Lecture Zen Résumer l'article

Après plusieurs mois d’attente, la nouvelle génération du Tesla Model Y a été officialisée, en Asie pour le moment. La nouvelle version vaut-elle vraiment le coup de se précipiter sur le configurateur Tesla dès l’ouverture des commandes ?

Certains fans de la marque vont certainement se demander s’ils doivent se laisser tenter par le nouveau Model Y fraîchement dévoilé le 10 janvier. Comme pour le renouveau de la Model 3 en 2023, le restylage du Model Y apporte plusieurs améliorations notables, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?

Même si le modèle n’a pas encore fait son apparition sur le configurateur français de Tesla, Numerama dresse déjà les avantages et inconvénients de cette nouvelle génération tant attendue du Model Y 2025.

Un style qui divise, mais au moins qui évolue

Même si le design du premier Model Y est vieillissant, le nouveau style du Model Y 2025 va certainement nécessiter un temps d’adaptation pour l’apprécier. La signature lumineuse, notamment à l’avant, surprend un peu. Il faudra probablement voir le modèle en vrai pour juger des changements esthétiques extérieurs.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Le Model Y 2025 est aussi 4 cm plus long que l’ancienne version, mais le reste des dimensions reste inchangé. Ces quelques centimètres de plus ne changent pas grand-chose, sauf pour ceux qui doivent se garer dans des espaces restreints.

Un intérieur modernisé, mais déjà-vu

Dans l’ensemble, le choix de Tesla est plutôt cohérent de reprendre l’intérieur de la berline. On retrouve ainsi dans le Model Y 2025 :

Les mêmes matériaux et une organisation de la planche de bord assez similaire.

Le bandeau de LEDs fait également son apparition pour égayer un peu l’intérieur, et il s’étend jusqu’aux places arrière sur les panneaux de portes.

L’écran de 8 pouces pour les passagers arrière.

Le vitrage acoustique pour réduire les bruits venant de l’extérieur.

Tesla Model Y nouvel intérieur // Source : Tesla

La deuxième rangée de sièges peut être rabattue électriquement par une simple pression sur un bouton. C’est vraiment pratique.

Le nouvel intérieur s’accompagne aussi de la disparition de certains commodos, mais apparemment Tesla aurait conservé celui pour les clignotants. Le sélecteur de vitesse a été déplacé sur l’écran tactile, de même que les essuie-glaces et les commandes des phares. C’est un peu moins clivant que pour la Model 3.

La commande des clignotant ne migre pas sur le volant // Source : Tesla

Plus de confort

Il faudra bien sûr attendre les tests pour confirmer cela. Mais la différence entre l’ancienne Model 3 et la version actualisée avait été importante sur le ressenti de confort à bord. Tesla annonçant avoir retravaillé les suspensions, on peut s’attendre à une progression sur ce point sur la version restylée. En même temps, il ne sera pas difficile de rendre cette version plus confortable que la première du Model Y. Ce n’était clairement pas son point fort.

Avec un vitrage acoustique et des améliorations aérodynamiques, Tesla promet également un habitacle plus silencieux. C’est un avantage indéniable pour cette nouvelle version.

Quelques kilomètres en plus d’autonomie

Le Tesla Model Y 2025 gagnerait une bonne dizaine de kilomètres d’autonomie supplémentaire avec les améliorations apportées au véhicule. C’est positif, mais c’est anecdotique face à une concurrence de plus en plus féroce. La Model 3 avait également gagné quelques kilomètres lors de son restylage, mais il est difficile de percevoir une réelle différence au quotidien.

Deux déclinaisons en moins

Il faudra attendre plusieurs mois pour retrouver un Model Y Performance. Quant à avoir de nouveau une finition Propulsion Grande Autonomie, il risque de falloir patienter plusieurs années. Dommage, car c’est vraiment le graal pour les gros rouleurs et le meilleur rapport qualité/prix pour les clients.

Un prix sensiblement supérieur

La nouvelle version du Model Y est vendue un peu plus cher en Chine que le précédent modèle (en attendant de connaître les prix français). Cela avait été aussi le cas à l’arrivée de la Model 3 rafraîchie. L’écart est normalement suffisamment minime pour ne pas freiner l’achat, mais deux choses pourraient faire douter certains acheteurs :

Des remises sur les anciens Model Y pourraient les rendre particulièrement attractifs. Tesla a encore du stock à écouler.

Les tarifs de reprise d’une ancienne Tesla par le constructeur pourraient s’effondrer. Attention à ceux qui ont effectué des estimations ces derniers jours, la valeur pourrait fortement baisser à la reprise effective du véhicule.

Il faudra quand même attendre de connaître son tarif en France et avoir confirmation qu’il sera produit en Allemagne pour avoir accès au bonus. Sans ce dernier, le modèle perdrait un peu de son intérêt.

On craque ou pas ?

Le bilan est quand même plutôt en faveur de cette version améliorée du Model Y. En tout cas pour ceux qui veulent acheter du Tesla, malgré la polémique autour de son patron.

Si vous attendez un SUV électrique performant, ce Model Y 2025 s’impose comme une option intéressante. Certains seront peut-être déçus par le manque d’innovations comme une architecture 800v ou quelques équipements que l’on trouve chez d’autres marques, mais il ne s’agit ici que d’un lifting de mi-carrière. Les changements sont surtout cosmétiques.

Avec la concurrence en embuscade et des remises possibles sur l’ancien modèle, la patience pourrait être votre meilleur allié, car les prix pourraient vite varier. On aurait tendance à vous conseiller de ne pas vous précipiter sur la commande.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+