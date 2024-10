Lecture Zen Résumer l'article

Durant le Mondial de l’Auto de Paris, organisé du 14 au 20 octobre 2024, Numerama est allé à la rencontre des visiteurs sur les stands de constructeurs chinois pour recueillir leurs impressions sur les voitures exposées. Alors, sont-ils plutôt enthousiastes ou méfiants ?

Les constructeurs chinois n’ont pas été boudés par les visiteurs du Mondial de l’Auto de Paris, qui se tenait du 14 au 20 octobre 2024. Six des huit marques chinoises présentes étaient regroupées dans le Hall 5 du salon. Même si l’espace s’ouvrait sur des marques inconnues, les visiteurs n’ont pas hésité à aller observer les modèles sous toutes les coutures. Sont-ils pour autant convaincus par ce qu’ils ont vu ?

Pour le savoir, nous avons interrogé de manière aléatoire les visiteurs. Les remarques formulées au sujet des constructeurs chinois par les personnes rencontrées se recoupaient assez régulièrement.

« On ne s’attendait pas à voir des voitures chinoises aussi confortables »

Les visiteurs interrogés ont été agréablement surpris par les voitures exposées par les différents constructeurs chinois à l’occasion du Mondial. Qu’il s’agisse du design extérieur de l’auto ou des intérieurs, beaucoup ont été bluffés par ce qu’ils ont vu. C’était le cas de Stéphane et Fanny, croisés sur le stand BYD, qui nous ont confié : « Même si on préfère les marques françaises, surtout les Renault cette année, on ne s’attendait pas à voir des modèles chinois aussi bien finis et confortables. » Fanny ajoute : « C’est même mieux que Volkswagen » — un avis que ne partage pas son compagnon, sûrement attaché à la marque allemande.

Intérieur de la BYD SeaLion 7. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Dans l’ensemble, les voitures chinoises sont systématiquement comparées aux marques traditionnelles, et la comparaison est plutôt flatteuse pour les nouveaux venus. Il est loin le temps où les premiers modèles chinois en Europe étaient moqués. Même la citadine électrique de Leapmotor, à moins de 20 000 €, a globalement surpris les visiteurs par son rapport qualité/prix imbattable. Les apparences sont en faveur de ce nouveau modèle disponible sur le marché français.

Certains détails ont également fait gagner des points aux marques chinoises. Sur le stand Aito, les phares indiquaient « Hello Paris », une petite attention qui a fait son effet sur de nombreux visiteurs, interloqués par la possibilité d’afficher des messages à cet endroit-là. Un couple commentait un peu ironiquement : « Au moins, ils sont polis avant de nous envahir. »

« Hello Paris » sur les phares des modèles Aito. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

D’autres visiteurs restent un peu plus méfiants. C’était le cas de Claude et Erwan, deux collègues travaillant dans le secteur automobile, interrogés devant la Skyworth Q : « De loin, tout fait bien fini, mais on voit rapidement des petits défauts, alors même que les visiteurs ne peuvent pas s’installer dans ce modèle », indiquait Claude en pointant du doigt quelques détails de finition au niveau de la portière. Son collègue a renchéri : « On se demande quand même comment ça va vieillir. » Un peu plus loin sur le stand, Nicole est séduite par les modèles présentés et rêve devant le concept-car de Skyworth, qui lui a tapé dans l’œil.

Skyworth Q au Mondial de Paris. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Finalement, une remarque est revenue assez régulièrement parmi notre panel : « Elles se ressemblent toutes ! ». Il est vrai que beaucoup de modèles ont des inspirations assez similaires, et qu’il n’est pas toujours simple de les distinguer au premier coup d’œil.

Des modèles trop haut de gamme, selon beaucoup de visiteurs du Mondial de l’Auto

Sur le stand de Xpeng, Thierry nous a avoué avoir changé d’avis en s’installant à bord du G9. Il faut dire que le modèle haut de gamme de la marque a fait cet effet-là à de nombreux visiteurs : « C’est trop beau et trop gros pour moi ; je n’aurai jamais les moyens de me payer ce genre de voiture. J’étais vraiment curieux de voir ce que cette marque proposait pour remplacer mon 5008 thermique. »

Stand Xpeng au Mondial de Paris. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Par contre, pour Ismaël, le choix est probablement fait. Son Tesla Model Y qui arrive en fin de leasing va être remplacé et le Xpeng G6 est en bonne position : « C’est franchement pas mal et bien équipé. Je me suis lassé de Tesla, j’ai envie d’autre chose. »

Parmi les constructeurs présents, certains n’affichaient pas de prix sur le salon — et pour cause, ils n’ont pas commencé leur commercialisation en Europe. Quant aux autres, leurs tarifs sont parfois la douche froide pour les visiteurs. Rémy et sa femme se sont immiscés dans une discussion en disant : « Pourquoi tout le monde dit que les voitures chinoises ne sont pas chères ? Ce sont presque les plus chères du salon. »

Quand le prix n’est pas un frein, la crainte du service après-vente prend le relai

Le développement du réseau commercial, et par extension du service après-vente, fait partie des principales préoccupations citées par une grande majorité des personnes interrogées. Au-delà des considérations géopolitiques et du prix des voitures électriques, c’est l’inquiétude de ne pas avoir d’atelier à proximité pour faire des réparations qui refroidit les Français. Le délai pour obtenir les pièces détachées est aussi régulièrement cité.

Les marques vont avoir à travailler sur leur notoriété, mais elles devront surtout rassurer sur leur capacité à offrir un service comparable à celui des constructeurs historiques. Les clients craignent de voir disparaître les marques aussi vite qu’elles sont arrivées. Leapmotor part avec un avantage : quand la question est posée par les prospects, les commerciaux peuvent s’appuyer sur le réseau Stellantis pour rassurer.

Stand Leapmotor lors des journées publiques du Mondial 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour limiter les risques avec ces marques plus récentes, certains visiteurs nous confient leur idée : « C’est un véhicule à prendre en LLD (location longue durée), cela évitera les mauvaises surprises. » C’est, en effet, une solution de plus en plus plébiscitée par les clients de voitures électriques.

Enfin, un peu moins de la moitié des personnes interviewées affirment qu’elles n’achèteront jamais de voitures chinoises. Les autres ne ferment pas la porte à cette hypothèse, si l’une de ces marques arrive à proposer le bon véhicule au bon prix. Néanmoins, comme nous le confiait Nicolas à proximité du stand BYD : « Si c’est pour payer aussi cher qu’une européenne, pour ne pas avoir vraiment mieux en comportement routier, cela ne m’intéresse pas. »

Les marques chinoises sont connues pour leurs prix extrêmement bas en Chine. Alors, de nombreux clients en Europe s’attendent à des offres tout aussi attractives. MG et Leapmotor le proposent, mais ce n’est pas forcément le cas de tous les constructeurs chinois présents au Mondial de l’Auto 2024.

