avec le nouveau Model Y. Cette configuration de l’habitacle destinée aux familles nombreuses limitait l’usage des places tout à l’arrière aux enfants, puisque placées dans le coffre. Impossible pour un adulte d’être assis convenablement sans devoir baisser la tête. Pour rappel, cette option n’était disponible que sur la version Grande Autonomie à transmission intégrale du Model Y.

