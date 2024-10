Lecture Zen Résumer l'article

Même si la Tesla Model 2 est enterrée, le constructeur américain continue de promettre des modèles de voitures électriques plus abordables. À quoi faut-il s’attendre pour 2025 ?

Elon Musk fait assez régulièrement des promesses choc sur les tarifs de ses voitures électriques. Le problème, c’est qu’il n’arrive jamais à s’y tenir. Aucun des modèles produits par Tesla n’a atteint les tarifs initialement annoncés par le chef d’entreprise. Alors, peut-on donner un quelconque crédit à de vagues annonces de modèles plus abordables pour 2025 ? Il faut surtout réussir à lire entre les lignes de ce qui est promis.

Tesla a tenu, le 23 octobre 2024, sa conférence sur les résultats du 3e trimestre 2024. Les résultats de l’entreprise sont particulièrement bons dans un contexte économique compliqué. Si la majorité de la présentation a tourné autour de la conduite autonome (FSD) et du Cybercab, la question du prix des véhicules a également été remise sur le tapis.

Pas un, mais des modèles plus abordables chez Tesla : une nuance de taille

La conférence « We, Robot » du 10 octobre avait déjà enterré un possible Model 2. Néanmoins, Elon Musk a une nouvelle fois enfoncé le clou lors des résultats financiers du trimestre : « Je pense qu’il est inutile d’avoir un modèle normal à 25 000 $. Ce serait idiot. Ce serait complètement en contradiction avec ce que nous croyons. »

Elon Musk et son nouveau jouet Cybercab. // Source : Capture conférence Tesla

Il ne faut donc pas attendre de nouveaux modèles de la part de Tesla pour 2025. Par contre, Tesla travaille activement sur ses modèles actuels et ses usines afin d’en faire baisser le coût pour le client final. C’est ce que Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie des véhicules, a confirmé le 23 octobre : « Notre mission a toujours été de réduire le coût de nos véhicules afin d’en accroître l’adoption. Nous avons prévu d’atteindre cet objectif au cours du premier semestre de l’année prochaine. »

Elon Musk aimerait d’ailleurs bien que les efforts faits par Tesla en la matière soient valorisés. Il considère que ce travail de baisse des coûts est largement sous-estimé : « La quantité de travail nécessaire pour fabriquer une voiture à moindre coût est incroyablement élevée. Mais il est plus difficile de réduire le coût d’une voiture de 20 % que de la concevoir et de construire toute l’usine. »

Mais comment Tesla pourrait faire pour baisser les coûts ?

Tesla bénéficie déjà de baisses de prix sur les matières premières et sur la main-d’œuvre. C’est notamment visible au niveau des cours des matières premières utilisées dans la fabrication des batteries pour voitures électriques. Néanmoins, tout ceci n’est pas réellement suffisant pour proposer des modèles plus abordables.

Assemblage de Model Y à la Gigafactory Tesla Berlin. // Source : Capture vidéo Tesla

Elon Musk a ironisé en précisant que l’idéal pour baisser les prix des voitures était « de supprimer certaines pièces des voitures ». La suppression des commodos et des boutons s’inscrit parfaitement dans cet esprit. Il pensait surtout à son Cybercab qui se passe aussi de volant, de pédales et de places arrière. C’est d’autant plus de réductions sur le prix de l’engin. Durant la même conférence, on a appris que le coût estimé du Cybercab oscille entre 23 000 et 35 000 euros.

Pour ses Model 3 et Model Y, Tesla travaillerait essentiellement à proposer de nouvelles finitions plus dépouillées en équipements afin de faire baisser la facture. Une solution que la marque aurait pu envisager bien plus tôt, en plus de l’amélioration de la production.

