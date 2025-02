Lecture Zen Résumer l'article

Le Tesla Model Y dans sa version entrée de gamme a disparu du configurateur de la marque en Europe. Tout ceci prépare l’arrivée du nouveau Model Y, mais en attendant les chiffres de la marque risquent encore de plonger.

Mauvaise nouvelle, si vous souhaitiez commander un Tesla Model Y Propulsion neuf à 44 990 €. Depuis le 18 février, cette variante populaire du Model Y ne peut plus être sélectionnée sur le configurateur en ligne. Rien d’anormal à cela : Tesla prépare l’arrivée du Model Y restylé.

L’usine de Berlin est en train de modifier ses chaînes d’assemblage pour produire en masse la nouvelle version du Model Y (Juniper). Pour autant, seule la version entrée de gamme subit cette disparition du configurateur, ce qui interpelle vraiment quant à la stratégie employée par Tesla.

Fin de la vente des Model Y Propulsion // Source : capture site Tesla

Un lancement incompréhensible pour ce Model Y 2025

Pour introduire son nouveau Model Y en Europe, Tesla adopte une stratégie de lancement déroutante, bien différente de ses habitudes. Une approche d’autant plus étrange que la marque a procédé de façon beaucoup plus classique en Chine.

Là-bas, Tesla a simplement remplacé l’ancien modèle par la nouvelle version. Comme pour le Model 3 un an plus tôt, Tesla a directement mis en vente les deux motorisations habituelles : Propulsion et Grande Autonomie. En Europe, en revanche, la situation est plus confuse : l’ancien et le nouveau Model Y coexistent sur la même page de commande, une première pour Tesla.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Autre bizarrerie, Tesla Europe a choisi de ne commercialiser le Model Y 2025 qu’au travers d’une « Launch Series » exclusive à la version Grande Autonomie. Facturée 60 990 €, cette édition limitée est nettement plus chère que l’ancienne version équivalente, toujours disponible à 51 990 €. Un écart de 9 000 € (plus ou moins, si on compte ou non les options vendues avec la Launch Series) qui ne manque pas de semer le doute chez les acheteurs.

À titre de comparaison, en Chine, les « Launch Series » ont concerné aussi bien la version Propulsion que la Grande Autonomie, avec des hausses de prix bien plus modérées : +1 600 € et +1 800 € respectivement. Pourquoi une telle différence en Europe ? Difficile de comprendre la logique.

Fin des Model Y Propulsion : une chute des ventes à prévoir

Alors que Tesla n’a pas encore ouvert les commandes du nouveau Model Y entrée de gamme, l’entreprise vient de clôturer les commandes de l’ancienne version. Il n’est plus possible de configurer une version personnalisée sur le configurateur, alors que cette possibilité reste ouverte pour les autres déclinaisons : Grande Autonomie Propulsion (la plus intéressante du moment), Grande Autonomie et Performance. Pour les clients qui seraient encore intéressés par l’offre à 44 990 €, il existe encore quelques véhicules neufs à saisir dans le stock de la marque.

Cette méthode est inédite pour la marque. Habituellement, le passage de l’ancienne version à la nouvelle s’est toujours fait sans même couper les commandes. Certains clients qui avaient commandé leur modèle quelques jours avant l’annonce du nouveau se voyaient généralement proposer de basculer sur la nouvelle version.

L’avant du Tesla Model Y avant et après son restylage. // Source : Numerama

Après ceux de janvier, il ne sera pas surprenant d’observer de mauvais résultats pour Tesla en février en Europe. Sans livraison massive de nouveaux Model Y et sans entrée de gamme à 44 990 €, les immatriculations devraient rester à un niveau relativement faible pour le bestseller des voitures électriques. Avec cette stratégie, la marque a créé un véritable trou d’air dans ses immatriculations de février. Certains y verront les signes d’un boycott du marché européen, mais il est encore prématuré d’en tirer cette conclusion.

La stratégie commerciale de Tesla apparaît définitivement bien étrange. On peine à comprendre pourquoi l’entreprise joue autant avec le feu sur le marché européen, au risque de s’y brûler les ailes.

