Lecture Zen Résumer l'article

À peine arrivé en France, le Xpeng G6 se met déjà à jour et surpasse la concurrence avec une recharge en seulement 12 minutes. De quoi donner des sueurs froides à son rival, le Tesla Model Y. Le Xpeng G9 profite des mêmes évolutions techniques.

Parmi les marques chinoises présentes en Europe, Xpeng est sans doute l’une des plus recommandables. Arrivée avec le G9 en mai 2024, puis le G6 un mois plus tard, le constructeur a frappé fort avec des propositions tout à fait adaptées au marché du Vieux-Continent, et surtout bien avancées sur le plan technologique.

Et voilà que la marque accélère la cadence en annonçant le 12 juin 2025, dans un mail reçu par Numerama, la venue des nouvelles versions de ses deux SUV. Au programme, très peu de changements visuels, mais une grosse évolution sur la recharge.

De 10 à 80 % de batterie en 12 minutes pour les Xpeng G6 et G9

Déjà plutôt bon sur la recharge avec un 10 à 80 % de batterie effectué en 20 minutes, Xpeng annonce réaliser le même exercice en seulement 12 minutes. Il n’y a tout simplement pas plus rapide en Europe. Une prouesse disponible à la fois sur le G6 et le G9, qui revendiquent une puissance de charge respective de 451 kW et 525 kW sur une borne en courant continu.

Toutefois, ces performances de ravitaillement seront conditionnées aux points de charge qui plafonnent à 400 kW chez Electra (le plus poussé) et bientôt 600 kW chez Ionity. Cela restera bien plus véloce que le Tesla Model Y, qui demande 30 minutes pour le 10 à 80 % en raison de son architecture 400 V et une puissance maximale de 250 kW.

Le nouveau Xpeng G6 fait presque le plein en 12 minutes. // Source : Xpeng

La batterie équipant les deux SUV chinois fait appel à une chimie LFP (lithium-fer-phosphate). Pour le moment, les capacités ainsi que les autonomies n’ont pas encore été dévoilées. La version actuelle du G6 pouvait parcourir entre 435 et 570 km, tandis que le G9 revendiquait une autonomie de 460 à 570 km lui aussi, selon le modèle.

Des changements extérieurs et intérieurs discrets

Outre la technique, l’esthétique du Xpeng G6 en particulier évolue légèrement. Le logo quitte le bandeau lumineux pour se retrouver sur le capot, tandis que le hayon gagne un spoiler plus prononcé à son sommet. Par ailleurs, une nouvelle couleur violacée, baptisée Gris Améthyste, fait son apparition au catalogue.

L’intérieur du nouveau Xpeng G6 (2025). // Source : Xpeng

Dans l’habitacle, la nouvelle planche de bord intègre un éclairage d’ambiance très élaboré, alors qu’un nouveau volant capacitif est également de la partie.

Les nouveaux Xpeng G6 et G9 arriveront à l’automne

En plus de la technique, Xpeng se distingue par ses prix attractifs. Ces derniers ne sont pas encore connus pour les nouveaux G6 et G9, mais doivent être dévoilés à la mi-juillet, au moment de l’ouverture des commandes. Pour ce qui est des livraisons, celles-ci sont prévues « dès le début de l’automne ».

Le nouveau Xpeng G9 (2025). // Source : Xpeng

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama