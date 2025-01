Lecture Zen Résumer l'article

Par temps froid, les batteries des voitures électriques ne sont pas aussi performantes et offrent par conséquent une autonomie réduite. Dans un test réunissant 24 modèles, des journalistes norvégiens ont comparé les valeurs théoriques d’autonomie avec la réalité.

Assez optimiste, le cycle d’homologation WLTP ne reflète pas souvent l’autonomie en conditions de roulage réelles que peut offrir une voiture électrique. Par temps hivernal, l’autonomie est plus limitée en raison des faibles températures, empêchant un fonctionnement optimal de l’ensemble moteur/batterie, dont la valeur idéale se trouve entre 20 °C et 25 °C.

En Norvège, ces conditions sont habituelles et ne sont pas un frein pour les automobilistes, bien au contraire : 9 voitures neuves sur 10 carburent à l’électricité, selon la Fédération routière norvégienne (OFV).

Le froid est l’ennemi de l’autonomie chez les voitures électriques. // Source : Extrait vidéo Simplement Julien

Comme chaque année depuis six ans, les journalistes norvégiens de Motor organisent le « El Prix » en collaboration avec la Fédération Automobile Norvégienne (NAF). Un super test d’autonomie qui compare les données WLTP avec celles mesurées par des températures pouvant aller de – 5 °C à 5 °C. Cette année, 24 modèles sont à l’affiche, dont deux français, a-t-on appris le 15 janvier 2025. Mais qui est le meilleur élève ? Voici les résultats !

La Polestar 3 est championne de l’autonomie

Vous l’aurez compris, le but est surtout d’observer le modèle qui se rapproche le plus de l’autonomie vendue par le constructeur. À ce jeu-là, c’est la Polestar 3 qui est la grande gagnante, avec 531 km parcourus pour une donnée constructeur affichée à 567 km (version Grande Autonomie Performance).

En plus d’avoir la plus grande autonomie du test, l’écart mesuré avec le cycle WLTP n’est que de 5 %, « le deuxième meilleur chiffre que nous ayons obtenu lors de six éditions du test hivernal », soulignent les journalistes de Motor. La différence la plus minime jamais relevée était avec un BMW iX1 en 2021 (4 % d’écart).

La Polestar 3 s’est le plus rapprochée de son autonomie WLTP. // Source : Polestar

La Polestar 3 est suivie de la BYD Tang, qui a roulé 482 km sur les 530 annoncés, soit un écart de 9 %. Le Mini Countryman électrique ferme la marche avec 355 km, soit une baisse de 11 % par rapport aux 399 km d’autonomie WLTP.

Tesla déçoit, Peugeot bon dernier

Avec une autonomie de 702 km sur le papier, la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion est le modèle avec le rayon d’action le plus élevé du test. Mais contre toute attente, la berline électrique se place à la 21ᵉ position sur 24 ! Elle a certes parcouru autant de kilomètres que la Polestar 3 (531 km), la différence avec sa valeur constructeur est par conséquent largement supérieure, avec 24 % d’autonomie en moins.

Dans ce test, la Tesla Model 3 a le plus grand écart entre autonomie théorique et réelle. // Source : Tesla

Et les Françaises dans tout ça ? Malheureusement pour nous, les deux voitures françaises participant au test, les Peugeot E-3008 et E-5008, font partie des plus mauvaises élèves, puisqu’elles occupent respectivement la 24ᵉ et 22ᵉ place du classement.

Le classement complet des 24 modèles

Modèle Autonomie WLTP Autonomie mesurée Différence d’autonomie Polestar 3 560 km 531 km -5 % BYD Tang 530 km 481,6 km -9 % Mini Countryman 399 km 355 km -11 % Lotus Emeya 500 km 436,3 km -13 % BYD Sealion 7 502 km 436,4 km -13 % Mercedes-Benz G-klasse 443 km 380,8 km -14 % Kia EV3 590 km 499,1 km -15 % Porsche Taycan 592 499,1 km -16 % BYD Seal U 500 km 421 km -16 % Hongqi EHS7 540 km 452,3 km -16 % Smart #3 415 km 346,1 km -17 % Ford Explorer 525 km 437 km -17 % NIO EL8 503 km 411,9 km -18 % Ioniq 5 546 km 436,3 km -20 % BMW i5 Touring 497 km 392,4 km -21 % Volvo EX30 472 km 370,9 km -21 % Audi Q6 e-tron 616 km 480,8 km -22 % Xpeng G6 550 km 429,3 km -22 % Porsche Macan 552 km 428,6 km -22 % VW ID.7 GTX Tourer 571 km 440,2 km -23 % Tesla Model 3 702 km 530,8 km -24 % Peugeot E-5008 488 km 361 km -26 % Voyah Dream 482 km 343,8 km -29 % Peugeot E-3008 510 km 347 km -32 %

