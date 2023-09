Emmanuel Macron est revenu sur le leasing social promis sur la voiture électrique, lors de son interview du 24 septembre 2023. Son lancement est toujours espéré en fin d’année. Certains constructeurs n’ont pas attendu le gouvernement pour proposer ce tarif. Cependant, ils seront exclus du leasing social, en raison de leur fabrication chinoise.

MG, Dacia et Fiat ont actuellement tous les trois des offres de leasing en dessous de 100 € par mois. La Spring démarre même à 79 € par mois. Mais, à l’exception de Fiat, ces marques ne pourront pas faire partie de l’offre officielle du gouvernement concernant le « leasing social » à 100 € par mois.

Emmanuel Macron l’a confirmé lors de son interview télévisée du 24 septembre 2023, la France veut aider les ménages les plus modestes à avoir accès à une voiture neuve électrique dans un budget contenu. Le « leasing social » doit permettre d’inciter certains foyers à faibles revenus à mettre aux rebus une vieille voiture polluante contre une voiture électrique neuve. Néanmoins, cette aide concernera seulement des véhicules français, voire européens. Les véhicules chinois seront forcément exclus de ce dispositif. Ils sont pourtant quasiment les seuls aujourd’hui à pouvoir s’aligner sur ce tarif, et ils le prouvent, faisant ainsi un pied de nez aux annonces du gouvernement.

La Spring à 79 € par mois : l’insolent tarif de Dacia

Du 1er au 30 septembre, Dacia baisse encore son offre de leasing sur son modèle 100 % électrique : la Dacia Spring. Avec un loyer à 79 € par mois, comprenant l’entretien du véhicule pendant 3 ans, la marque fait fort pour une voiture électrique.

Dacia Spring Essential. // Source : Dacia

L’offre est une location longue durée (LDD) sur 37 mois et 30 000 km, avec un apport de zéro euro pour les particuliers pouvant bénéficier du bonus écologique de 5 000 € et de la prime à la conversion de 2 500 €. Ce tarif concerne bien sûr uniquement la version entrée de gamme : Dacia Spring Essential 45. Mais, il est possible d’accéder à la nouvelle version Extreme 65 à un peu plus de 100 € par mois.

En 2024, la Dacia Spring n’aura plus accès au bonus écologique de 5 000 € à cause de sa production localisée en Chine. C’est donc le moment de profiter de ce type d’offre.

La MG4 et la MG5 à 99 € également : MG joue la provocation

Le constructeur MG serait-il un peu taquin ? Depuis un moment, MG surfe sur son exclusion du leasing social, pour communiquer sur le fait qu’il n’a pas besoin d’en faire partie pour proposer ce type d’offres avantageuses pour le client. Les messages accompagnant ses propositions de loyers modérés sont clairs : « certains font des promesses, d’autres les tiennent » ou « on n’a pas attendu le leasing social pour être solidaire avec les familles ».

La MG4 à 99€ par mois. // Source : MG

Initialement, le tarif de 99 € par mois était réservé à la seule MG4. Depuis, MG a également proposé la MG5 (break familial) au même tarif. Elle concerne une location longue durée de 24 mois et 20 000 km. Si vous ne bénéficiez pas du bonus de 7 000 € (soumis à condition de revenus), il faudra probablement fournir un apport de 2 000 €. Ce tarif reste disponible jusqu’au 15 décembre 2023, mais les délais de livraison risquent de s’allonger, avec un rush sur les MG possible avant la fin de l’année.

En 2024, le constructeur ne pourra pas proposer une telle offre, car il devrait assurément être exclu du bonus écologique. Il faudra donc a minima être en mesure de couvrir l’apport de 9 500 €, si ce loyer de 99 € restait disponible sur MG4.

Fiat 500e à 99 €, une offre qui pourrait faire partie du panel « leasing social »

Le constructeur italien est actuellement le seul à pouvoir espérer rentrer dans les critères de leasing social. Du moins, si le gouvernement français l’étend aux constructeurs européens et pas seulement aux Français. Pour le moment, rien n’est encore acté à ce sujet.

Fiat 500 électrique à partir de 99€ par mois. // Source : Fiat

Depuis son lancement, la Fiat 500 électrique remporte un fort succès auprès des acheteurs de voitures électriques. Les offres de loyers abaissés à 99 € contribuent à doper la demande pour cette petite citadine idéale pour les petits déplacements.

Pour 99 € par mois, vous avez accès à une Fiat 500e MY23 berline avec sa petite batterie de 23,8kWh. Le contrat de Location Longue Durée est fixé sur une durée de 37 mois, 30 000 km avec un apport à 0 € pour le premier loyer.

Le gouvernement attend d’autres modèles pour lancer le leasing social

Emmanuel Macron avait très certainement d’autres modèles en tête pour le leasing social. Comme le gouvernement espère que cette opportunité mettra en lumière du « made in France » abordable, le président et ses ministres comptent plutôt sur la future Citroën ë-C3 et la Renault R5 et 4L pour tenir le haut de l’affiche.

Une Renault 5 à 100 €. // Source : Renault

Le gouvernement risque surtout de dépenser plus d’argent pour faire rentrer ces modèles dans le cadre d’un loyer à 100 € par mois. D’ici à la fin de l’année 2024, le contour du leasing social devrait être un peu mieux défini. Mais, si vous ne voulez pas attendre l’usine à gaz mise en place par l’État français, vous pouvez déjà vous pencher sur les offres de Dacia, MG et Fiat.

