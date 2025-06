Lecture Zen Résumer l'article

Cette Renault 4 Vision 4Rescue ne préfigure pas une voiture de série pour le grand public, mais sert de vitrine technologique pour de futurs véhicules dédiés aux services de secours.

Ce concept s’appelle Vision 4Rescue, mais ne comptez pas le voir en concession. Il a beau être basé sur la nouvelle Renault 4 e-tech, ce démonstrateur technologique s’adresse principalement aux pompiers de France et d’ailleurs. Il est dévoilé au salon Vivatech qui se tient à Paris du 11 au 14 juin.

Développé par Software République — un collectif piloté par Renault et ses 6 partenaires dont Orange, Thales ou STMicroelectronics –, ce projet sert à démontrer tout ce qu’un véhicule électrique moderne et connecté peut offrir aux secouristes pour faciliter leurs missions.

Concept Vision 4Rescue avec la base de son drone intégré au toit.

Une simple R4 électrique ? Non, un QG mobile

Ce prototype n’est pas qu’un habillage marketing aux couleurs des pompiers. Bien sûr, les équipes de Renault ont intégré plusieurs clins d’œil à la profession via des marquages discrets « sapeur-pompier », « rescue » ou même « pin-pon ». À l’intérieur, les sièges sont travaillés à partir d’anciens uniformes pour marquer le coup. Les pneus sont adaptés pour sortir des sentiers battus.

Plusieurs détails clin d’œil aux pompiers dans le Renault Vision 4Rescue. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Au-delà de ces détails stylistiques, le véhicule est équipé comme un véritable véhicule d’intervention avec des rangements imaginés sur-mesure et tout l’équipement nécessaire pour le transformer en vrai QG mobile de commandement.

Il embarque une série d’outils très concrets pour assister les équipes d’urgence sur le terrain :

Connexion satellite et 5G pour une couverture réseau même en zone blanche.

Drone autonome logé sur le toit du concept R4 pour sécuriser et analyser une zone d’intervention. Il est équipé de caméras thermiques et capteurs environnementaux pour détecter des sources de chaleur ou de pollution.

Solution V2X (Vehicle to Everything) d’Orange pour que le véhicule échange en temps réel avec son environnement.

Données en temps réel via la plateforme Smart Incident Response d’Orange Business : météo, affluence, risques naturels à proximité.

Exploitation du mobilier urbain (JC Decaux) pour afficher des consignes ou informations aux personnes présentes sur place.

Navigation intelligente vers les zones d’intervention, avec calcul dynamique de l’itinéraire selon les risques.

Des écrans de contrôle, des équipements de communication, un vrai QG prêt à l’emploi. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une démonstration de cas d’usage

Le Vision 4Rescue n’est pas qu’un show-car créé pour trôner au milieu d’un stand du salon Vivatech. Lors d’un événement qui s’est déroulé le 3 juin, nous avons eu des démonstrations de la manière dont toutes les technologies s’articulent – ou pourraient s’articuler à l’avenir — pour intervenir sur des zones de catastrophe naturelle, d’incendie ou d’accident.

Réplication de l’écran à bord du concept lors d’une intervention. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le véhicule et le service s’adressent plus directement aux collectivités, aux SDIS ou aux opérateurs d’urgence. Il se veut une réponse aux besoins d’intervention en zones mal couvertes, en cas de catastrophe naturelle ou de grand rassemblement. On est loin de la simple voiture connectée : c’est un hub technologique mobile. Les batteries du véhicule permettant en plus d’alimenter tous les appareils nécessaires aux équipes d’intervention sur plusieurs journées grâce au V2L (pour les longues missions). Cela donne finalement une autre image à la Renault 4 e-tech et surtout d’autres débouchés : ce n’est pas seulement le véhicule de monsieur et madame Toutlemonde.

Le concept ne s’éloigne pas trop de la R4. // Source : Renault

Renault et ses partenaires insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un one-shot. Une flotte de démonstration est en préparation, et plusieurs technologies intégrées sont présentées comme « prêtes à l’industrialisation » dans des projets pilotes. Même si le cadre réglementaire de pays, comme la France, pourrait bloquer certaines technologies, comme l’utilisation du drone en zone urbaine.

Une vitrine technologique crédible, mais encore éloignée de la route

La proposition est sérieuse, le développement a d’ailleurs été fait en intégrant des équipes de secouristes pour que le véhicule réponde vraiment aux besoins du terrain. Mais comme souvent avec ce genre de concept, la question reste la même : quelle part sera réellement déployée à court terme, et à quel coût pour les services publics ?

Drone intégré sur le toit du Vision 4Rescue. // Source : Renault

Le projet a le mérite de montrer qu’une voiture électrique peut être autre chose qu’un simple moyen de transport individuel. Ce concept met en avant la polyvalence de la R4, dans tous les cas, c’est positif pour Renault.

