Tesla a lancé la gamme quasi complète de son Model Y restylisé, l’occasion de découvrir trois versions aux caractéristiques différentes. L’occasion de constater, aussi, que le SUV le plus intéressant n’est pas le moins cher.

Le nouveau Model Y est désormais disponible en trois versions en France. Sans surprise, Tesla a remodelé sa gamme en reprenant la structure précédente. On trouve donc deux modèles avec un seul moteur à l’arrière (autonomie standard et grande autonomie), lesquels accompagnent une déclinaison haut de gamme avec deux moteurs (grande autonomie).

La grille tarifaire est bien évidemment adaptée à ce découpage. Le Model Y démarre à 44 990 € — le même prix qu’avant — en configuration de base (un moteur couplé à une petite batterie) pour grimper à 52 990 € (deux moteurs couplés à une grosse batterie). Entre les deux se trouve certainement le modèle le plus intéressant : à 46 990 €, le Model Y Grande Autonomie (Propulsion) est très, très bien placé sur le marché.

Concernant le bonus écologique : au moment d’écrire cet article, ces nouveaux Model Y, produits en Allemagne, n’apparaissent pas dans les modèles éligibles, mais ils le seront certainement d’ici leur livraison (tant qu’ils coûtent moins de 47 000 €, hors options).

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

2 000 € de plus pour plus de 100 km de plus

Comme on peut le constater, il n’y a que 2 000 € d’écart entre un Model Y de base et un Model Y plus évolué, alors que les bénéfices de l’investissement supplémentaire sont énormes. On parle quand même d’un gain assez notable en autonomie (122 kilomètres) et d’une meilleure accélération (5,6 s contre 5,9 s pour le 0 à 100 km/h).

La Model Y moins cher ne gagne en théorie que sur un point : l’efficience, donnée pour 13,9 kWh/100 km, contre 14,2 kWh/100 km. Sur ce critère, toutefois, les deux voitures ne sont pas à armes égales : les chiffres officielles se basent sur des jantes de 19 pouces pour le Model Y Propulsion et de 20 pouces pour l’autre. Hors, la taille des jantes à un impact sur la consommation (plus elles sont grandes, moins l’efficience est bonne). Ce qui veut dire que le Model Y Grande Autonomie (Propulsion) doit avoir une consommation proche, sinon égale, quand il est chaussé en 19 pouces.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

En raison de ce faible écart de prix, on peut difficilement conseiller le Model Y Propulsion à 44 990 €, à moins d’être pressé (il sera livré un peu avant selon le configurateur) ou de vouloir une batterie de type LFP (Lithium Fer Phosphate). Cette technologie privilégie la durabilité à la performance, avec un coût environnemental plus faible. Avec une batterie LFP, on peut recharger sa voiture à 100 % et la laisser ainsi pendant des jours sans risque de vieillissement accéléré. Les batteries NMC (Nickel Manganèse Cobalt), installées sur les voitures Tesla Grande Autonomie, nécessitent un peu plus de vigilance. Il faut par exemple éviter de les laisser trop longtemps chargées à 100 %.

Par rapport à la déclinaison Grande Autonomie (transmission intégrale), le Model Y Grande Autonomie (propulsion) n’a pas à rougir. Pour 6 000 € de plus, on gagne une meilleure accélération (0 à 100 km/h en 4,8), une meilleure dotation dans l’équipement son (15 haut-parleurs + un caisson, contre 9 haut-parleurs) et un intérieur plus premium, le tout en sacrifiant un peu d’autonomie (568 km d’autonomie contre 622 km, avec des jantes de 20 pouces). À moins d’avoir besoin d’une meilleure traction sur la route (lire : vivre à la montagne), l’investissement ne vaut pas le coup.

