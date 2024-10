Lecture Zen Résumer l'article

Tesla a donné sa conférence We, Robot le 10/10 (le 11/10 à 4h du matin pour la France, en réalité). Vous dormiez ? Pas nous. Retrouvez toutes les annonces de l’entreprise d’Elon Musk dans cet article.

C’est le 10 octobre, 10/10, et 11/10 pour la France, que Tesla a choisi pour dévoiler ses projets autour de l’autonomie des véhicules. Mais c’est aussi lors de cette conférence que l’entreprise d’Elon Musk a montré qu’elle avait des ambitions dans l’intelligence artificielle allant bien au-delà. En plus du Cybercab / Robotaxi, premier véhicule de la marque conçu pour être conduit — et appelé — de manière autonome, Tesla a livré ses pistes pour construire l’avenir de la mobilité.

On vous résume toutes les annonces.

Tesla a montré son Cybercab / Robotaxi

Le Cybercab / Robotaxi de Tesla

Elon Musk a lancé le show avec la démonstration d’un Robotaxi — nommé aléatoirement Cybercab. 20 unités ont été apportées dans les studios de Warner Bros. L’engin est une sorte de mix entre un Cybertruck et une Tesla plus classique, à deux détails près : il n’y a pas de pédale ni de volant. Cette voiture est, d’après Tesla, celle qui doit porter l’avenir de la mobilité autonome : la conduite non supervisée. « Vous vous endormez au volant, vous arrivez chez vous en sécurité », lance Elon Musk.

Le Robotaxi est aussi une manière de changer la manière dont nous pensons au transport individuel. Tesla souhaite, dans le sillage de Waymo, que le trajet en voiture ne soit plus celui qu’un humain doit faire, mais celui dans lequel un humain doit faire ce qu’il souhaite. Dès lors, le Cybercab est un changement de paradigme : vous pourrez en acheter un (pour moins de 30 000 $ d’après Elon Musk), et ce sera le vôtre, mais il pourra travailler pour vous quand vous ne l’utilisez pas. Avec seulement deux sièges, il sera quand même très limité : une famille de quatre devra en avoir deux, mais cela correspond aux usages de la voiture aux USA (90 % des trajets en voiture sont faits par des personnes seules ou à deux).

Difficile d’anticiper la détérioration du matériel, par des gens qui emprunteraient votre voiture — l’un des fléaux actuels pour les Waymo autonomes. Tesla affirme que le programme « taxi » sera aussi disponible sur les Model 3 et Model Y avant la sortie des Robotaxi, dans les villes qui les autorisent (lire : San Francisco). Côté charge, ce Cybercab n’a pas de port et Elon Musk affirme qu’il se chargera par induction.

Date de sortie du Robotaxi ? « Avant 2027 », d’après Elon Musk. Notre conseil : misez sur 2030 pour les États-Unis, et peut-être jamais en Europe où les législations sont trop contraignantes pour ces expérimentations.

Le Cybercab de Tesla

Tesla a dévoilé son bus autonome : le Robovan

Le Robovan de Tesla

Un événement Tesla ne serait pas un bon événement Tesla sans un concept chelou qui n’était pas forcément prévu. Cette année, c’est le Robovan qui fait son apparition. Peu de détails ont été dévoilés lors de la conférence, mais il s’agit grosso modo d’un bus autonome, pouvant transporter jusqu’à 20 personnes en ville. Le design est définitivement futuriste, si le futur était imaginé par un monsieur de 53 ans qui a connu la science-fiction des années 1970 et 1980.

Tesla Optimus, le robot qui n’est plus un humain dans un costume

Le robot Optimus de Tesla

Le robot Optimus a fait une nouvelle apparition lors d’une conférence Tesla. Il ne s’agissait pas, cette fois, d’un humain sous un costume, mais d’un vrai robot. Elon Musk a répété ce qu’il a dit plusieurs fois déjà : il s’agit de réutiliser toutes les technologies développées autour de la voiture dans un robot — logiciel et matériel. Le milliardaire, entre deux bafouilles, a affirmé que chacun pourrait l’acheter.

Sans préciser, évidemment, de prix, d’usage, ou de date de sortie. Si ce n’est une prédiction sur un futur « d’abondance que l’humanité n’a jamais connu », quand l’intelligence artificielle globale existerait. Des Optimus un peu gênants se sont alors mis à danser.

