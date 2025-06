Lecture Zen Résumer l'article

Le Tesla Model Y a récupéré la première place du classement des voitures électriques vendues en Europe au mois de mai 2025. Néanmoins, les autres marques n’ont pas dit leur dernier mot.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les livraisons des Model Y permettent à la marque américaine de récupérer la tête du classement des voitures électriques les plus vendues en Europe, selon les statistiques Jato publiées le 24 juin 2025. Tesla prend sa revanche après avoir été malmené pendant quelques mois sur le marché européen à cause du renouvellement du Model Y. Pour autant, même si ce résultat tord le cou aux idées reçues, la marque reste en recul par rapport aux années précédentes, et ceci profite à ses concurrents comme le groupe Volkswagen.

Alors que le marché automobile français souffre d’un coup de mou au mois de mai, ce n’est pas forcément le cas dans le reste de l’Europe, y compris sur l’électrique. Les immatriculations de voitures électriques sont même en hausse de 28 % par rapport à 2024, et beaucoup de marques semblent en profiter.

Le retour en fanfare du Model Y

En février dernier, nous mettions en garde sur les conclusions hâtives annonçant un boycott massif de Tesla en Europe. Même si plusieurs signes indiquent bien que des clients potentiels de la marque s’en sont détournés, il était prématuré d’en conclure que Tesla ne surmonterait pas la crise. Tant que les livraisons des versions les plus abordables du Model Y restylé n’avaient pas débuté, les apparences restaient trompeuses.

Des Tesla Model Y restylés en attente de livraison. // Source : Tesla

Les versions Propulsion du Model Y (plus largement plébiscitées) ont commencé à être livrées à partir de mai aux clients européens, à l’exception de la France qui attendait le feu vert du bonus écologique. Cela explique la remontée du modèle en tête du classement des voitures électriques, avec 10 357 exemplaires.

Est-ce que Tesla est tiré d’affaire pour autant en Europe ? Cela reste à surveiller durant les prochains mois. Juin s’annonce favorable pour le Model Y, qui devrait conserver sa première place. Mais les carnets de commandes permettront-ils de maintenir ce leadership une fois le stock accumulé depuis janvier écoulé ? La question reste pertinente. En Chine, après la vague de livraisons aux premiers clients en mars, les ventes du Model Y restylé ont déjà reculé. L’Europe pourrait connaître le même scénario, même si les fans de la marque préfèreront toujours voir le verre à moitié plein.

L’activité de Tesla en Europe repose quasi exclusivement sur le Model Y. Une situation d’autant plus inconfortable que les autres modèles de la marque poursuivent leur déclin :

Model 3 chute de 59 % en mai, avec 3 190 exemplaires (par rapport à mai 2024),

Model S n’a enregistré que 24 immatriculations en mai, soit -47 %,

Model X ne fait guère mieux avec 28 exemplaires, soit -66 %.

Tesla n’est plus la marque leader des ventes de voitures électriques en Europe. Le constructeur n’arrive qu’en 5e place derrière Volkswagen, Skoda, BMW et Audi.

Le Skoda Elroq talonne le Model Y

Même si le Skoda Elroq cède la première place au Model Y, le modèle n’est pas si éloigné, avec 9 222 exemplaires pour le mois de mai. C’est la Volkswagen ID.7 qui complète le podium, avec 6 732 unités en mai.

Skoda Elroq : l’un des chouchous des clients européens. // Source : Skoda

Le groupe Volkswagen occupe 4 places sur les 5 premières du mois de mai avec Skoda Elroq, Volkswagen ID.7, ID.4 et ID.3. Et la tendance est comparable au niveau des marques :

Volkswagen est en première place, avec 23 309 voitures électriques (+ 50% par rapport à 2024),

Skoda est en deuxième place, avec 14 975 exemplaires (+182 %),

Audi est quatrième du classement, avec 13 835 unités (+70 %),

Cupra est quinzième en hausse de 53 % avec 5 815 électriques.

Renault 5 et Citroën ë-C3 s’accrochent

La Renault 5 perd quelques places dans le classement par rapport au mois d’avril, mais le modèle reste quand même dans le top 10, avec 4 563 immatriculations en Europe. Pas si simple pour la citadine de Renault de se battre avec les modèles premium (et plus polyvalents), qui semblent plaire aux clients européens. La marque se classe malgré tout 6e en matière de ventes de véhicules électriques, juste derrière Tesla.

La Renault 5 e-tech s’accroche en Europe. // Source : Renault

La Citroën ë-C3 perd également deux places dans le classement du mois et se retrouve en 12e place avec ses 3 753 exemplaires. Là aussi, la recette de la voiture abordable ne semble pas forcément être l’argument massue pour séduire les acheteurs.

Rang Modèle Immatriculations 1 Tesla Model Y 10 357 2 Skoda Elroq 9 222 3 Volkswagen ID.7 6 732 4 Volkswagen ID.4 6 623 5 Volkswagen ID.3 6 394 6 Kia EV3 5 445 7 BMW iX1 5 042 8 Audi Q6 e-tron 5 007 9 Skoda Enyaq 4 866 10 Renault 5 4 563 11 Volvo EX30 3 926 12 Citroën C3 3 753 13 Cupra Born 3 417 14 Audi A6 e-tron 3 372 15 Audi Q4 e-tron 3 226 16 Ford Explorer 3 223 17 Tesla Model 3 3 190 18 BMW i4 3 179 19 Hyundai Inster 3 148 20 Renault Scenic 2 819

Le marché européen de la voiture électrique ne manque en tout cas pas de piquant. Les prochains mois vont-ils révéler de nouveaux modèles stars qui nous surprendront ? C’est à suivre sur Numerama, et évidemment dans notre newsletter Watt Else (gratuite).

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama