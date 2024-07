Lecture Zen Résumer l'article

Avec la probable faillite du constructeur, les propriétaires de Fisker Ocean s’organisent en association pour pouvoir mieux gérer les pannes et les bugs de leur modèle tout neuf.

Les adages « l’union fait la force » et « on n’est jamais mieux servi que par soi-même » prennent tout leur sens pour les propriétaires de Fisker Ocean. Le constructeur américain n’est pas encore complètement à l’arrêt. Cependant, la procédure de faillite en cours ne laisse pas beaucoup d’espoir aux acheteurs qui ont cru à ce modèle et à son créateur. Plus de 3 000 propriétaires de ce modèle se sont dès lors regroupés dans une association « Fisker Owners Assn » pour défendre leurs intérêts.

Dans un article du Los Angeles Times le 29 juillet 2024, l’avocat du groupe de propriétaires précise ceci : « Notre priorité absolue est de nous assurer que ces véhicules pour lesquels les gens ont payé cher, il y a quelques mois encore… ne soient pas de très coûteux morceaux de métal dans un an. » Ils veulent s’assurer de la disponibilité des pièces détachées et des mises à jour du système embarqué.

La bataille pour les pièces détachées Fisker

L’association de propriétaires se mobilise pour garantir un accès continu aux pièces détachées et aux services à ses membres. L’association a notamment travaillé assez assidument pour identifier des stocks de pièces neuves disponibles. Ces pièces détachées sont détenues par des fournisseurs et des fabricants de pièces qui ne les avaient pas encore expédiées, comme l’usine Magna Steyr, sous contrat avec Fisker pour la production en Autriche. « Environ 4 200 Fisker Ocean attendaient d’être assemblés lorsque Fisker a arrêté la production en mars », a déclaré Michael Rosito, l’un des créateurs de l’association. Ces Fisker Ocean non assemblés et ceux mis au rebut peuvent être une source d’approvisionnement en pièces de rechange.

Fisker Ocean // Source : Fisker

Le problème, c’est que l’association n’est pas la seule à vouloir mettre la main sur ce stock de pièces. Un loueur américain a racheté tous les Fisker Ocean encore en vente aux USA à un tarif défiant toute concurrence. Parmi les modèles acquis, certains ne fonctionnent pas et serviront pour les pièces, mais l’entreprise pourrait rapidement vouloir accéder à un stock de pièces plus important.

Il reste une possibilité pour que le loueur American Lease et l’association s’accordent sur le sujet. Ils pourraient ainsi s’assurer un approvisionnement à long terme de pièces, en les achetant ensemble à prix réduit auprès des fournisseurs. Rien n’est fait, mais American Lease aurait tout à y gagner.

L’accès au logiciel encore en négociation

Le loueur American Lease a réussi à négocier auprès de Fisker un accès au code source du logiciel du véhicule. L’entreprise va pouvoir faire évoluer le logiciel embarqué dans les véhicules, même si Fisker disparaît complètement.

Logiciel embarqué Fisker. // Source : Fisker

Hélas, seuls les véhicules rachetés par le loueur pourront bénéficier de ces évolutions logicielles. L’association doit toujours négocier son propre accès au logiciel de Fisker pour en faire bénéficier ses membres et développer des mises à jour alternatives. Même en équipes réduites, Fisker continue pour le moment à assurer cette tâche, mais pour combien de temps ?

Cela n’empêche pas la communauté de bricoler des solutions face aux problèmes que ses membres rencontrent au quotidien. L’un des acheteurs norvégiens a développé une application comme parade au problème de clé, qui complique la vie des propriétaires du modèle. « Nous sommes sur le point de pouvoir convertir un téléphone comme clé pour soulager le talon d’Achille que constitue le fait que nous n’avons pas pu acheter plus d’une clé physique pour la voiture », a déclaré Jens Guthe, un banquier international qui travaillait auparavant chez JPMorgan Chase, heureux propriétaire d’un Fisker Ocean.

L’association des propriétaires de Fisker est sur tous les fronts pour défendre ses membres. Lors de la négociation du rachat du stock de Fisker Ocean par American Lease, des représentants étaient présents. Ils ont d’ailleurs négocié une demande : qu’une partie de la somme reçue par Fisker pour le stock de véhicules soit consacrée à régler les rappels en cours, concernant la pompe à eau d’habitacle défectueuse et les poignées de porte.

Les 165 propriétaires français de Fisker Ocean peuvent aussi devenir membre de cette association internationale. Il est même dans leur intérêt d’en faire partie pour trouver des solutions aux problèmes du modèle.

