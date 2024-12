Lecture Zen Résumer l'article

À peine neuf mois après le lancement commercial de la berline SU7, Xiaomi dévoile les premières images de son second modèle. Il s’agit d’une déclinaison réussie de la berline, cette fois-ci en version SUV.

Xiaomi continue d’avancer à bon rythme. Après sa berline nommée SU7, Xiaomi vient de publier le 9 décembre sur Weibo les premiers rendus pour le SUV qui viendra compléter la gamme en 2025. Baptisé YU7, ce modèle suit une logique de nomenclature qui reste floue pour le moment. Xiaomi n’a visiblement pas cherché à faciliter la distinction entre ses deux modèles, ni à faciliter notre façon de le prononcer.

La marque vient de déposer le dossier d’homologation de son nouveau modèle en Chine. Sachant que les informations qu’il contiendrait fuiteraient immédiatement sur les réseaux sociaux et dans les médias chinois, Xiaomi a préféré publier des visuels officiels. Il faudra néanmoins attendre encore un peu pour avoir toutes les spécificités.

Xiaomi ne déçoit pas sur le style

Si vous avez aimé le style de la berline SU7, vous trouverez sûrement le SUV tout aussi réussi. Il n’y a apparemment aucune fausse note. Le YU7 reprend plusieurs éléments caractéristiques de la berline pour l’adapter sur cette nouvelle déclinaison un peu plus imposante. Le design est dans l’ensemble assez élégant et très proche de la berline. Le changement le plus notable, en dehors de la garde au sol plus élevée, c’est la signature lumineuse à l’arrière qui évolue.

Xiaomi nouveau YU7 et berline SU7 // Source : Xiaomi

Le modèle mesure 4,99 m de long, 1,99 m de large et 1,60 m de haut. La SU7 et la YU7 partagent la même longueur. Le poids annoncé du véhicule est de 2,4 tonnes, ce n’est pas vraiment surprenant pour ce gabarit.

Autres informations déjà connues

Le nouveau modèle sera assemblé dans la même usine que la berline. Cela pourrait justifier que le lancement commercial de la YU7 soit fixé à juin ou juillet 2025. Xiaomi nous a habitué à des délais plus court, mais la marque devra adapter son usine, déjà saturée à 200 % de sa capacité, pour assurer les livraisons rapides de la SU7.

Xiaomi espère certainement avoir fini l’extension de son usine pour répondre à la demande qui risque d’être assez importante.

Selon Carnewschina, le Xiaomi YU7 pourrait atteindre une puissance combinée de 508 kW (681 ch). La vitesse maximale soumise à l’homologation est de 253 km/h. Le modèle sera équipé d’une batterie NMC fournie par CATL. Sa puissance reste inconnue, mais elle devrait être au moins équivalente à celle de la berline, puisque les deux véhicules ont les mêmes dimensions.

Xiaomi présent le YU7 // Source : MIIT

Ce nouveau modèle est un peu moins surprenant que la berline, parce qu’il lui ressemble beaucoup. Il répond néanmoins à la tendance des clients privilégiant des véhicules plus hauts que les berlines. Le design est bon, les performances n’ont pas de raison d’être décevantes, ce modèle est prédit à un bel avenir. Il restera quand même à Xiaomi à placer celui-ci au bon tarif, mais on a peu d’inquiétudes sur le sujet : Lei Jun, le patron de Xiaomi, sait comment mener sa barque.

