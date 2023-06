Pour lutter contre la concurrence chinoise et européenne dans le secteur du véhicule électrique accessible, Citroën a dévoilé le montant de sa future e-C3 : moins de 25 000 euros.

Le marché du véhicule électrique est sans merci et chaque constructeur n’hésite pas à porter la moindre attaque pour mettre la pression sur ses concurrents. La dernière en date provient du constructeur français du groupe Stellantis, Citroën.

Le prix de vente des voitures électriques, le nerf de la guerre

L’emblématique constructeur français a annoncé que l’e-C3, sa future berline compacte, sera fabriquée en Slovaquie et commercialisée dès le début de l’année 2024. Surtout, cette voiture électrique sera vendue à moins de 25 000 euros, comme l’a annoncé Thierry Koskas, directeur de la marque aux chevrons. Dans le Figaro, il évoque le 15 juin 2023 une voiture « qui mettra l’accent sur le confort (…) et proposera plus de 300 km d’autonomie à un tarif, hors bonus, inférieur à 25 000 € ».

Tout d’abord évoquée à un prix de 20 000 euros par Vincent Cobée, directeur général de Citroën, en février dernier, la e-C3 sera donc finalement vendue à un prix estimé à moins de 25 000 euros. Un moyen de faire de la concurrence à l’une des voitures les moins chères du marché, qui cartonne : la Dacia Spring, la quatrième voiture électrique la plus vendue à travers l’Hexagone, devant la Tesla Model 3 ou encore la Peugeot e-2008.

Cette annonce de Citroën est un véritable coup dur pour ses concurrents, comme Renault et Volkswagen. Mais, surtout, il s’agit d’une attaque bien placée contre les constructeurs chinois, capables de produire des véhicules à bas coût. Ces derniers sont, pour l’instant, incapables d’envahir le marché européen en raison des coûts d’exportation. En proposant une voiture électrique à ce prix, Citroën « revendique son statut de marque populaire » et montre son envie de « rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre », comme l’a expliqué Thierry Koskas.

La Citroën e-C3. // Source : Stellantis

Une présentation officielle de la e-C3 dans les prochains mois

La Citroën e-C3 aura plusieurs objectifs, hormis celui de mettre ses concurrents dans une mauvaise posture. Tout d’abord, elle doit servir à rajeunir la clientèle de la marque. Comme l’a expliqué Thierry Koskas, la moyenne d’âge des clients de Citroën est de 62 ans, contre 55 ans sur l’ensemble du marché.

Deuxièmement, le constructeur français espère fortement augmenter ses ventes générales dans les prochaines années grâce à la sortie de cette berline compacte, avec une prévision d’un million de véhicules vendus d’ici à 2025, contre près de 680 000 en 2022. En dégainant avant ses principaux concurrents, Citroën pourrait également récupérer une part importante sur un marché qui s’agrandit très vite.

Pour l’heure, très peu d’informations ont été dévoilées sur le véhicule électrique de Citroën. Seule sa taille a été confirmée. « Sa longueur et sa largeur sont similaires à la C3 actuelle », ce qui équivaut à une longueur de 4 mètres et une largeur de 1,75 mètre.

Il faudra donc attendre la présentation officielle de la berline électrique, prévue à la mi-octobre 2023, pour en savoir un peu plus sur l’une des voitures candidates au titre de voiture la plus vendue en France.

