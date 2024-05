Lecture Zen Résumer l'article

Tesla aime jouer avec son configurateur en ligne fréquemment, pour contrôler la demande et parfois même introduire des versions que l’on n’attendait pas. C’est le cas de la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, qui vient d’apparaître en France. La bonne affaire du moment, qui ne sera probablement pas là bien longtemps.

Ce n’est un secret pour personne : la Tesla Model Y actuelle est en fin de vie. La Tesla Model 3 restylée est disponible depuis septembre dernier, et sa grande sœur va bientôt être rafraîchie. Voyant, sans aucun doute, certains clients mettre en pause leur achat de Model Y, ou même basculer sur la nouvelle Model 3, Tesla cherche des manières de rendre encore attractif le SUV électrique.

C’est pourquoi en avril 2024, une nouvelle variante de Model Y a fait son apparition au catalogue : la Model Y Grande Autonomie Propulsion. Voyons où elle se place dans la gamme, et surtout pourquoi c’est la meilleure Model Y du moment.

Une nouvelle venue qui chamboule la gamme

Jusqu’à présent, trois Tesla Model Y étaient disponibles :

Tesla Model Y Propulsion (batterie LFP de 60 kWh, autonomie de 455 km)

Tesla Model Y Grande Autonomie à Transmission Intégrale (batterie NMC de 80 kWh, autonomie de 533 km)

Tesla Model Y Performance (batterie NMC de 80 kWh, autonomie de 514 km et 0 à 100 km/h en 3,7 secondes)

C’est d’ailleurs la même gamme que l’on retrouve au niveau de la berline phare, la Model 3, et celle à laquelle on était habitué depuis des années. Quelle ne fut donc pas notre surprise de voir arriver une nouvelle variante : la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion.

Le configurateur en ligne de la Tesla Model Y en mai 2024

Pour faire simple, elle prend le meilleur de la version Grande Autonomie (plus grosse batterie et donc autonomie plus importante), et de la version Propulsion (consommation plus basse). Le résultat au niveau des caractéristiques techniques est le suivant : 600 km d’autonomie, 5,9 secondes pour le 0 à 100 km/h, vitesse maximale de 217 km/h.

Mais le nerf de la guerre pour les voitures électriques n’est pas forcément la fiche technique. Sans tarif à y associer, il est difficile de se prononcer sur l’intérêt ou non d’un modèle spécifique. Là encore, Tesla ne fait pas les choses à moitié et décide de rendre éligible au bonus écologique sa nouvelle Model Y (puisqu’elle est fabriquée à la Gigafactory de Berlin en Allemagne), avec un prix catalogue de 46 990 euros.

Dit autrement, le prix à payer pour cette Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion à l’autonomie record est de 42 990 euros. En face, la version Propulsion avec 455 km d’autonomie est seulement 2 000 euros moins cher, tandis que la version Grande Autonomie à Transmission Intégrale débute à 51 990 euros, soit un écart gigantesque de 9 000 euros.

Si vous ne voyez pas encore où l’on veut en venir, disons-le sans équivoque : la meilleure Tesla Model Y du moment est bien la Grande Autonomie Propulsion. Elle est tellement bien placée au niveau du tarif que ses deux concurrentes directes que sont les versions Propulsion et Grande Autonomie à Transmission Intégrale deviennent presque injustifiables.

Certes, 2 000 euros est une somme conséquente, mais pour moins de 5 % de prix en plus par rapport à l’entrée de gamme qu’est la Model Y Propulsion, les clients obtiennent :

33 % de batterie en plus

une charge rapide à 250 kW au maximum contre 175 kW

32 % d’autonomie WLTP en plus

1 seconde en moins sur le 0 à 100 km/h (5,9 contre 6,9 secondes)

La seule différence qui pourrait dans certains cas être considérée comme négative est le changement de chimie de batterie, puisque la version Propulsion embarque un accumulateur LFP (lithium-fer-phosphate) quand la Grande Autonomie Propulsion a une batterie NMC (nickel-maganèse-cobalt).

Les batteries LFP sont faites pour être chargées à 100 % au quotidien, quand les batteries NMC se plaisent plus en étant chargées à 80 %. Pour le quotidien, cela signifie que vous profiterez de 80 % de l’autonomie de l’une, quand vous aurez tout loisir de voir 100 % de la batterie de l’autre. Si vous parcourez seulement quelques dizaines de kilomètres par jour, le changement est insignifiant, et lors de grands voyages, vous pourrez bien entendu toujours charger à 100 % avant de partir dans les deux cas.

On peut affirmer que Tesla veut mettre en avant ce modèle spécifique, surtout face à ses autres variantes. Mais pourquoi donc tuer les autres versions plutôt que de changer leur tarif pour les rendre aussi attractives ? Et surtout, est-ce que ce bon plan va durer ?

Attention à ne pas trop traîner : elle va disparaître aussi vite qu’elle est arrivée

Comme à l’accoutumée chez Tesla, les changements de tarifs et de caractéristiques au sein d’une gamme arrivent sans prévenir. Il faut donc s’attendre à ce que cette nouvelle variante de Model Y disparaisse aussi vite qu’elle est apparue.

Le choix de Tesla est loin d’être anodin, puisqu’en ayant en ligne de mire le rafraichissement de la Model Y qui devrait arriver cette année se pose un dilemme : comment écouler les stocks de pièces restants pour la Model Y actuelle alors que la clientèle commence à se dire qu’il faut attendre le renouvellement ? Bien qu’elle n’ait jamais été annoncée officiellement, celle qui se fait appeler Model Y Juniper va bel et bien sortir dans les prochains mois.

Il s’agira d’une Model Y restylée à l’extérieur, et dont l’intérieur reprendra les codes de la Model 3 que l’on a vu sortir en septembre 2023. Nouveaux sièges, nouveau volant, nouvelle console centrale… et seule la Model Y actuelle conserve ces anciennes pièces détachées qu’il faut bien réussir à utiliser avant de passer à autre chose.

Tesla Model 3 (2023) // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La stratégie choisie qui consiste à redonner de l’intérêt à la Model Y sera peut-être la bonne, mais il faut surtout rappeler que cette version Grande Autonomie Propulsion est éphémère. On imagine facilement qu’à la sortie de la future Model Y, la gamme sera épurée — comme ce fut le cas avec la Model 3 —, et seules les versions Propulsion et Grande Autonomie à Transmission Intégrale seront proposées dans un premier temps.

Une Model Y suffisante pour sauver Tesla ?

Sans pour autant dire que Tesla est dans la tourmente ou que la marque est sur le déclin, on ne peut que constater que les trimestres records ne sont plus d’actualité pour la firme d’Elon Musk. En effet, le premier trimestre 2024 fut très décevant, avec une baisse de 20 % des livraisons par rapport au dernier trimestre 2023.

La marque cherche donc à écouler sa production par tous les moyens, puisqu’elle ne semble plus contrainte par sa capacité à fabriquer des véhicules à l’heure actuelle.

Sur les trois premiers mois de l’année, Tesla produisait 15 000 voitures de plus par mois qu’elle n’en livrait, ce qui montre bien une différence de taille entre ce qui sort des usines et ce qui va être remis aux clients finaux. Bien entendu, d’autres raisons ont fait que Tesla n’a pas fait un bon trimestre, comme notamment l’incendie à l’usine de Berlin (qui a été contrainte d’arrêter sa production), ou les conflits en mer Rouge ayant détourné des bateaux transportant des véhicules.

Chaîne d’assemblage Gigafactory Tesla // Source : Tesla

Quoi qu’il en soit, avec la sortie toute récente de la Tesla Model 3 Performance qui était très attendue, ainsi que la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion qui affiche un rapport prix/prestation impossible à battre à l’heure actuelle, il sera intéressant de voir si les clients ont répondu à l’appel dès le prochain trimestre.

Sur le marché des SUV électriques en France, ne pas choisir cette Model Y devient difficile, tant la concurrence ne fait pas le poids. Si certaines arrivent à faire mieux sur une ou deux caractéristiques (Renault Scénic E-Tech ou bien Volvo EX30), personne n’y arrive sur les trois.

Enfin, comment ne pas adresser l’éléphant qui trône au centre de cette pièce qu’est Elon Musk ? En devenant un personnage détestable pour certains, l’idée même de rouler en Tesla n’est plus envisagée. C’est triste à dire, mais c’est pour un nombre non négligeable d’acheteurs potentiels de voiture électrique un argument fort en défaveur de la Model Y, qui n’apparait pas de manière aussi importante chez la concurrence.

