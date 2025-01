Lecture Zen Résumer l'article

Van de la Nasa transportant les astronautes, presque Apple Car : Canoo aurait pu être beaucoup de choses. L’entreprise annonce avoir déposé le bilan.

Le cimetière des startups dédiées à la voiture électrique vient de faire une place pour Canoo. Cette jeune pousse — 7 ans d’âge — américaine vient de signer son dépôt de bilan et a annoncé cesser toute activité, comme le rapporte le média spécialisé TechCrunch. Pourquoi cette faillite dit quelque chose de plus du marché hyper concurrentiel dans lequel se lancent les entreprises souhaitant tirer leur épingle du jeu dans l’électrique ? Pour plusieurs raisons.

La première, c’est parce que Canoo, côté design et philosophie, s’est présenté au monde comme un anti-Tesla. Aux formes angulaires des véhicules de l’entreprise d’Elon Musk, Canoo a opposé des arrondis et des courbes, rappelant plus un minibus hippie qu’une voiture du futur. Et c’est aussi le business model de Canoo qui avait fait parler en 2019 : l’entreprise misait sur un changement de mentalités dans la mobilité en ne proposant que des véhicules sur abonnement.

La deuxième raison, c’est que Canoo avait fait parler d’elle en sécurisant des contrats avec des institutions. C’est par exemple le van de Canoo qui transporte les astronautes de la Nasa. La prestigieuse agence spatiale américaine est souvent un porte-étendard puissant, qui aurait pu rassurer les potentiels investisseurs et valider les technologies de l’entreprise. Il n’en fut rien : Canoo s’est empêtré dans des problèmes multiples, notamment côté production et a perdu une partie de son management en 2024. Début 2025, au moment de signer la liquidation, l’entreprise n’a plus que 50 000 $ d’actifs et entre 10 et 50 millions de dettes. Elle avait pourtant réussi à lever 600 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2020.

Canoo, la presque Apple Car

La troisième raison, peut-être la plus étonnante, c’est que Canoo a failli être l’Apple Car. En 2020, Apple était en effet en discussion avec Canoo, soit pour utiliser ses véhicules comme un partenaire matériel afin d’y mettre ses logiciels, soit pour racheter complètement l’entreprise. L’Apple Car, ou Projet Titan, aurait donc pu ressembler à la proposition de Canoo : un van ou un pickup tout rond, propulsé par les logiciels d’Apple. On connaît le destin tragique du projet chez Apple : l’entreprise a décidé d’y mettre fin définitivement fin en 2024. Et les rêves de Canoo de servir un projet plus grand se sont définitivement envolés.

Depuis 2022, Electric Last Mile Solutions, Lordstown Motors, Proterra, Lion Electric, et Arrival sont autant de jeunes entreprises du secteur de la voiture électrique qui ont dû mettre la clef sous la porte. La plus emblématique reste celle de Fisker, qui a commencé à livrer les clients de son SUV Ocean avant de fermer. Elle avait pourtant une vision, un management et des idées qui donnaient confiance. Signe que l’industrialisation et la profitabilité d’une entreprise du secteur automobile ne sont pas des victoires faciles.

