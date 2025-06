Lecture Zen Résumer l'article

Canal+ met à jour son application iOS et instaure un nouveau player. Zoom, changement de chaîne, retour en arrière : voici les nouvelles commandes à connaître.

Canal+ a présenté sa nouvelle application de streaming ce mercredi 11 juin 2025, lors d’une conférence de presse à laquelle Numerama a assisté. Le groupe a principalement retravaillé les commandes et les gestes de son application pour la rendre plus intuitive. L’arrivée de cette refonte de l’application est déjà déployée sur iOS et le sera dans les prochains mois pour les (nombreux) autres supports.

Voici le nouveau player de Canal+

Canal+ insiste : son nouveau player est plus fluide et plus interactif. L’idée avec cette refonte n’est pas d’apporter de nouvelles fonctions, mais de simplifier la navigation sur smartphones et tablettes. Les icônes ont été grossies pour être plus accessibles, notamment sur les petits écrans, de même pour la timeline en bas.

La nouvelle « timeline » dans l’application Canal+. // Source : Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Désormais, on peut cliquer deux fois d’un côté ou l’autre de l’écran pour avancer ou reculer de 10 secondes dans son programme. Il est même possible de zoomer dans l’image pour mieux voir un détail. Sur les directs, on peut swiper vers un côté pour changer de chaîne instantanément.

On peut revenir à un programme précédent dans l’application Canal+. // Source : Numerama

En restant le doigt appuyé sur l’écran et en bougeant le doigt, on peut faire défiler un programme en avant ou en arrière. Enfin, on peut faire glisser son doigt vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche pour régler le son ; même chose sur le côté droit pour régler la luminosité.

Pour les geeks, on peut vérifier toutes les informations sur la qualité vidéo. // Source : Numerama

La plateforme insiste sur le fait que son application a été testée auprès d’abonnés et que les retours sont bons. Le déploiement a débuté ce mercredi 11 juin sur iOS et iPadOS. La mise à jour est prévue dans les prochaines semaines sur Android. Quant aux versions tvOS, Android TV, Android Automotive, etc. il faudra attendre les prochains mois.

Canal+ arrive dans les voitures (électriques), mais pas que

L’autre nouveauté de Canal+, c’est son arrivée dans les applications préinstallées sur les voitures d’Alpine. L’application était déjà disponible depuis octobre dernier, dorénavant elle sera préinstallée sur les voitures connectées Renault avec le système OpenR Link (basé sur Android Automotive). Elle sera par exemple présente sur l’Alpine A390 dévoilée il y a quelques semaines. Son écran au format vertical ne sera toutefois pas le plus adapté pour profiter de films et de séries.

L’écran vertical de l’Alpine A390 n’est pas le plus adapté pour des contenus vidéo. // Source : Numerama

Canal+ multiplie les partenariats pour mettre son application partout : le groupe a annoncé un accord avec BMW pour mettre en avant son service de SVOD dans le magasin d’applications BMW Store en France, en Pologne et en Suisse.

Pour rappel, depuis le 1er mai, Air France propose un accès à une sélection de programmes Canal+ sur tous ses vols long-courriers. Dernière avancée de Canal+ : un documentaire immersif à propos du GP du Mans diffusé sur le Vision Pro. Il sortira en septembre et retracera la victoire historique du pilote français Johann Zarco sur le circuit manceau.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama