Si des dizaines de voitures électriques fraîchement arrivées vont faire parler d’elles en 2025, certaines se détachent clairement du lot. Faut-il craquer tout de suite pour une voiture disponible, ou mieux vaut-il attendre la voiture qui pourrait marquer l’année ?

Chaque année, de plus en plus de nouvelles voitures électriques arrivent sur le marché. 2024 a connu quelques pépites appréciées presque unanimement, comme la Renault 5 E-Tech ou la Tesla Model 3 Performance restylée, tandis que certaines qui étaient très attendues ont pour le moment du mal à convaincre (Peugeot e-3008, Citroën ë-C3).

Qu’à cela ne tienne, 2025 réserve sans aucun doute quelques pépites parmi la pléthore de voitures électriques d’ores et déjà annoncées. Voici celles pour lesquelles vous ne regretterez pas d’avoir attendu.

La Tesla Model Y restylée est (presque) là

Comment ne pas commencer par celle qui va succéder à la voiture électrique la plus vendue en France, en Europe et dans le monde ? Il s’agit bien entendu de la Tesla Model Y restylée, connue sous le nom de code Juniper, et dont la sortie chez nous est imminente. Elle a été dévoilée dans une version réservée à l’Asie tout début janvier et il n’y a pas de raison qu’elle ne soit pas disponible en Europe très bientôt — après tout, l’usine de Berlin produit des Y.

Tesla Model Y 2025 sur la neige // Source : Tesla

Au programme, on retrouve un intérieur comparable à la Tesla Model 3 actuelle, c’est-à-dire qu’il y aurait des nouveaux sièges ventilés, une planche de bord toujours plus épurée et dotée d’éclairage ambiant, et un écran au niveau de l’accoudoir central pour les passagers arrière. Il semble que le modèle dévoilé ait de nouveau des commodos au lieu des clignotants sur le volant et une caméra à l’avant, sous le pare-choc.

Le design a été revu, à l’avant comme à l’arrière, pour ressembler à la Model 3 qui a été restylée à la fin de l’été 2023 et… au Cybercab, avec le bandeau lumineux complet sur la face avant. Sans risquer se tromper, on peut d’ores et déjà annoncer que cette nouvelle Model Y devrait être un best-seller quasiment partout. En France, le tarif ne devrait pas changer, puisque la production à l’usine de Berlin devrait être de la partie. Si vous hésitez à prendre une Model Y tout de suite, il est urgent d’attendre la nouvelle version qui va pointer le bout de son capot très rapidement.

Volkswagen ID.2 et Renault 5 E-Tech : enfin une bonne électrique pas trop chère ?

Volkswagen doit poursuivre sur sa lancée dans la gamme ID, et après les segments des voitures plus coûteuses (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 ou ID. Buzz), c’est la promesse d’une compacte à moins de 25 000 euros qui devrait faire parler d’elle cette année. Elle arrivera sur un segment qui ne demande qu’à se développer, où le coût prime souvent sur le reste. Elle sera probablement en concurrence avec la Citroën ë-C3, la Renault 5 E-Tech d’entrée de gamme (qui n’existe pas encore) et la Hyundai Inster.

La barre symbolique des 25 000 euros est sans aucun doute très importante pour la plupart des clients de ce segment, qui n’attendent qu’une bonne voiture pour franchir le pas. Gardez donc un œil attentif à la sortie de l’ID.2, qui pourrait potentiellement être la reine des citadines électriques de 2025… à moins que ça ne soit la Renault 5 E-Tech ?

Renault 5 e-tech // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En effet, si 2024 a été l’occasion de voir les premières Renault 5 électriques sur les routes, il faut bien avouer que le vrai modèle attendu n’est pas encore là. Il s’agirait de la version moins chère — les modèles sortis en 2024 sont plutôt autour des 30 000 euros —, promise à 25 000 euros hors déduction du bonus écologique.

Renault affirme sur son site que les commandes seront ouvertes avant l’été, ce qui laisse penser à des premières livraison cette année. Sachant que les versions actuelles ont vraiment conquis les testeurs comme les propriétaires (vous pouvez lire notre essai de la Renault 5 E-Tech ici), autant dire que l’entrée de gamme est attendue de pied ferme. Ce sera quoi qu’il arrive une des voitures à attendre si vous êtes en quête d’une citadine électrique.

Les petits SUV urbains seront à la fête en 2025

Renault mise décidément sur la nostalgie, puisque la 4L va renaître de ses cendres, à la manière de la Renault 5 E-Tech. Elle a été présentée au mondial de l’auto à l’automne 2024, et le moins que l’on puisse dire est que la Renault 4 E-Tech promet d’être excellente. Elle devrait d’ailleurs corriger tous les défauts de jeunesse de la Renault 5, à commencer par la conduite à une pédale. On peut également noter l’expace à bord qui sera meilleur, ainsi que des palettes au volant pour gérer le freinage régénératif.

Renault 4 e-tech // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Bien entendu, il faudra probablement accepter de payer un peu plus cher que la Renault 5 E-Tech, puisque les tarifs sont attendus autour de 30 000 euros pour l’entrée de gamme.

Sans aucun doute moins connue pour le moment en France, la marque BYD va continuer son implantation, notamment avec le très attendu Atto 2, qui serait en plus produit en Europe. Le point fort de cette nouvelle petite BYD sera probablement le tarif, puisque même si l’on double le prix affiché en Chine, on reste sous les 25 000 euros hors bonus.

Des berlines un peu plus nombreuses ?

Si les SUV électriques sont légion, le segment des berlines électriques est encore un peu triste. La Tesla Model 3 a été renouvelée récemment, donc il ne faut pas s’attendre à des nouveautés de ce côté, contrairement à la Model Y comme vu plus haut. Mercedes est attendu au tournant, avec la CLA qui tentera de redéfinir les segment des berlines électriques, en particulier en ce qui concerne la consommation. En effet, la consommation WLTP attendue est de 12 kWh/100 km, ce qui serait encore mieux que la plus efficiente des Model 3 (13,2 kWh/100 km pour la version Propulsion).

Mercedes CLA concept au salon de Munich 2023 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Elle devrait avoir une fiche technique bien garnie, et un tarif plus doux que les EQE et EQS qui restent inabordables pour l’écrasante majorité des français. Volvo a annoncé une berline électrique également, l’ES90, qui devrait être révélée au public avant le printemps, prouvant que le segment n’est pas abandonné des constructeurs historiques.

Ne comptez pas sur une surprise en 2025

Malheureusement, si l’on peut s’attendre à des annonces de la part de certains constructeurs, les délais de l’industrie automobile étant ce qu’ils sont, il n’est pas envisageable de voir arriver une voiture non prévue sur le marché cette année À la limite, Xiaomi pourrait tenter quelque chose en Europe avec une version de sa SU7, mais cela reste incertain. On peut surtout remarquer que la plupart du temps, les voitures annoncées arrivent plus tard que prévu, quelle que soit la marque qui les produit.

Si dans la liste ci-dessus des quelques véhicules qui devraient marquer 2025, aucun ne retient votre attention, vous pourrez peut-être trouver votre heureux élu dans l’ensemble des modèles électriques proposés en France que nous mettons à disposition ici.

