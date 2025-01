Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau Tesla Model Y, pour l’instant uniquement disponible en Chine, arbore une signature lumineuse inédite à l’avant, avec une barre qui rappelle le Cybertruck et le Cybercab. Sans elle, le SUV serait pourtant encore plus réussi.

Tesla a décidé de prendre tout le monde de court en lançant le 10 janvier 2025 la commercialisation du nouveau Model Y uniquement en Chine. En attendant la vente sur les autres marchés, on peut quand même découvrir les nouveautés du Model Y, à commencer par son design. Le SUV 100 % électrique assure une sacrée rupture de style par rapport à son prédécesseur, notamment au niveau de la signature lumineuse.

Le nouveau Model Y tranche avec l’ancien et s’éloigne un peu plus de la Model 3, alors que la berline et le SUV étaient comme frère et sœur dans la première génération. La signature lumineuse inédite y est pour beaucoup : avec cette immense barre lumineuse à l’avant, découpée en trois, le Model Y affiche un look bien plus futuriste. Néanmoins, force est de reconnaître que, débarrassé de cette barre, le Model Y serait encore plus séduisant.

À quoi ressemble le Tesla Model Y sans sa barre lumineuse ?

Sitôt le Model Y révélé, certains internautes se sont amusés à effacer plus ou moins grossièrement la barre lumineuse. C’est le cas de Nic Cruz Patane, passionné qui a partagé sa suggestion le 10 janvier sur X (ex-Twitter). On peut aussi voir un rendu de la face avant si la barre était complétement éteinte, comme dans ce tweet de Shayan.

Dans les deux cas, l’effet est plutôt réussi. Nul doute que certains passionnés d’automobile préféreront cette configuration. « Je n’aurais jamais cru penser que le nouveau Model Y serait plus beau sans la barre lumineuse », s’étonne par exemple David Glieder, ingénieur propriétaire d’un Model X. « À titre personnel, je préfère le nouveau Model Y sans la barre lumineuse », abonde un autre fan de la marque. Peut-être Tesla laissera-t-il l’option de l’éteindre pour celles et ceux qui seraient intéressés, puisque c’est une décoration, et non pas un dispositif d’éclairage.

Tesla Model Y sans barre lumineuse. // Source : X (ex-Twitter)

Concrètement, cette barre lumineuse permet au Model Y de partager un élément distinctif avec le Cybertruck et le Cybercab : le pickup 100 % électrique a été le premier véhicule de Tesla à s’en doter, et le taxi autonome a suivi. Il pourrait s’agir de la nouvelle signature stylistique du constructeur, avec une inspiration très SF. En ce sens, les futurs refresh de la Model S, du Model X et de la Model 3 pourraient à leur tour y avoir droit. Au grand dam des férus de design plus classique ?

Tesla Model 3 featuring new Model Y light bars (by Sugar Design)



Les plus moqueurs et réfractaires à Tesla pourront accuser l’entreprise de copier Xpeng, concurrent chinois qui a copié Tesla. Les autres affirmeront sans doute que la boucle est ainsi bouclée.

