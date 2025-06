Lecture Zen Résumer l'article

Le lancement du service de Robotaxi de Tesla à Austin ne s’est pas déroulé sans aucun incident, comme veulent le faire croire les influenceurs invités par la marque. Même si ce n’était pas non plus chaotique, l’agence américaine de la sécurité routière va étudier sérieusement la situation.

Ce n’était pas évident de passer à côté. Tesla a enfin lancé son tant attendu service de taxis autonomes « Robotaxi » le 22 juin 2025 dans son fief d’Austin, au Texas. Si les influenceurs soigneusement conviés par la marque ont fait état d’un service parfait, la réalité est un peu moins irréprochable.

Comme nous l’avons relaté, en plus d’être délimité dans une zone bien encadrée et réduite, le service de Tesla a montré quelques lacunes lors de certains trajets partagés sur le web. De quoi attirer l’œil de l’Agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA), rapporte Bloomberg le 23 juin. Les Robotaxis déjà en péril ? Tesla va devoir répondre.

« Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité routière »

Selon le média américain, la NHTSA a contacté Tesla « pour recueillir des informations supplémentaires » après les publications de plusieurs vidéos montrant des Robotaxis enfreindre le code de la route. L’agence rappelle qu’elle « continuera d’appliquer la loi à tous les fabricants de véhicules à moteur et d’équipements, conformément à la loi sur la sécurité des véhicules et à [son] processus d’enquête axé sur les données et les risques ».

Robotaxi de Tesla dans les rues d’Austin. // Source : Sawyer Merritt sur X

C’est une des particularités du système américain, qui doit notamment changer dans l’État du Texas justement. Tesla avait été prié de reporter le lancement de son service au mois de septembre, alors que la régulation sur la conduite autonome allait être révisée.

Par ailleurs, la NHTSA souligne qu’elle « prendra les mesures nécessaires pour protéger la sécurité routière ». De quoi mettre déjà en péril les Robotaxis de Tesla ?

Le système FSD de Tesla est-il vraiment performant ?

Pendant leurs trajets, certains Robotaxis ont accéléré et freiné brutalement sans raison, tandis qu’un autre a carrément roulé un court instant en contresens après s’être emmêlé les pinceaux dans une intersection. On n’imagine pas ce qui aurait pu se produire aux intersections jugées difficiles, que le constructeur a écarté des trajets de ses taxis autonomes.

Le robotaxi Tesla s’emmele les pinceaux et roule à contre-sens. // Source : Tesla Daily sur Youtube

Pour mémoire, les taxis autonomes de la marque utilisent une version améliorée du système FSD (Full Self Driving), disponible en option pour tous les utilisateurs de Tesla. Si ce dernier nécessite habituellement de garder les mains sur le volant en cas de danger, ce n’est plus le cas dans les Robotaxi qui sont sans conducteur. Au vu des nombreux accidents liés à ce système, la NHTSA avait déjà des doutes sur la performance de cette aide à la conduite. Affaire à suivre.

