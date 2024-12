Lecture Zen Résumer l'article

Lors de leur arrivée en Europe, les marques chinoises doublaient volontiers les prix de leurs voitures électriques, par rapport aux prix en Chine. Un an plus tard, l’écart s’est déjà nettement réduit.

Les constructeurs chinois ont certainement cru que l’Europe serait leur eldorado pour refaire leur trésorerie. Plusieurs marques ont donc essayé de se lancer dans différents pays européens avec des prix bien moins compétitifs qu’en Chine. Certaines marques s’y sont même cassées les dents et ont revu leur stratégie. Hélas, il est très difficile de rattraper un lancement commercial manqué — les constructeurs japonais en font également les frais sur leurs modèles électriques.

En octobre 2023, Numerama avait comparé les prix de voitures électriques commercialisés à la fois en Chine et en Europe. Nous venons de reproduire cette même expérience en décembre 2024 avec une liste des modèles étendue. Les sites de BYD, MG, Leapmotor, Nio, Xpeng, Ora, Smart, Zeeker, Hongqi ou encore Skyworth ont été passés à la loupe. Alors, comment les tarifs des constructeurs chinois ont-ils évolué ?

Frais de douane sur les voitures chinoises : un drôle de paradoxe

Malgré une surtaxe douanière imposée en juillet 2024, les prix des voitures électriques chinoises n’ont jamais été aussi bas en Europe. En fonction des groupes automobiles auxquels les marques appartiennent, elles vont pourtant devoir s’acquitter de 7,8 % à 35,3 % de frais de douane additionnels. La logique voudrait que les marques répercutent immédiatement les prix à la hausse pour compenser, mais pour le moment peu l’ont fait. MG, BYD, Leapmotor, Ora et Smart ont même baissé leurs tarifs grâce à des remises durables. D’autres marques ont plutôt choisi le statu quo pour le moment.

Prix moyens des modèles chinois en Chine et en Europe. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le taux de change n’est pourtant plus aussi favorable qu’en 2023, les marques chinoises y perdent un peu en exportant vers l’Europe. Néanmoins, la guerre des prix et la réduction des coûts de production ont fait baisser les tarifs de plusieurs modèles en Chine, comme la BYD Dolphin, la Leapmotor T03, l’Ora Cat 03, la Smart #1, le Zeekr X ou même la Tesla Model 3. Cela se répercute parfois jusqu’en France.

Même si d’autres modèles n’ont pas vu leur tarif particulièrement baisser en Chine, on a pu observer en France des efforts de certaines marques pour stimuler la demande avec des tarifs plus bas qu’en 2023. Les constructeurs se sont probablement serrés la ceinture pour tenter de (re)lancer un peu les ventes.

Ora reste la marque la plus gourmande en Europe

Ora, la marque de Great Wall Motors, était partie à la conquête de l’Europe avec une stratégie ambitieuse. La marque a assurément eu les yeux plus gros que le ventre en voulant positionner l’Ora Funky Cat (renommée ensuite GWM Ora 03) comme une citadine aussi premium que la Mini Cooper en Allemagne (et quelques pays voisins). Les ventes n’ont jamais vraiment décollé, l’expansion à d’autres marchés européens est en standby, la marque a même abandonné son siège européen.

Ora a dû revoir ses prix à la baisse, mais reste l’une des marques avec les écarts les plus marqués entre la Chine et l’Allemagne :

Ora Funky Cat Ora Funky Cat GT Chine 13 950 à 17 905 € 16 980 € Allemagne 26 990 à 35 490€ 37 490 € Variation +96 % +121 %

À titre de comparaison, en 2023, l’écart de prix entre la Chine et l’Allemagne était de +127 % pour le modèle standard et +164 % pour la version GT. La baisse n’est toujours pas suffisante pour relancer la marque sur le marché européen. Le modèle accuse une baisse de 40 % de ses ventes en Europe durant les 10 premiers mois de l’année.

La Leapmotor T03 double son prix en France

Si l’on compare la finition la plus élevée de la Leapmotor T03 en Chine au modèle vendu en France, on constate que le prix est quand même multiplié par deux. La citadine électrique ne dépasse pas les 10 000 € pour la version la mieux dotée en Chine (environ 9 215 €). En France, elle a été annoncée à 19 500 € en septembre avec une remise à 18 900 € pour les premiers acheteurs. Néanmoins, le constructeur a décidé de compenser le bonus qui lui fait défaut pour le moment. La Leapmotor T03 voit son prix descendre à 14 900 €, ce qui diminue également l’écart avec la Chine. L’écart est quand même bien moins important qu’avec l’ancien importateur SN Diffusion, qui affichait sa citadine à près de 25 000 €.

Leapmotor C10 et T03 au Mondial de Paris 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le SUV Leapmotor C10 est proposé en Chine avec différentes versions, indisponibles en France. Le prix s’étend en Chine de 16 980 à 22 255 €. Il a été lancé en France à partir de 34 900 € (remise de lancement déduite).

BYD garde une marge confortable sur certains modèles

Malgré les remises consenties sur plusieurs modèles de la gamme, BYD reste sur le podium des constructeurs chinois les plus gourmands en Europe. La marque conserve la troisième place, comme en 2023. Avec des prix positionnés ainsi, BYD cherchait probablement à s’éviter les foudres des concurrents européens, hélas, elle a peiné à trouver sa clientèle.

Les écarts de prix entre la France et la Chine sont assez variables selon les modèles de BYD. C’est sur les modèles les plus haut de gamme comme la berline Han et le SUV Tang que la différence est particulièrement marquée : +123 % pour le Tang et +165 % pour le Han, par rapport au prix moyen chinois. Cependant, les modèles plus abordables comme Dolphin et Atto3 sont ceux dont les prix doublent à l’arrivée en France, et ce, malgré des rabais.

BYD Seal ne charge pas trop son tarif en France. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La situation est différente pour la berline Seal. Concernant ce modèle, l’écart entre les prix français et chinois est uniquement d’environ 47 %. Un positionnement qui correspond un peu plus à ce que pratiquent d’autres marques chinoises comme Nio.

La marque de luxe chinoise Hongqi s’affiche au même prix qu’en Chine

La marque de luxe Hongqi était présente au Mondial de Paris 2024 avec différents véhicules de sa gamme. Le modèle e-HS9 est l’un des modèles électriques que la marque a commencé à vendre en Europe chez nos voisins (Luxembourg et Allemagne). Presque 600 exemplaires ont été immatriculés depuis le début de l’année.

Hongqi e-HS9. // Source : Hongqi

On doit bien l’avouer, la stratégie de la marque nous déroute complètement : le e-HS9 est vendu au même prix en Europe qu’en Chine. Son tarif moyen est même moins cher au Luxembourg, avec 10 % de moins sur les prix catalogues. Même si l’Allemagne affiche le modèle un peu plus cher, le positionnement reste dans la même gamme de prix qu’en Chine. Est-ce que la marque vendrait ses modèles volontairement chers en Chine ? Rien n’est impossible.

Hongqi e-HS9 en Chine : de 67 200 à 102 800 €,

Hongqi e-HS9 au Luxembourg : de 67 695 à 82 195 €.

MG n’a plus beaucoup de marge de manœuvre

La France n’a pas tant de véhicules électriques en commun avec la Chine du côté de la marque MG. En plus de la MG4, nous avons ajouté cette année le cabriolet Cyberster à l’observation. Cette nouveauté est actuellement vendue sans remise et seulement dans sa finition la plus haute en France. Même sans remise, l’écart avec le prix pratiqué avec la Chine est plus réduit que ce que pratiquait MG en 2023.

MG4 Standard MG4 Xpower Cyberster Chine 18 430 € 24 150 € 48 090 € France (avec remises actuelles sur le stock) 21 990 € 32 490 € 67 990 € Variation moyenne 19 % 35 % 41 %

Sur une MG4 standard, la marge semble avoir fondu. Il n’y a actuellement que 3 500 € d’écart entre la France et la Chine, c’est particulièrement bas.

Tesla reste parmi les références

Tesla peut apparaître comme un intrus dans cette comparaison, cependant la marque américaine est un bon repère. La Tesla Model 3 est toujours importée depuis l’usine de Shanghai pour être livrée aux clients européens. Depuis le dernier relevé de 2023, les prix ont sensiblement diminué. Cependant, ils ont baissé plus vite en Chine qu’en France, l’écart est ainsi passé de 28 % à 30 % cette année. La situation est identique pour le Model Y. Tesla reste pourtant la référence à suivre pour les autres marques.

Tesla Model 3 Tesla Model Y Chine 30 582 – 44 300 € 32 960 – 46 805 € France (avec remises actuelles sur le stock) 39 990 – 57 490 € 44 990 – 57 990 € Variation moyenne 30 % 29 %

D’ailleurs, les marques du groupe chinois Geely se positionnent dans le même esprit que Tesla. Il y a 28 % d’écart sur les tarifs des modèles Polestar observés : Polestar 2 et Polestar 4. Les Smart #1 et #3 sont actuellement remisés et n’offrent alors que 31 % d’écart entre la Chine et la France.

Xpeng, Skyworth et Zeekr sont entre deux eaux

Xpeng pourrait également être classée parmi les « bons élèves ». Sur les Xpeng G6 et G9, l’écart entre la France et la Chine est en moyenne de 59 %. La marque garde un peu de réserve, mais l’on sait qu’elle est en mesure de faire des gestes commerciaux.

Xpeng G6 sur le stand du Mondial de l’Auto. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Skyworth a fait ses débuts en France au Mondial de Paris. Même si les livraisons n’ont pas débuté, nous avons comparé les tarifs du Skyworth K avec son équivalent chinois nommé EV6. Le prix de vente en France est indiqué à partir de 39 900 €, alors qu’en Chine le modèle est vendu entre 20 670 et 22 385 €, soit 85 % d’écart par rapport au tarif moyen en Chine.

Zeekr semble avoir une stratégie différente selon ses modèles. La marque a commencé à vendre ses modèles en Europe, notamment aux Pays-Bas et dans quelques autres pays nordiques. Si l’écart au niveau des prix est plus limité pour le modèle Zeekr 001 avec 65 % de différence en moyenne, le Zeekr X double son prix entre la Chine et l’Europe (106 %).

Ecart moyen des marques entre la Chine et l’Europe – 2023 vs 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Globalement, les écarts de prix entre l’Europe et la Chine se sont resserrés. Si ce réalignement complique la tâche des marques chinoises et de leurs concurrents européens, il profite largement aux consommateurs. Il reste à observer quels sont les constructeurs chinois qui vont réussir à sortir leur épingle du jeu en Europe en 2025, car en 2024, aucun n’excelle vraiment en matière de volume de ventes.

