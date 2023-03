Pour dévoiler son concept ID. 2all ou « ID pour tous », Volkswagen a misé sur ce qui a fait son succès par le passé. La marque frappe un grand coup, autant sur le design que sur les caractéristiques ou le prix très bas pour le marché. Le concept va probablement mettre certains concurrents en PLS.

Lors d’un événement qui s’est déroulé le 15 mars, Volkswagen a dévoilé le concept ID. 2all. Une présentation qui sentait bon le doux parfum de la nostalgie. L’opération séduction auprès des fans de la marque a particulièrement bien fonctionné. Volkswagen a pris un virage à 180° par rapport au reste de sa gamme ID. C’est assurément ce modèle qui aurait dû inaugurer la nouvelle ère 100 % électrique, car c’est un véhicule qui coche beaucoup de cases des attentes clients : le style VW, un positionnement clair, les bonnes caractéristiques et le prix.

Avec un design emprunté aux stars de la marque, mais la plateforme technique évoluée des modèles électriques actuels, le constructeur semble désormais armé pour faire les volumes de vente qu’il attend. Pour obtenir ce résultat, le constructeur dit avoir écouté ses clients, « il était temps » a-t-on envie de dire. Il reste quand même à attendre 2025 pour que le modèle entre dans la compétition, où il devra probablement affronter la Renault R5 et d’autres modèles à venir.

Un positionnement mi-polo mi-Golf, aux antipodes d’ID. Life

La voiture électrique « abordable » signée VW n’est pas vraiment nouvelle. Depuis 2021, c’est une des promesses des patrons de Volkswagen. Sauf qu’à ce moment-là, la voiture électrique à 20 000 € se présentait sous les formes du concept ID. Life. La proposition, que l’on qualifiait de « Mini en moins jolie » ou de clone du concept Fiat Centoventi de 2019, n’a clairement pas eu l’effet escompté par Volkswagen.

ID. 2all : Un style emprunté à la Golf et Polo // Source : Capture du live Volkswagen

À la faveur d’un changement de patron à la tête de Volkswagen fin 2022, le chef du design a également été renouvelé. Voilà qui justifie ce revirement soudain dans le style de la gamme ID. Rien n’indique pour autant que tous les futurs modèles continueront à surfer sur le succès des modèles historiques. La réponse ne se fera assurément pas attendre, car d’ici à 2026, 10 nouveaux modèles électriques doivent intégrer le catalogue du constructeur. Un modèle à moins de 20 000 € est d’ailleurs toujours dans les tuyaux.

Pour revenir à la future ID.2, on remarque immédiatement le lien de filiation avec les modèles Polo et Golf. Le concept ID. 2all a les dimensions extérieures de la Polo, avec une longueur d’environ 4 mètres. Elle a par contre un espace intérieur similaire à la Golf, grâce à l’empattement de 2,6 m, possible sur la plateforme MEB+. C’est un vrai compromis entre les deux modèles phares du constructeur. Ce concept mélange habilement les marqueurs de design qui définissent la Polo et la Golf, tout en intégrant aussi des éléments empruntés à la famille ID, comme les longs bandeaux de Leds sur toute la largeur à l’avant et à l’arrière. Le concept se pare d’un logo lumineux, que l’on retrouvera peut-être sur le modèle de série, suite au changement de réglementation récent.

Quelques caractéristiques du ID. 2all

Tant qu’il s’agit d’un concept, les données ne sont que des pistes de développement et des promesses du constructeur. En attendant de découvrir la version définitive du modèle, on se contentera de ces caractéristiques plutôt prometteuses :

Moteur de 166 kW ou 226 ch ;

2 roues motrices en traction (contre propulsion pour les autres modèles ID) ;

Une vitesse maximale de 160 km/h ;

Autonomie jusqu’à 450 km (wltp théorique) ;

Recharge rapide 10 à 80 % en 20 minutes (125 kW) ;

Les aides à la conduite développée pour les autres modèles ID ;

Un coffre de 490 litres.

Plateforme de la future ID. 2all // Source : Volkswagen

Tout ceci rapporté à un prix de départ inférieur à 25 000 €… Cela semble presque trop beau pour être vrai. Il y aura probablement deux tailles de batterie différentes pour pouvoir soit atteindre les 25 000 €, soit viser les 450 km d’autonomie. Les deux en un seul modèle est hautement improbable. La Renault 5, qui pourrait boxer dans la même catégorie de tarif, n’a (a priori) pas la moitié des caractéristiques annoncées par Volkswagen. Cette ID.2 pourrait faire sacrément mal à la concurrence, au moins européenne.

Volkswagen veut remettre les clients au cœur de sa stratégie

Au-delà du show plutôt sympathique, avec plein d’anciens modèles iconiques, que Volkswagen nous a présenté pour accompagner le lancement de ce concept. Il y avait deux éléments de discours que la marque nous a martelé à maintes reprises, pour bien nous faire comprendre que du changement est en cours. Ces deux nouvelles notions sont : « Love brand » et « customer focus ». Des concepts que l’on peut traduire par une marque pour laquelle on a un attachement particulier et une attention portée aux clients.

Intérieur du VW ID. 2all concept // Source : Volkswagen

La marque s’est un peu éloignée de la fougue passionnelle qu’elle pouvait susciter auprès de ses clients par le passé. La gamme ID a marqué une rupture avec le passé et cet attachement à la marque. VW veut de nouveau provoquer ce sentiment chez les clients. ID. Buzz comme ID. 2all doivent contribuer à recréer ce lien.

Quant au principe d’écouter le client pour le satisfaire, cela semblait pourtant un concept évident et acquis. Apparemment, cette philosophie s’est perdue sur les dernières années. La marque veut faire comprendre qu’elle a bien enregistré le message. Les améliorations apportées à VW ID.3 font partie de ces critiques de clients (et de journalistes) que la marque a fini par prendre en compte pour s’améliorer. Simple discours marketing ou réelle remise en question de l’entreprise ? On laisse le bénéfice du doute à la marque, pour mieux observer comment cela se concrétise à l’avenir.

