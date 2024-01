Symbole d’une révolution en cours, le Model Y de Tesla se classe en tête du classement des voitures les plus vendues au monde en 2023 avec 1,23 million d’exemplaires.

Les opposants à la voiture électrique vont certainement en avoir une attaque, mais Tesla a bien réussi un nouvel exploit. Après avoir affolé les compteurs en Europe durant les derniers mois, le Tesla Model Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde. Avec 1,23 million d’unités du véhicule de Tesla vendues, le Model Y se place en tête, devant les véhicules thermiques et hybrides habitués à dominer le classement mondial des ventes, notamment ceux de la marque Toyota.

Les chiffres diffusés ce 25 janvier 2024 par Jato (entreprises spécialisées dans les données du marché automobile) ne sont encore que des données préliminaires. Il manque les données consolidées du mois de décembre 2023 pour certains marchés plus petits, mais les plus gros marchés automobiles ont été intégrés. L’avance du Tesla Model Y est suffisamment confortable pour que le classement ne soit pas chamboulé.

Toyota était en tête du classement de la voiture la plus vendue depuis près de 10 ans

Que ce soit avec la Toyota Corolla ou le RAV4, le constructeur japonais a régné sans partage sur la tête du classement mondial pendant une dizaine d’années. Une longévité exceptionnelle dans un marché automobile mondial particulièrement concurrentiel. Peu de marques peuvent se targuer d’avoir su conquérir le cœur d’autant de marchés extérieurs.

D’ailleurs, selon le classement Jato, les deux modèles phares du constructeur japonais continuent à se positionner en 2e et 3e place sur le podium des modèles les plus vendus au monde. Toyota n’est pas complètement renversé, mais cela doit suffire pour inquiéter le groupe japonais.

Top 3 des meilleures ventes automobiles mondiales. // Source : Jato

Akio Toyoda, ancien président du groupe Toyota, s’est toujours montré particulièrement critique vis-à-vis des voitures électriques. C’est un sujet auquel la marque n’a jamais vraiment accordé d’importance, mais le succès de Tesla pourrait bien la faire réagir. Son successeur à la tête de l’entreprise, Koji Sato, doit désormais mettre les bouchées doubles pour que Toyota et Lexus présentent des voitures électriques compétitives.

Pour le moment, le groupe n’est pas encore à la hauteur des concurrents sur cette technologie, mais Toyota promet des innovations majeures sur la prochaine génération des modèles prévus pour 2026. Pour autant, la marque japonaise continue de développer toutes les technologies disponibles : thermique, hybride, hybride rechargeable, hydrogène, e-fuel…

Model Y désormais consacré best-seller. // Source : Capture live Tesla

Tesla avait déjà créé la surprise, mais là, c’est le Graal

Avec la Tesla Model 3, la marque américaine avait déjà réussi à apparaître dans le Top 10 des modèles les plus vendus en 2021. C’était déjà un premier électrochoc pour ceux qui doutaient encore que des véhicules électriques pouvaient marcher à l’international.

Cette même année, le Model Y faisait aussi une entrée plus discrète dans le Top 20 mondial. Puis, en 2022, il s’est classé sur le podium en 3e position. Avec 747 500 unités vendues (soit + 91 % par rapport à l’année précédente), le Model Y était alors derrière les Toyota RAV4 (1,01 million de véhicules) et la Corolla (991 600 exemplaires).

Classement des voitures les plus vendues au monde en 2022. // Source : Car Industry Analysis sur X

Les volumes des deux modèles Toyota ont sensiblement augmenté en 2023, mais pas assez pour contrer la submersion du Model Y.

Dans la conférence des résultats Q4 2023 du 24 janvier, Elon Musk ironisait un peu sur la situation en commentant l’écart de prix par rapport à ce genre de modèles : « Corolla, Honda Civic, etc. Elles sont beaucoup moins chères que les nôtres. Les gens doivent donc mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir s’offrir une Tesla. C’est assez difficile pour les clients, et il est remarquable qu’elle soit la voiture la plus vendue en volume unitaire, bien qu’elle soit beaucoup plus chère que d’autres voitures à fort volume. »

Imaginez un peu ce que cela pourrait donner dans le futur avec une Tesla plus abordable au catalogue, basée sur la plateforme « révolutionnaire » next-gen ?

