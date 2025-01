Lecture Zen Résumer l'article

Lancé en Chine le 10 janvier 2025, le Tesla Model Y vient officiellement de sortir en France ce vendredi 24 janvier aux aurores. Vous pouvez d’ores et déjà réserver le modèle sur le site officiel de Tesla et chez les concessionnaires. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le modèle à sa sortie.

Après le lifting de la Tesla Model 3 en 2023, c’est au tour du Model Y. La voiture, communément appelée « Juniper », est officiellement sortie ce vendredi matin dans l’Hexagone et vient remplacer le Model Y sorti 5 années auparavant.

Initialement dévoilée en Chine et discrètement commercialisée le 10 janvier 2025, peu de monde s’attendait à voir arriver le modèle aussi tôt en Europe. Mais c’est chose faite. On vous dit tout sur le lancement de ce nouveau Model Y en France.

Tesla sort son Nouveau Model Y en édition limitée « Launch Series »

Pour son arrivée en France, le constructeur n’a pas tout à fait utilisé la même stratégie que d’habitude. En effet, le nouveau Model Y (2025) est disponible dans un premier temps dans une édition limitée baptisée : Model Y Launch Series Grande Autonomie Transmission Intégrale. Cette même série est disponible également en Chine au côté d’un autre modèle propulsion — mais en France, seul ce dernier est présenté sur le site de Tesla. Les autres ne devraient pas tarder à arriver.

Cette Launch Series arrive avec 568 km et abat le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, avec une vitesse de pointe à 201 km/h, bref, un équilibre subtil entre la performance et l’autonomie – habituel sur ce genre de version intermédiaire. En outre, ce Model Y arbore des détails qui le distingue des modèles qui seront mis sur le marché ultérieurement : notamment, un logo apposé à l’arrière, à l’image des modèles Plaid

Logo Launch Series du Model Y // Source : Tesla Chine

À l’ouverture des portes, on retrouve un seuil en plastique badgé Launch Edition accompagné d’une lumière projetant le visuel du logo du coffre sur le sol. On retrouve aussi plusieurs inscriptions Launch Edition, notamment sur la base du double chargeur à induction pour smartphones. Enfin, le sommet de la planche de bord se pare d’une décoration en texture daim noir.

Lumière Launch Series // Source : Tesla

Combien coute le Model Y 2025 ?

Ce nouveau Model Y n’arrive pas avec la meilleure des nouvelles, car on note une forte augmentation de prix. Le véhicule en édition limitée est proposé à 60 990 € TTC, soit 13 000 € supplémentaires par rapport à un Model Y d’ancienne génération Grande Autonomie Transmission Intégrale. Les frais de commandes en passant par le site de Tesla sont de 250 € — cela reste inchangé et les livraisons de ce modèle débuteront en mars sur le territoire français. D’autres modèles devraient arriver en complément par la suite avec potentiellement le retour des déclinaisons classiques :

Propulsion

Grande Autonomie, propulsion

Grande autonomie, transmission intégrale (en remplacement de la Launch Series)

Performance, transmission intégrale

Difficile de savoir si les autres versions seront éligibles au bonus écologique et aux aides de l’État : quoi qu’il en soit, ce nouveau modèle reste au poids pour l’instant (1997 kg) mais il faudra attendre de voir si une version sous les 47 000 € est envisageable.

Qu’y a-t-il de nouveau sur ce Tesla Model Y ?

Mais que propose ce nouveau modèle ? Et bien tout d’abord, cela ne vous aura pas échappé, le design change radicalement de l’ancienne génération. On retrouve un Model Y plus bas, avec surtout une nouvelle signature lumineuse sous forme de bande, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. L’avant rappelle d’ailleurs des airs du Cybertruck. Le hayon, le pare-chocs avant et arrière ainsi que les ailes ont été restylés pour donner un aspect un peu plus sportif au SUV.

Sur son pare-chocs avant, on retrouve une nouvelle caméra qui se paie le luxe d’un lave-glace et d’un chauffage pour éviter de perdre de la visibilité en cas de brume ou de pare-chocs encrassé.

Intérieur Tesla Model Y // Source : Tesla

Mais la grande nouveauté dans l’habitacle, c’est que le Model Y signe le grand retour des commodos pour les clignotants, un élément très attendu qui avait été aperçu sur la version chinoise et qui est désormais officiel sur ce modèle français. Cela permettra d’être plus à l’aise lors des changements de direction.

L’intérieur a aussi été retravaillé avec de nouveaux matériaux pour apporter plus de confort si l’on en croit le constructeur. Le système de recharge USB monte jusqu’à 65W, de quoi recharger des ordinateurs portables rapidement, et on trouve aussi une meilleure connexion Wi-Fi qui devrait améliorer le temps de téléchargement des mises à jour, entre autres. Le système sonore de cette version Launch Series embarque 16 haut-parleurs. On retrouve toujours deux écrans : un grand à l’avant de 15 pouces ainsi qu’un écran arrière de 8 pouces.

La sauce Tesla en somme.

