La future Mercedes CLA dévoile déjà quelques-unes de ses caractéristiques techniques. Certains choix de Mercedes semblent particulièrement pertinents pour remettre la marque sous le feu des projecteurs en matière de voiture électrique.

Mercedes a déjà une gamme assez large de modèles 100 % électriques avec 9 références, de la Mercedes EQA au Classe G. Cependant, aucune des voitures électriques de la marque allemande n’a réellement brillé auprès du public. Même si l’accueil est un peu plus chaleureux dans d’autres pays européens qu’en France, la marque reste derrière ses rivales BMW et Audi.

Cela pourrait changer avec la future Mercedes CLA. Le modèle a plusieurs choix techniques particulièrement intéressants, détaillés par le média Electrive ce 18 novembre 2024. Elle pourrait devenir l’une des voitures électriques les plus efficientes du marché, devant Tesla ou Lucid. Tout ceci est certainement lié aux enseignements que la marque a tirés du concept EQXX. Il restera bien sûr à découvrir à quel prix Mercedes va vouloir vendre sa nouveauté.

Jusqu’à 750 km d’autonomie pour une batterie de 85 kWh

Mercedes a décidé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plusieurs batteries seront disponibles, l’une d’elles sera en chimie LFP pour proposer une solution d’entrée de gamme à moindre coût (on l’espère). Le pack batterie en LFP serait de 58 kWh (capacité utile), ce qui serait un peu l’équivalent des versions Propulsion chez Tesla. Cette version ne proposera pas de record d’autonomie, car c’est plutôt le rôle de la version à batterie NMC. Celle-ci intègre une anode contenant du silicium. Tous les secrets techniques n’ont pas été dévoilés, mais Mercedes aurait gagné 30 % de densité énergétique en plus (680 Wh/l) par rapport aux précédentes batteries NMC et pour un coût moindre.

Mercedes vise une autonomie de 750 km avec une batterie de 85 kWh, soit environ 12 kWh/100 km en consommation. Cela est permis grâce à un tout nouveau groupe motopropulseur particulièrement performant. L’eATS 2.0 est un moteur synchrone à excitation permanente (PSM) de nouvelle génération. Mercedes indique que ce moteur est « presque » sans terres rares. Il sera parfois complété par un moteur asynchrone à l’avant, pour offrir une version à transmission intégrale.

La marque allemande a aussi fait le choix d’introduire une boîte à deux vitesses, comme sur la Porsche Taycan, non pas pour améliorer les performances dynamiques, mais pour proposer la meilleure efficience, y compris à des régimes élevés. Il sera particulièrement intéressant de voir comment le modèle se débrouille sur autoroute. La marque allemande semble déterminée à améliorer l’expérience de ses clients en la matière.

Une plateforme 800V sera d’ailleurs associée à la batterie NMC pour proposer des puissances de recharge élevées, allant jusqu’à 320 kW — parmi les meilleures de sa catégorie. La marque indique pour l’heure que la batterie peut récupérer 300 km d’autonomie en 10 minutes et faire une recharge de 10 à 80 % en moins de 22 minutes. Tout ceci doit permettre de réaliser plus de 1 200 km avec deux courtes pauses de 10 minutes, soit un écart de durée négligeable comparé aux véhicules thermiques.

Mercedes doit se relancer avec ce modèle

Pour limiter les risques, Mercedes travaille également sur une version hybride du CLA, dotée de moteurs produits en Chine. Toutefois, c’est vraiment la version électrique qui devrait avoir un intérêt technologique important. Mercedes a besoin de revenir sur le devant de la scène en électrique avec autre chose qu’une Mercedes EQS inabordable pour le grand public.

En France, il faut aller jusqu’à la 30e place du classement des immatriculations de voitures électriques pour y trouver l’EQA. En 2024, Mercedes n’a vendu que 4 276 voitures électriques en France. C’est moins de 10 % de ses immatriculations totales réalisées en électrique, c’est peu. La marque s’en sort un peu mieux à l’échelle européenne, avec 15 % des ventes en électrique. Néanmoins, la Mercedes EQA ne dépasse que rarement la 15e place dans le classement des électriques, toujours derrière les BMW iX1 et Audi Q4 e-tron.

La volonté de la marque de se positionner plus sur le luxe n’est pas étrangère à cela. Néanmoins, cet équilibre est sommaire, tandis que la marque traverse une mauvaise passe financière. Espérons que ce modèle CLA permette à Mercedes de revenir dans la compétition. Il est en tout cas techniquement prometteur.

