Lecture Zen Résumer l'article

Il faut remonter deux ans en arrière pour trouver des statistiques d’immatriculations aussi basses en France pour Tesla.

L’alignement des planètes n’est vraiment pas bon pour Tesla en ce début 2025. Même si l’on est habitué au yoyo des statistiques d’immatriculations du constructeur américain, les chiffres sont inquiétants. Tesla n’a immatriculé que 1 141 voitures électriques en janvier 2025, selon AAA Data, soit une baisse de 63 % par rapport à l’année dernière.

Plusieurs facteurs expliquent ce net ralentissement des livraisons du leader des voitures électriques. Pour autant, le symbole est fort : aucune marque n’est à l’abri sur le marché automobile actuel.

Pourquoi Tesla décroche ?

Les immatriculations de Tesla suivent souvent le même cycle. Le dernier mois de chaque trimestre, et encore plus sur le dernier mois de l’année, est une période de sprint où Tesla livre un maximum de véhicules pour clôturer les chiffres du mieux possible. Cela provoque généralement un creux sur le premier mois du trimestre suivant, que le constructeur tente de combler sur les deux mois suivants. Janvier 2025 ne déroge donc pas à la règle.

Néanmoins, le creux de la vague est particulièrement important cette année par rapport aux 3 118 immatriculations de janvier 2024. Il faut cependant rappeler que les statistiques de fin 2023 et début 2024 étaient un peu faussées par les immatriculations massives des modèles en provenance de Chine, qui allaient être privés de bonus écologique en 2024. De ce fait, Tesla avait immatriculé bien plus de Model 3 que de Model Y en France durant cette période, y compris en janvier 2024.

Janvier 2025 Janvier 2024 Tesla Model Y 640 1 477 Tesla Model 3 486 1 623 Tesla Model S 8 9 Tesla Model X 7 9 Total 1 141 3 118

Tesla Model 3 ne se vend plus aussi bien sans bonus // Source : Tesla

Tout ceci n’explique pas non plus la chute des immatriculations de Tesla. Il faut remonter à janvier 2023 et fin 2022, soit deux ans en arrière pour trouver des statistiques inférieures à celles de ce janvier 2025. En janvier 2023, Tesla avait par exemple immatriculé que 741 véhicules, mais depuis les chiffres ont toujours été bien supérieurs. L’annonce du nouveau Tesla Model Y n’est probablement pas étrangère à cela.

Model Y en chute libre : uniquement à cause du restylage ?

L’annonce de nouvelles versions d’un modèle phare a tendance à freiner les achats pour la version actuelle, c’est un phénomène connu. C’était déjà particulièrement visible pour la Tesla Model 3 lorsque les rumeurs sur l’arrivée prochaine de son restylage s’amplifiaient. Le Tesla Model Y n’a donc pas échappé à cette tendance.

Malgré les remises accordées sur le Model Y existant, l’officialisation le 10 janvier 2025 de la version restylée en Chine a certainement freiné les intentions d’achats de certains clients intéressés. Pour autant, la révélation des tarifs de la nouvelle version en Europe aurait pu susciter un regain d’intérêt pour l’ancienne.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Pour son démarrage en Europe, le Model Y 2025 n’est proposé que dans une version Grande Autonomie « Launch Series » vendue à 60 990 €, soit 13 000 € de plus que son équivalent avec l’ancien design. De quoi freiner les intentions d’achat et favoriser l’ancien Model Y, plus abordable.

Un autre facteur pourrait aussi expliquer le coup de frein sur les immatriculations de Tesla en France : les dérapages politiques de son patron Elon Musk. Les commentaires sous chaque article et vidéo sur le nouveau Model Y évoquent systématiquement le geste d’Elon Musk lors de l’investiture de Donald Trump. Même s’il existait déjà une certaine opposition grandissante à l’encontre d’Elon Musk, celle-ci semble avoir passé un nouveau cap. Cela pourrait réellement impacter durablement les ventes de la marque en Europe.

Il faudra observer les chiffres d’immatriculations de la marque, non seulement en février – même s’ils risquent d’être moyens – mais aussi en mars et avril pour observer les conséquences de la stratégie Tesla.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+