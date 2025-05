Lecture Zen Résumer l'article

Utiliser de l’énergie illimitée, gratuite et propre pour remplir la batterie de sa voiture électrique : avouez que la promesse est plus qu’alléchante ! En réalité, est-ce bien viable ? Peut-on facilement et à faible coût laisser le soleil charger sa voiture branchée ?

On ne peut pas nier l’essor des panneaux solaires chez les particuliers depuis quelques années. La principale raison est sans aucun doute la baisse des prix, qui va presque aussi vite que l’augmentation de la capacité de production des panneaux. Qui plus est, de nouvelles personnes commencent à s’équiper de panneaux solaires : les conducteurs de voiture électrique.

En effet, avec un véhicule branché, on se retrouve avec de quoi absorber une très forte puissance électrique quel que soit le moment de la journée, ce qu’aucun autre appareil ne parvient généralement à faire. Bien sûr, les panneaux solaires pour les particuliers ne sont pas nés avec les voitures électriques. Pourtant, force est de constater que rediriger tout le surplus solaire dans une batterie de plusieurs dizaines de kilowattheures est bien plus pratique que d’injecter ce surplus dans un chauffe-eau déjà à température, ou dans une pompe à chaleur qui n’a plus besoin d’énergie supplémentaire.

Quelle est l’utilité réelle de panneaux solaires dans le but de charger sa voiture électrique ? On peut le décortiquer, en confrontant cette idée aux usages du quotidien. Une installation peut-elle être dédiée à la charge d’une voiture ? Certaines conditions sont à réunir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le solaire et la voiture électrique peuvent-ils déjà être les meilleurs alliés aujourd’hui, ou faudra-t-il attendre les prochaines révolutions du secteur pour vraiment en profiter ?

Les panneaux solaires n’ont jamais été aussi populaires

Enfonçons une porte ouverte : il n’y a jamais eu autant de panneaux solaires sur les toits des maisons des particuliers, incités par une baisse de prix et une explosion de la disponibilité. On ne peut qu’être tenté de profiter d’une électricité gratuite, dès qu’il y a du soleil.

Avant l’essor des véhicules électriques, les calculs de rentabilité des panneaux solaires étaient souvent liés à la revente du surplus de production, ou bien à des installations très particulières ayant de forts consommateurs (piscine à chauffer, multiples ballons d’eau chaude…). Aujourd’hui, une voiture électrique chargeant à la maison devient ainsi un consommateur gigantesque : le véhicule est prêt à absorber toute la production solaire sans broncher, dès qu’il est branché.

L’idée est donc très tentante, notamment avec les récentes hausses du prix de l’électricité, qui rendent les charges des voitures électriques de plus en plus onéreuses. Mais est-ce bien réaliste en 2025 ?

Mais la réalité des usages rattrape la promesse de « rouler gratuit »

Au cas où ce ne serait pas clair, les panneaux solaires ont un besoin pour produire de l’électricité : du soleil. Évidemment, cela signifie que durant toute la période nocturne, il n’y aura aucune production solaire. Résultat : la grande majorité des conducteurs se retrouve sans aucune production solaire… au moment où ils branchent leur voiture.

En d’autres termes, si l’on garde un usage classique de sa voiture en journée, et qu’on la branche le soir, charger avec des panneaux solaires est impossible. Bien entendu, les jours de repos, de télétravail, les week-ends et autres congés permettent de tirer profit de toute activité solaire pour recharger les voitures à la maison, mais ce n’est pas si simple que ça.

Tesla solar roof. // Source : Tesla

Les kits de panneaux solaires Plug and Play que l’on trouve de plus en plus promettent une puissance de production de l’ordre de 400 Wc ; dans des conditions idéales, on peut en tirer environ 400 W. Cela correspond peu ou prou à une intensité de 2 ampères, ce qui ne permet pas du tout de charger une voiture électrique. En effet, la quasi-totalité des véhicules disponibles exige un minimum de 5 ampères pour entamer une charge. Et à cette intensité minimale de 5 ampères, une voiture ne récupère qu’autour d’un kilowattheure par heure de charge, ce qui correspond à 5 à 8 kilomètres d’autonomie réelle.

Pour atteindre cette intensité minimale de 5 ampères, il faut bien souvent une installation de l’ordre de 3 kWc, c’est-à-dire autour de huit panneaux, sans quoi le surplus de production ne pourra pas être absorbé par une voiture électrique. Enfin, même avec une telle installation (qui sera évidemment plus coûteuse qu’un seul panneau), il faut garder en tête que dès qu’un nuage passe, la charge de la voiture va s’arrêter, pour reprendre dès que le soleil reviendra. En résumé : il ne faut pas s’imaginer pouvoir charger en continu de 9 heures à 20 heures tous les dimanches, et ainsi ajouter une grosse dizaine de kilowattheures dans une voiture.

Vous aurez donc bien compris que si votre installation est sous-dimensionnée, une voiture ne pourra pas en profiter. Toutefois, la surdimensionner n’est pas forcément une bonne solution non plus.

Trop de panneaux, ce n’est pas toujours utile

Compte tenu des contrats actuels de rachat de l’électricité produite par des panneaux solaires qui serait réinjectée au réseau en France, installer un grand nombre de panneaux n’a plus vraiment de sens. D’ailleurs, plus l’électricité est bon marché, et moins il n’y a de sens financièrement à avoir plus de panneaux que ce que l’on peut utiliser, puisque la revente ne rapportera pas grand-chose.

L’important est donc de dimensionner correctement son installation, surtout si elle est principalement utilisée pour charger une ou des voitures. Déjà, il convient de prendre en compte vos habitudes de charge, et votre capacité d’adaptation aux contraintes liées aux panneaux. En d’autres termes, il est impératif de pouvoir brancher sa voiture en journée fréquemment, sans quoi les panneaux ne pourront pas alimenter la batterie du véhicule.

Il y a fort à parier que l’investissement ne soit pas pertinent si vous avez un profil classique, à savoir que vous êtes absent de la maison toute la journée pour y revenir en début de soirée, si votre objectif est de charger votre voiture avec de l’énergie solaire. Cependant, il existe quelques pistes d’optimisation pour que le jeu en vaille la chandelle dès aujourd’hui. Attention toutefois, l’investissement sera bien plus conséquent.

Les bonnes pistes pour que l’astuce fonctionne

Avant tout, il est important de rappeler que si votre unique but est la rentabilité parfaite, il vaut mieux passer votre chemin. Nul ne sait de quoi sera fait l’avenir, et comme dans la plupart des cas l’amortissement espéré n’intervient qu’au bout d’une décennie, il ne faut pas le faire que pour l’aspect financier. Si les pouvoirs publics décident prochainement de rebattre les cartes des heures creuses en été, ou des tarifs de l’électricité lors des pics de production solaire notamment, les calculs faits aujourd’hui seront caducs.

Ainsi, installer de quoi charger sa voiture électrique grâce à l’énergie solaire doit d’abord être une décision idéologique, plutôt que financière. Se charger gratuitement est un bonus, mais le faire pour s’assurer une empreinte carbone quasi nulle, et une indépendance vis-à-vis du réseau devrait être le premier facteur qui vous motive.

Le combo le plus efficace pour charger sa voiture électrique grâce à l’énergie solaire comprend trois entités : les panneaux solaires, une borne de recharge intelligente, et des batteries de stockage d’énergie. En effet, le vrai code de triche pour que toute cette installation ait du sens est le suivant : une zone tampon composée de batteries se remplissant lors des pics d’activité solaire, lorsque le logement ne peut pas tout consommer, et que la voiture ne peut pas être branchée.

Le Powerwall de Tesla. // Source : Tesla

Bien sûr, c’est un investissement élevé, puisqu’en plus du prix des panneaux, il faut ajouter celui des batteries et de l’équipement supplémentaire nécessaire pour le bon fonctionnement de l’ensemble. Pourtant, c’est aujourd’hui indispensable pour aller vers une charge issue de l’énergie solaire à la maison. Le retour sur investissement sera certes encore plus long en raison du surcoût lié à l’achat de batteries. Mais, la tranquillité, l’indépendance et l’assurance de lisser son coût d’électricité vers le bas tout au long de l’année peuvent largement le compenser.

En pratique, si votre voiture ne peut pas être branchée la journée, les panneaux solaires vont charger les batteries si la maison n’arrive pas à absorber toute la production d’électricité (c’est-à-dire lorsque les appareils domestiques consomment moins que ce que les panneaux produisent). Puis, lorsque vous brancherez votre voiture le soir, les batteries se videront pour remplir la voiture, la chargeant donc à l’énergie solaire, alors qu’il n’y a plus forcément de soleil dans le ciel.

Cette alternative plus intelligente et plus pertinente ne conviendra pas à tous. Toutefois, elle conviendra aux profils classiques, qui ne sont ni en télétravail, ni à la retraite ou travailleurs à domicile, et qui ne peuvent donc que trop rarement profiter du soleil pour charger leur voiture électrique.

Le futur de la charge à domicile grâce aux panneaux solaires

Vous l’aurez compris, s’équiper aujourd’hui pour s’assurer de charger sa voiture à l’énergie solaire n’est pas une mince affaire. Entre les petites installations Plug and Play (qui seront insuffisantes pour charger une voiture), et les installations plus conséquentes sans batterie domestique (qui vous donneront plus d’énergie que votre logement ne peut en utiliser si votre voiture est débranchée), on peut rapidement être découragé.

Sans batterie domestique pour absorber tout le surplus solaire et alimenter la maison ainsi que la voiture quand le soleil se cache, la technologie à développer est donc la charge bidirectionnelle (V2G, V2H et V2L). Une voiture peut y servir de zone tampon, pour réinjecter de l’énergie au logement une fois la nuit tombée.

C’est encore trop peu développé, même si certains modèles arrivent désormais prêts pour la charge bidirectionnelle, notamment chez Hyundai, BYD ou Renault. Cependant, il faut encore que les normes se mettent à jour, que les constructeurs accélèrent cette transition, que les installations à domicile supportent le V2H, et que les fournisseurs d’énergie proposent des abonnements intéressants, pour aller vers cette transition nécessaire.

En conclusion : le solaire pour charger une voiture électrique a évidemment beaucoup de sens dès aujourd’hui. Cependant, seuls certains profils particuliers peuvent correctement en tirer profit, sans que ce soit du gaspillage d’énergie. Sans gestion dynamique, sans adaptation des horaires de recharge et sans stockage d’énergie, c’est souvent une fausse bonne idée… tout simplement parce que le soleil ne brille pas 24 heures sur 24 tout au long de l’année. Le solaire pour la maison, avec une borne optimisée et du stockage d’énergie stationnaire (pour stocker le surplus quand les voitures ne peuvent être branchées) : c’est là que réside l’avenir de la charge à domicile.

