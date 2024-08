Lecture Zen Résumer l'article

Tesla a bien fait de demander une réévaluation personnalisée de la surtaxe pour ses modèles vendus en Europe, mais produits en Chine. La marque n’aura que 9 % de surtaxe supplémentaire, en plus des 10 % de droits de douane habituels. C’est la surtaxe la plus faible.

La Commission européenne a mis à jour, ce 20 août 2024, ses décisions concernant la surtaxe appliquée aux véhicules électriques produits en Chine. Plusieurs modèles, y compris de marques européennes, vont réussir à s’en tirer avec un meilleur taux qu’initialement prévu. Mais le plus grand gagnant dans l’histoire est sans conteste Tesla.

Tesla a demandé une enquête personnalisée pour définir un taux de surtaxe correspondant réellement aux avantages perçus par l’entreprise américaine en Chine. La Commission européenne a bien étudié le cas de Tesla et a fixé une surtaxe de seulement 9 % pour le constructeur américain, soit la plus faible de toutes.

De nouveaux taux appliqués au 30 août

La Commission européenne a baissé la majorité des surtaxes de quelques dixièmes de pourcentage. Seul le taux concernant les « petits » constructeurs chinois — ceux ayant bien voulu coopérer avec l’Europe, mais sans avoir eu d’enquête spécifique — est revu à la hausse. Cela concerne quand même beaucoup d’entre eux : Dacia, Xpeng, Nio, Leapmotor, etc.

Exportation de Zeekr. // Source : Zeekr

Tous les constructeurs qui fabriquent en Chine des voitures électriques pour les vendre en Europe ne sont réellement pas logés à la même enseigne. Ainsi, l’écart s’est encore creusé entre Tesla, qui bénéficie désormais de la surtaxe la plus basse (2 fois moins élevée que celle de BYD), et MG, qui reste lourdement sanctionné :

Nouveau taux de surtaxe Taux provisoire initial en juillet 2024 Tesla 9 % 20,8 % Groupe BYD 17 % 17,4 % Groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Zeekr…) 19,3 % 19,9 % Tous les constructeurs ayant coopéré à l’enquête 21,3 % 20,8 % SAIC (MG, Maxus…) 36,3 % 37,6 % Les constructeurs ayant refusé de coopérer à l’enquête 36,3 % 37,6 %

Cupra et Mini ont également réussi à tirer leur épingle du jeu dans ce remaniement. Le Cupra Tavascan aurait dû subir la surtaxe la plus élevée à hauteur de 36,3 %, car l’entreprise n’avait pas pu participer à l’enquête. C’était aussi le cas de la nouvelle Mini Cooper E/SE et du futur Mini Aceman. Ces modèles ont été sanctionnés alors que leur production en Chine a débuté bien après le moment où les experts de la Commission européenne ont établi la liste des participants à l’enquête.

Mini Cooper SE (2024). // Source : Mini

Cupra et Mini bénéficieront désormais d’une surtaxe de 21,3 % au lieu des 36,3 % initialement prévus. D’autres marques chinoises pourraient par ailleurs être concernées par ce changement de classification, dès lors qu’elles ont commencé leur production après l’enquête.

Tesla sera moins affecté par la surtaxe

L’impact sur les tarifs des voitures électriques en provenance de Chine ne sera probablement pas neutre à long terme. Pour l’instant, la majorité des constructeurs encaissent la surtaxe sans la répercuter sur le client final, mais ce n’est pas tenable. Seuls Volvo et Tesla ont sensiblement augmenté les prix des modèles concernés par la surtaxe. Tesla pourrait ne pas avoir besoin de relever ses prix une nouvelle fois dans les mois à venir. Les autres groupes attendent de leur côté la décision finale de la Commission européenne avant de statuer.

Tesla Model 3 n’aura que 9 % de surtaxe. // Source : Tesla

La Commission européenne précise bien que tout cela peut encore évoluer jusqu’au 30 octobre 2024, date à laquelle les taux définitifs seront arrêtés et resteront en vigueur pour les 5 ans à venir.

Une bonne nouvelle s’est néanmoins glissée dans les annonces du 20 août : la surtaxe ne pourra pas être rétroactive. L’Europe a commencé à comptabiliser les importations dès le mois de mars, en imaginant pouvoir taxer les stocks constitués par les constructeurs. Cette mesure a été jugée illégale. Seuls les véhicules importés à partir du 4 juillet 2024 sont comptabilisés.

La Chine a de son côté lancé une procédure auprès de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), estimant que cette surtaxe ne respecte pas les règles du commerce international. Tous les projets de l’Europe peuvent encore être retoqués.

