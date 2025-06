Lecture Zen Résumer l'article

Xiaomi a voulu pousser les limites de son nouveau modèle avec un test d’endurance de 24 heures. La marque en a profité pour établir un nouveau record, un de plus à la liste du YU7 !

Il y a quelques semaines se tenaient la course d’endurance la plus difficile au monde : les 24 Heures du Mans. Faire durer la performance d’un véhicule sur une épreuve aussi longue est particulièrement exigeante. Même si Xiaomi ne participait pas à un tel événement, la marque a organisé sa propre épreuve de 24 heures pour mettre au défi son nouveau modèle : le Xiaomi YU7.

Le résultat de ce challenge a été présenté de la conférence du 26 juin, dédiée à ses nouveaux véhicules. Mais le résultat est passé relativement inaperçu, éclipsé par les tarifs attractifs et les records de commandes. Cette performance ne manque pourtant pas d’intérêt, d’autant que le patron de Xiaomi, Lei Jun, a mis au défi les autres constructeurs de faire mieux.

En quoi consiste ce défi d’endurance de 24 heures ?

Le circuit est l’anneau de vitesse de Yancheng (centre de recherche et de technologie automobile de Chine) et il n’y a aucun autre concurrent sur la piste. Pour autant, il ne faut pas croire que l’épreuve en est moins exigeante pour la mécanique d’une voiture de série, surtout pour une voiture électrique qui doit pouvoir maintenir des performances élevées et des recharges rapides sans interruption.

L’épreuve a été réalisée avec le Xiaomi YU7 Max. Il s’agit de la déclinaison la plus puissante avec 508 kW de puissance en pic. Ce modèle a aussi l’avantage de proposer une recharge rapide de 10 à 80 % en 12 minutes, un temps réduit qui fait la différence dans ce défi. Même si l’autonomie est moindre et la consommation plus élevée que le YU7 standard avec 835 km d’autonomie, c’était la version la plus adaptée à une telle épreuve.

L’objectif : réaliser le plus de kilomètres en 24 heures en incluant les recharges. Il faut donc un véhicule qui roule fort et sans perte de puissance, ce qui nécessite une excellente gestion thermique de la batterie, à la fois pour maintenir les performances et assurer des recharges rapides. La plateforme 800V est aussi un élément nécessaire pour atteindre ce résultat.

Un nouveau record de 3 944 km

Xiaomi n’est pas le premier à s’attaquer à ce record. Porsche s’était déjà lancé ce défi en 2019 avec son prototype de Taycan. Le véhicule avait alors parcouru 3 425 km en 24 heures sur l’anneau de Nardo en Italie. Mercedes a aussi tenté l’aventure en 2024 avec son futur CLA et a battu le précédent record avec 3 717 km parcourus. Xiaomi a réussi à faire homologuer sa tentative avec un nouveau record à la clé : 3 944 km. Qui sera le suivant ?

Résultalt de Porsche et Mercedes au challenge 24 heures // Source : capture du live Xiaomi

Quelques chiffres à retenir :

30 recharges ont été nécessaires

Entre 10 à 20 minutes par recharge

164 km/h de moyenne en incluant les recharges

Plus de 200 km/h de moyenne juste sur le roulage et jusqu’à 210 km par moment

Bien sûr, difficile de comparer cet essai à la véritable épreuve des 24 Heures du Mans, avec ses aléas de course, de météo et de stratégie. Les distances n’ont rien à voir non plus : les vainqueurs dépassent désormais les 5 000 km en 24 heures (le record de 2010 est de 5 410 km). Mais rappelons qu’ici, il s’agit d’un modèle de série vendu moins de 40 000 €, capable de parcourir près de 4 000 km en une journée, tout en respectant les contraintes de recharge d’une batterie de 101,7 kWh. C’est une bonne base.

Le Xiaomi YU7 (2025) // Source : Xiaomi

Une autre comparaison (improbable) de 24h en conditions réelles

À l’initiative du youtubeur Electric Vince, une épreuve inédite de 24 heures s’est déroulée en France. 11 équipages et 33 conducteurs se sont lancés dans une course d’endurance 100 % électrique sur route ouverte. Chaque équipe a choisi son modèle et sa stratégie : autoroutes ou routes secondaires, charges courtes mais répétées ou grandes recharges…

Les véhicules étaient classés en deux catégories selon s’ils disposaient d’une plateforme 400V ou 800V. L’équipage vainqueur de ces 24 heures en conditions réelles a réalisé 2 510 km en Porsche Taycan (800 V). C’est aussi une bonne manière de tester les véhicules et définitivement balayer l’idée que les voitures électriques ne sont pas faites pour les longs trajets.

