Après plus d’un an sans bouger, le projet du leasing social à 100 € par mois pour une voiture électrique semble enfin en voie d’aboutir en France. Mais, dans quelles conditions ?

En faisant la promesse d’une voiture électrique à 100 € par mois, destinée notamment aux ménages modestes, Emmanuel Macron a peut-être sous-estimé la complexité pour mettre en place cette offre. Dès qu’un ministre doit s’exprimer sur le sujet, la promesse initiale semble s’éloigner un peu plus. Dans le cadre des 100 jours d’apaisement, la Première ministre, Elisabeth Borne, a repris le dossier en main ce 26 avril 2023. Le projet avance de nouveau, cependant il y a du changement dans les termes employés par la Première Ministre : « Nous lancerons dès l’automne une offre de location de véhicules propres à prix accessibles. »

Il n’est donc ici plus question de voitures électriques, mais de « véhicules propres », ce qui peut inclure des modèles hybrides ou même des moteurs thermiques moins émetteurs de CO2. Avec cette annonce, on peut douter que le leasing social aboutisse vraiment à ce qui était promis. Pourquoi est-ce si compliqué à mettre en place ?

Les nouveautés électriques annoncées comme « abordables », autour de 25 000 €, n’arriveront pas avant fin 2024. Or, la mesure doit s’appliquer bien avant. Les modèles comme la Renault 5 ou la Volkswagen ID.2 ne sont donc pas des solutions pour tenir la promesse du gouvernement, qui doit revoir ses plans.

Certains constructeurs ont bien réussi par le passé à faire quelques offres attractives à 100 €/mois, ou s’approchant de ce tarif. Avec l’augmentation des prix, généralement observée depuis fin 2021, plus aucun constructeur n’est réellement dans les clous. Il devient difficile de trouver des loyers inférieurs à 150 €/mois parmi les offres actuelles sur les modèles d’entrée de gamme électriques.

Même la Dacia Spring nécessite un loyer minimum de 120 €/mois sur 36 mois. C’est pourtant actuellement le véhicule électrique le plus abordable sur le marché français. Même à 100 €/mois, la Dacia Spring poserait un autre problème au gouvernement : sa production en Chine.

Le gouvernement veut offrir un leasing social, mais uniquement sur des véhicules produits en France ou en Europe. Les politiques refusent d’associer cette offre à des modèles de constructeurs chinois ou produits en Chine. Le gouvernement cherche déjà à exclure ces modèles-là du futur bonus écologique, ce n’est donc pas pour les mettre sous les projecteurs dans le cadre du leasing social. Cela exclut de ce fait la Dacia Spring, mais aussi d’autres modèles chinois à prix raisonnables qui pourraient entrer sur le marché.

Ce protectionnisme complexifie encore un peu plus la mise en place de cette solution. Si l’on se fie au tarif comptant des 10 voitures électriques les moins chères en France, on comprend vite ce qui bloque :

Les tarifs comptant sont loin d’être vraiment représentatifs des offres disponibles en location longue durée, parfois plus avantageuses que pour l’achat. On pourra trouver à moins de 200 €/mois plusieurs véhicules absents du précédent tableau, comme la Nissan Leaf, l’Opel Corsa ou le Mokka-e.

Si le gouvernement arrive à convaincre certains constructeurs de mettre en place une offre de leasing répondant aux critères des 100 €/mois, il faut encore que les dossiers ne soient pas bloqués par les partenaires financiers. Il faut aussi que les apports du premier loyer, souvent particulièrement élevés, soient pris en charge. C’est un sujet qui s’annonce encore épineux.

Surtout que l’on rencontre assez régulièrement, sur les forums et les groupes d’acheteurs de voitures électriques, des particuliers qui peuvent théoriquement avoir accès au prêt à taux zéro promis par le gouvernement pour l’achat d’une voiture électrique. Néanmoins, leur dossier est systématiquement rejeté par les banques qui n’ont aucune obligation à pratiquer ce prêt. Nos confrères de Frandroid ont été interpellés par une de ces personnes. Il ne faudrait pas que le leasing social à 100 €/mois se retrouve dans le même imbroglio financier.

Elisabeth Borne a promis que les personnes concernées par cette offre, sans que le profil soit clairement défini, pourront s’enregistrer en ligne dès cet automne pour recevoir un véhicule début 2024. Pour le reste, c’est encore particulièrement flou.

